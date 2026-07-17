Las escuelas de California son las más segregadas del país, a pesar de los programas voluntarios de transporte escolar

California tiene el sistema escolar más segregado de los Estados Unidos continentales. Un informe del Proyecto de Derechos Civiles de la UCLA, publicado el otoño pasado, reveló que la proporción de escuelas “intensamente segregadas” —aquellas con más del 90 % de estudiantes de color— se ha cuadruplicado en las últimas tres décadas.

La brecha se hace evidente en la universidad. Los estudiantes de las escuelas secundarias más segregadas completan los cursos requeridos para ingresar a una UC o CSU a tasas 25 puntos porcentuales más bajas que los estudiantes de las escuelas menos segregadas.

Soy estudiante de último año en la preparatoria Menlo-Atherton, y algunos de mis compañeros vienen de Atherton, el código postal más rico de California. Otros vienen de East Palo Alto, donde la única escuela secundaria pública registra algunos de los puntajes más bajos en las pruebas estandarizadas del estado.

California no ignora estas divisiones. Crea programas para abordarlas. La mayoría siguen la misma estructura: trasladar a algunos niños de un distrito escolar a otro, sin modificar las divisiones existentes.

El problema es que los programas no funcionan.

El más antiguo es el Programa de Transferencia Voluntaria de Tinsley , que surgió a raíz de un acuerdo en una demanda por discriminación educativa en 1986. Fue el primer plan de desegregación interdistrital de California.

Cada año, alrededor de 135 estudiantes de color del distrito escolar de Ravenswood City de East Palo Alto ganan un cupo por sorteo en un distrito vecino adinerado. Muchos de ellos terminan en mi escuela. En cuatro décadas, el programa ha transportado en autobús a más de 5200 niños fuera de Ravenswood. Ha traído a dos.

Los ganadores de la lotería suelen tener buen desempeño. Sin embargo, una tesis doctoral de Stanford de 2011 comparó a los ganadores con los solicitantes que no lo lograron —familias igual de motivadas— y descubrió que todos obtuvieron puntuaciones similares en matemáticas e inglés.

El distrito que dejaron atrás los ganadores de la lotería pagó las consecuencias. Cuando las familias más comprometidas y con mayores recursos abandonan un distrito, la pobreza se concentra entre los niños que se quedan, y la pobreza concentrada es uno de los indicadores más importantes del rendimiento académico.

Ravenswood ha perdido casi la mitad de su matrícula desde 2008, y su porcentaje de estudiantes en situación de desventaja socioeconómica ha aumentado hasta el 92%.

Nada de esto es casualidad. El límite en el número de ganadores de la lotería escolar es demasiado pequeño como para requerir algún cambio en los límites de los distritos o en la forma en que se financian las escuelas . Y los demás objetivos del acuerdo eran lo suficientemente vagos como para que se abandonaran discretamente.

Margaret Tinsley, la madre de East Palo Alto que demandó para lograr la desegregación de los distritos y cuyo nombre figura en el programa resultante, lo criticó recientemente.

“No puedo decir que esa sea la razón por la que presenté la demanda”, dijo.

California se vio en esta situación. En el pasado, los tribunales ordenaron a los distritos escolares segregados racialmente que modificaran sus límites territoriales y transportaran a los niños en autobús para lograr la integración racial. Sin embargo, la reacción fue tan fuerte que, en 1979, los votantes de California enmendaron la constitución estatal para prohibir el transporte escolar obligatorio.

Los programas de transferencia voluntaria como el de Tinsley cubrieron el vacío. Pero no modificaron los límites y prácticamente no exigieron nada a los distritos más ricos. Milwaukee y San Luis también intentaron soluciones similares. Sin embargo, las divisiones raciales entre los distritos persistieron.

Estas herramientas opcionales de desegregación no solo fracasaron en distritos como Ravenswood, sino que también beneficiaron a los distritos ricos, que mantuvieron intacta su base impositiva al tiempo que adquirían la apariencia de integración.

El estado sabe que hay peligro. Su ley de elección de distrito prohíbe nuevos traslados que “exacerban la segregación racial” o desestabilizan financieramente los distritos que abandonan los estudiantes. Sin embargo, ninguna agencia evalúa los programas de desegregación existentes según ese criterio. Mientras los traslados voluntarios sean la solución fácil, la redistribución de distritos —la modificación de los límites de los distritos— nunca será necesaria.

El programa de Distrito de Elección vence en 2028 a menos que la Legislatura lo renueve. Antes de que esto suceda, los legisladores deberían ordenar al Departamento de Educación que audite cada programa interdistrital según estos dos criterios: ¿Contribuye a la segregación? ¿Y perjudica al distrito que queda rezagado?

Las respuestas deberían determinar qué programas se mantienen. Además, probablemente confirmarían lo que Gary Orfield, coautor del informe de la UCLA, lleva años investigando: la integración solo se consolida cuando los límites de los distritos escolares, la financiación de las escuelas y los patrones de vivienda cambian simultáneamente.

Tinsley fue una solución que se quedó corta. Permitió que el estado aparentara estar actuando sin cambiar nada.

Este septiembre, otra tanda de familias de East Palo Alto participará en la lotería. Los autobuses seguirán funcionando en una sola dirección, y California seguirá considerando eso como una respuesta válida.

Vesta Kassayan cursa el último año de secundaria en Menlo-Atherton High School, en el condado de San Mateo.