La Semana de la Conservación Latina fomenta el vínculo de California con la naturaleza

Sal a hacer una caminata, únete a un recorrido en kayak, ayuda a limpiar una playa: estas actividades gratuitas y muchas más forman parte de la 13.ª edición anual de la Semana de la Conservación Latina, que se celebra desde hoy hasta el domingo. Se han programado más de 80 eventos en toda California y muchos más en todo el país.

La Semana de la Conservación Latina comenzó en 2014 con solo nueve eventos y, para 2024, había crecido hasta alcanzar los 360 eventos celebrados en 32 estados y Puerto Rico.

Luis Cruz, gerente de participación comunitaria y coordinador de la Semana de la Conservación Latina de la Fundación Hispanic Access, dijo que los eventos pueden crear conciencia sobre temas de conservación.

“Lo que esperamos es inspirar a nuestra comunidad a vivir un momento significativo en la naturaleza que pueda dar lugar a un compromiso de cuidado del medio ambiente para toda la vida”, explicó Cruz.

El tema de este año se inspira en la naturaleza y en la vitalidad de la comunidad. Entre los eventos más destacados se encuentran una fiesta de la naturaleza en Monterey, una caminata para observar aves en San Diego y la oportunidad de disfrutar del agua en el lago Tahoe. El sábado también es el Día de la Limpieza Costera de California.

Cruz señaló que los eventos tienen como objetivo crear un espacio para que las personas establezcan vínculos que puedan convertirse en relaciones, liderazgo y acción, y que abordan los obstáculos que pueden dificultar el acceso de las familias latinas a la naturaleza, entre ellos la barrera del idioma, los problemas de transporte o la falta de familiaridad.

“El hecho de que algo sea gratuito no significa que sea accesible. Muchas de nuestras rutas de senderismo son gratuitas, pero a menudo hay que saber dónde están para poder acceder a ellas”, señaló Cruz.

Las personas también pueden participar en la Carrera Virtual de la Semana de la Conservación Latina, un evento inclusivo y flexible de ejercicio físico y recaudación de fondos en el que se pueden recaudar donaciones por cada milla que se camine, corra o recorra en bicicleta. Se llevará a cabo hasta el 15 de octubre como parte del Mes Nacional de la Herencia Hispana.

Puedes encontrar actividades y eventos gratuitos en latinoconservationweek.com/events/2026-events.