Sobre la ciudadanía por nacimiento, la Corte Suprema reafirma que los inmigrantes son ‘parte del tejido de la vida estadounidense’

Edward Kissam

American Community Media

La decisión de la Corte Suprema del 30 de junio, adoptada con 6 votos a favor y 3 en contra, que ratifica el principio constitucional fundamental de la ciudadanía por nacimiento, constituye en el clima actual, una victoria crucial sumamente inusual para los inmigrantes y para todos los estadounidenses.

Sin embargo, no es en absoluto la última palabra sobre una cuestión que toca la esencia misma de lo que significa ser estadounidense.

“Este fue uno de los casos constitucionales más importantes de los últimos 100 años”, declaró Anthony Romero, director ejecutivo de la ACLU, tras conocerse el fallo.

“El presidente Trump apostó su legado intentando asegurar esta victoria política… y perdió”.

La ACLU figuró entre los principales demandantes en el caso Bárbara contra Donald J. Trump.

En un comunicado, el senador demócrata de California Alex Padilla, hijo de inmigrantes mexicanos indocumentados, celebró la resolución afirmando: “La Constitución no podría ser más clara: si naces en Estados Unidos, eres ciudadano de Estados Unidos. Punto. Sin ambigüedades”. Padilla nació en Los Ángeles.

Trump emitió su orden ejecutiva con el objetivo de limitar la ciudadanía por nacimiento garantizada por la Enmienda 14 el día de su toma de posesión en 2025. Aquello marcó el inicio de lo que se ha convertido en una campaña concertada de persecución contra los inmigrantes en todo el país.

Al rechazar dicha medida, la Corte confirmó no solo que los cientos de miles de hijos de padres inmigrantes nacidos aquí cada año son ciudadanos estadounidenses, sino que también reconoce indirectamente que los propios padres independientemente de su estatus legal son una parte integral de la sociedad estadounidense y contribuyen de manera importante a la cultura, la vida cívica y el bienestar económico del país.

Una de las cuestiones jurídicas complejas abordadas en el caso fue si los inmigrantes tanto los que residen aquí legalmente como los que carecen actualmente de estatus legal son considerados “temporales” y no están “sujetos a la jurisdicción” de Estados Unidos.

En el fallo de 194 páginas del Tribunal se incluye un rechazo implícito a esa teoría jurídicamente errónea. Se trata, en esencia, de un reconocimiento de la vida cotidiana en el mundo real de las comunidades estadounidenses: el hecho de que millones de inmigrantes – incluso aquellos que aún no han logrado obtener la residencia permanente o la ciudadanía – viven, trabajan y realizan voluntariado hombro a hombro junto a sus vecinos nacidos en Estados Unidos.

Al redactar la opinión de la mayoría, el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, hizo referencia al derecho consuetudinario inglés y al concepto de jus soli – expresión latina que significa “derecho del suelo” -, la noción de que un niño nacido dentro de un dominio soberano debe lealtad a dicho soberano.

“Esta norma de derecho consuetudinario sobre la ciudadanía”, escribe Roberts, “cruzó el Atlántico y prevaleció en ‘todos y cada uno de los estados’ tras la independencia de Estados Unidos”.

Roberts también citó la Ley de Derechos Civiles de 1866 y su culminación en la Enmienda 14, adoptada dos años más tarde. A continuación, mencionó el caso de 1898 de Wong Kim Ark, nacido en San Francisco de padres chinos, a quien se le impidió regresar a Estados Unidos tras un viaje a China.

“En el caso Wong Kim Ark, el Tribunal sostuvo que la Enmienda 14 era ‘declarativa’ de la ‘norma fundamental de ciudadanía por nacimiento que prevalecía en el derecho consuetudinario’”, señaló Roberts.

Las excepciones a la ley de ciudadanía por nacimiento incluyen a los hijos de diplomáticos extranjeros y a los de invasores hostiles; este último es un término peyorativo que Trump y sus aliados han intentado aplicar a los inmigrantes y a sus familias.

La decisión del Tribunal se produce tras los fallos de la semana pasada que otorgaron al presidente la autoridad para retirar las protecciones a haitianos y sirios que viven en el país – algunos de ellos desde hace décadas – bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS). Los defensores de los derechos de los inmigrantes afirman que dicho fallo amenaza con dejar expuestas a la deportación a las más de 1.3 millones de personas con TPS que se encuentran actualmente en el país.

Sin embargo, la decisión de hoy ofrece un contrapeso crucial frente a la ofensiva de la derecha contra la diversidad y la obsesión de la administración Trump de considerar a los inmigrantes como enemigos o, absurdamente, comoextraterrestres. Para los defensores de sus derechos, esto también da luz verde para impulsar políticas nacionales que garanticen la equidad para todos los inmigrantes.

Pero no será el final de la historia.

En su voto disidente, el magistrado Samuel Alito calificó el fallo de “error grave”. El magistrado Clarence Thomas rechazó la interpretación de la mayoría sobre la Cláusula de Ciudadanía de la 14.ª Enmienda, argumentando que esta fue concebida y entendida exclusivamente para “garantizar la igualdad de derechos de los afroamericanos recién liberados”.

La magistrada Ketanji Brown Jackson, en su opinión de acuerdo con la mayoría, calificó esto último como una “visión limitada de la 14.ª Enmienda” que ignora “la historia de su ratificación”.

Jackson ha sido una de las voces más firmes del Tribunal en contra de la idea del “ejecutivo unitario”, la teoría que sostiene que la Constitución confiere todo el poder ejecutivo a la figura del presidente. Esta teoría, a la que el magistrado Roberts se ha adherido durante mucho tiempo, subyace en muchas de las sentencias más recientes de la Corte que otorgan poderes extraordinarios al presidente.

No se trata de una cuestión teórica, especialmente para los inmigrantes. Al testificar ante el Congreso a principios de este mes, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, se negó a comprometer a su agencia a acatar las órdenes de los tribunales federales, argumentando que los jueces se habían vuelto “demasiado políticos”.

Esto abre, en la práctica, la puerta a que los agentes federales de inmigración sigan vulnerando derechos protegidos constitucionalmente, dejando a los afectados con escasos recursos legales.

Más concretamente, tal como sostiene Kate Shaw, profesora de Derecho de la Universidad de Pensilvania, la cuestión de la ciudadanía por derecho de nacimiento – al igual que el aborto – parece estar convirtiéndose en una nueva prueba de fuego ideológica para los aspirantes a altos cargos públicos, incluidos los puestos en la Corte Suprema.

“Dado que toca tan profundamente el carácter pluralista de la nación”, afirma, “esto podría convertirse en un tema de obsesión constante para el movimiento jurídico conservador”.

Mientras la administración prosigue con su campaña de detenciones y deportaciones masivas, la realidad política es que, a pesar del fallo de hoy, los defensores de los derechos tendrán que luchar con ahínco para seguir defendiendo el lugar que ocupan los inmigrantes en el país.

No obstante, la decisión supone un oportuno revés para los intentos de la administración Trump de gobernar mediante órdenes ejecutivas, así como para la idea de que los inmigrantes en Estados Unidos son meras “aves de paso”, visitantes temporales sin vínculos ni compromiso alguno con el país o su gente.

Ellos son, como lo confirma indirectamente la decisión de hoy de la Corte Suprema, parte del tejido de la vida estadounidense. Y el país es mejor gracias a eso.