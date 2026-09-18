Para los trabajadores agrícolas del Valle de Coachella, una colecta de alimentos se convierte en una red de apoyo

NORTH SHORE, California – Es lunes por la mañana y la temperatura en North Shore ya se acerca a los tres dígitos. En la Misión de San Juan Diego, la trabajadora agrícola Solangel Cruz y su equipo han comenzado a distribuir alimentos a cientos de familias en una colecta local de alimentos.

Este evento es uno de los cinco que Cruz organiza cada mes para los trabajadores agrícolas de esta comunidad no incorporada del condado de Riverside, donde la inseguridad alimentaria supera con creces el promedio nacional.

“Estamos atravesando tiempos difíciles», dijo Cruz a ACoM, y explicó en español que a muchos trabajadores agrícolas se les han reducido los turnos de trabajo, ya que los empleadores buscan recortar gastos. Muchos otros, dijo, “no quieren salir de sus casas” por miedo a ser detenidos por agentes federales de inmigración.

Inseguridad alimentaria

Esos factores están contribuyendo a una necesidad cada vez mayor en una región donde el 26 % de los adultos ya sufre inseguridad alimentaria, lo que representa 9 puntos porcentuales por encima del promedio nacional y casi el doble del promedio del condado, que es del 13,8 %.

El aumento de los costos de productos básicos como el alquiler, los alimentos y la gasolina, que ronda los 6 dólares por galón en gran parte de California, así como los recortes drásticos a los programas de asistencia federal, están agravando la presión sobre las familias que ya tienen dificultades para llegar a fin de mes.

Cruz, de poco más de 40 años y con una sonrisa contagiosa, cuenta que puso en marcha su red de distribución de alimentos después de que alguien tocara su puerta en 2023. Al otro lado la esperaban el padre Rosendo Herrera, de la iglesia de Nuestra Señora de Guadalupe en la cercana localidad de Mecca, y Reyes López, director de la organización sin fines de lucro Inland Congregations United for Change (ICUC).

Ambos se acercaron a Cruz debido a su participación en las escuelas de sus hijos y a su activismo comunitario. Tras dudar al principio, al pensar en el compromiso que requería organizar una red de distribución de alimentos, Cruz aceptó.

ICUC proporcionó alimentos y suministros para las primeras colectas del programa, que se limitaban a una por mes. Pero a medida que la demanda creció, Cruz se puso en contacto con Find Regional Food Bank, que ahora abastece cuatro colectas adicionales, lo que eleva el total a cinco por mes: dos durante la primera semana y una durante cada una de las tres semanas restantes.

“Siempre estamos Unidos”

“Somos una comunidad que no tiene acceso a tanta ayuda, y cuando surgió la oportunidad de recibir estos alimentos adicionales… la acepté”, dijo Cruz.

Gran parte del trabajo depende de voluntarios locales, muchos de ellos trabajadores agrícolas que dedican hasta 6 horas de su tiempo libre en una sola entrega para ayudar a otras familias a llevar comida a la mesa.

Para muchos, dijo Cruz, el centro de distribución se ha convertido en un lugar de encuentro donde los voluntarios pueden ver caras conocidas, mantenerse en contacto y sentirse útiles al apoyar a sus vecinos. Esa red también ha ayudado a los voluntarios a superar algunos de sus momentos más difíciles.

Rita, una voluntaria de larga data, ha seguido asistiendo incluso mientras recibe tratamiento contra el cáncer, dijo Cruz. Otra mujer se unió al grupo por primera vez después de que su hija se suicidara. Los voluntarios organizaron una colecta comunitaria para ayudarla a pagar los gastos del funeral. Después de eso, comenzó a trabajar como voluntaria, regresando al mismo grupo que la había apoyado en su duelo.

“Más que un equipo, somos como una familia, porque siempre estamos unidos, y las necesidades de una persona también afectan a los demás”, dijo Cruz. “Siempre buscamos soluciones para poder ayudarnos unos a otros y seguir adelante, tanto como individuos dentro de la comunidad como en equipo”.

Una red en expansión

Cruz llegó por primera vez a Thermal, a unas 15 millas de North Shore, cuando tenía 19 años, poco después de que ella y su esposo llegaran de México en 2003. La pareja comenzó a trabajar en los extensos huertos de palmeras datileras que rodean la zona, lo que marcó el inicio de años de trabajo agrícola que acercaron a Cruz a las familias de trabajadores agrícolas a las que ahora presta servicio.

“La gente se siente segura y protegida aquí en la iglesia, en la Misión de San Juan Diego, y el número de personas que vienen a recoger alimentos sigue aumentando. Ya no son cien familias, como al principio, sino más de cuatrocientas familias cada semana”, señaló Cruz.

Según dijo, cada mes su equipo distribuye más de 22 paletas de alimentos.

Más que un equipo, somos como una familia, porque siempre estamos unidos y las necesidades de uno nos afectan a todos.

— Solangel Cruz

Lo que Cruz ha construido también ha comenzado a extenderse más allá de North Shore. Ha ayudado a capacitar a mujeres que coordinan campañas de recolección de alimentos en comunidades vecinas, como Desert Hot Springs, Cathedral City e Indio.

Cruz ha acompañado a los equipos en sus primeras etapas, respondiendo preguntas y ayudándolos a desenvolverse en el trabajo —desde cumplir con los requisitos del programa hasta llevar los registros y organizar a los voluntarios.

“Fe y cariño”

Mientras Cruz habla de su trabajo, Imelda, una voluntaria de unos 70 y tantos años, entra a la sala para decir que ha preparado quesabirria, un guiso tradicional mexicano que normalmente se sirve en una tortilla doblada, para los hijos de Cruz. Es un pequeño gesto, pero que refleja el vínculo que Cruz tiene con su equipo.

Según Imelda, su fe y su cariño son lo que le dan fuerzas para seguir adelante. Dice que, mientras prepara las cajas, piensa en las muchas familias que luchan por hacer rendir sus ingresos limitados, asegurándose de que estén “lo suficientemente llenas” para ayudar a los padres a alimentar a sus hijos.

“Esa es una de las relaciones que he forjado, y una por la que me siento verdaderamente honrada”, dijo Cruz, con la voz ligeramente temblorosa. “No he regresado a mi país en veintitrés años. Dejé atrás a mi abuela y a mi mamá; ahora las veo a través de una pantalla, pero me resulta muy difícil no poder estar con ellas en su vejez”.

Luego hizo una pausa antes de explicar lo que las mujeres de la misión han llegado a significar para ella.

“Lo que no puedo hacer por mi mamá, lo hago por ellos”, dijo Cruz. “Siempre los incluyo, siempre los cuido, y ellos hacen lo mismo por mí”.

Si bien al principio Cruz se propuso repartir cajas de comida a los vecinos necesitados, esta labor le ha brindado a su vez algo que no esperaba: una comunidad que la quiere tanto como ella a ella.

“Esos son los frutos de lo que he sembrado”, dijo. “Esa es la cosecha que recibo”.