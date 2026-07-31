Informe de la ACLU detalla violaciones generalizadas y anarquía en aplicación de leyes migratorias por parte de Trump

El día de la toma de posesión, el 20 de enero de 2025, el presidente Trump dejó en claro que habría un nuevo ataque contra los derechos de los inmigrantes. Lo que no estaba claro en ese momento, pero sí lo está ahora, es que esto iría más allá de la retórica llena de odio para convertirse en un desprecio sistemático por el estado de derecho en su sentido más amplio.

Esa es la conclusión principal del informe de la ACLU del 16 de julio, titulado “Agentes del caos y la crueldad”, que detalla las conductas indebidas generalizadas de los agentes federales de inmigración en todo el país.

“Los abusos que se detallan en este informe van más allá de la inmigración”, escriben las coautoras Denise Bell y Naureen Shah. “Revelan un plan para ampliar el régimen autoritario en Estados Unidos, con profundas consecuencias para todos los habitantes del país”.

Bell, consultor de la ACLU, y Shah, director de Política y Asuntos Gubernamentales en materia de Inmigración de la ACLU, analizaron más de 1,200 casos de aplicación de la ley de inmigración en ocho estados. Según los autores, en aproximadamente uno de cada cuatro casos se produjo un uso agresivo y, a menudo, ilegal de la fuerza o amenazas de uso de la fuerza.

En 241 incidentes se utilizó la fuerza física

Hubo 128 incidentes en los que se amenazó con el uso de la fuerza, lo que incluyó el uso de armas o amenazas verbales o el uso de la fuerza

En 105 incidentes se utilizaron armas como porras, pistolas Taser y granadas aturdidoras

86 incidentes relacionados con sustancias químicas irritantes

Hubo 82 incidentes en los que los agentes utilizaron sus autos, como por ejemplo, bloquear el paso o chocar contra los autos de otras personas

Entre las personas afectadas por las medidas de control migratorio se encontraban 155 ciudadanos estadounidenses, 30 residentes permanentes legales, así como 144 inmigrantes en situación transitoria. Entre estos últimos se incluyen beneficiarios del programa DACA, beneficiarios del TPS e inmigrantes con visa U (víctimas o testigos de delitos).

Bell y Shah documentaron 624 casos de control en lugares cotidianos, como las aceras y calles de los barrios, las paradas de autobús, las gasolineras, las tiendas de abarrotes y los centros comerciales, así como 252 medidas de control en lugares de trabajo, entre ellos lavaderos de autos, restaurantes y puestos de comida, y obras de jardinería y construcción.

Estos encuentros, escriben, convirtieron “los lugares de la vida cotidiana en zonas de peligro”.

Señalan que los inmigrantes que viven y trabajan legalmente en EE. UU., pero cuya situación legal no es permanente, son particularmente vulnerables. Muchos, si no la mayoría, están “en el sistema”, ya que han proporcionado información personal detallada al USCIS en solicitudes de estatus legal o al completar formularios de cambio de dirección.

En este grupo se incluyen los más de 300 000 haitianos cuyo Estatus de Protección Temporal (SPT) finalizó oficialmente el 27 de julio. Según algunas informaciones, el ICE tiene planes de intensificar las detenciones y deportaciones de haitianos, y las medidas de control podrían comenzar ya esta semana.

El informe de la ACLU también desmiente la retórica de que se persigue a “lo peor de lo peor”, al revelar que 214 niños fueron detenidos, fueron objeto de medidas de aplicación de la ley o sufrieron conducta indebida por parte de las fuerzas del orden, y que, de ellos, 32 eran niños ciudadanos estadounidenses. En 54 incidentes, los agentes interrogaron o detuvieron directamente a menores.

Los agentes “optaron por llevar a cabo operaciones de control en lugares donde había niños presentes, al recogerlos y dejarlos en la escuela, durante controles de tránsito, en los juzgados, incluso cuando no era necesario”, escriben los autores. “Infundieron terror”.

Otras personas a las que se atacó fueron identificadas como “enemigos” únicamente por el hecho de haber ejercido sus derechos a la libertad de expresión, garantizados por la Primera Enmienda: 80 observadores comunitarios o legales, 71 manifestantes, 24 periodistas, 23 funcionarios electos o miembros de su personal y 7 miembros del clero.

Los ocho estados incluidos en el estudio (AZ, Ca., CO, FL, IL, LA, MD, ND) representan una cuarta parte de la población total de Estados Unidos, lo que sugiere que el impacto nacional agregado en las comunidades estadounidenses es al menos cuatro veces mayor que el que detallan los autores.

El informe combina una amplia variedad de fuentes para explicar que las violaciones no suelen ser “errores” ni obra de “agentes rebeldes”, sino que están integradas en el sistema actual de aplicación de la ley y se ven reforzadas por tácticas que, con frecuencia, se asocian con las dictaduras autoritarias.

En aproximadamente una cuarta parte de los incidentes analizados, los agentes de ICE o de la CBP llevaban el rostro cubierto, y en aproximadamente la misma proporción los agentes conducían autos sin distintivos.

Además, el ICE ha utilizado deliberadamente mensajes nacionalistas blancos y vehementemente antiinmigrantes en sus campañas de reclutamiento. Un proceso de selección deficiente también ha llevado a la contratación de personas con antecedentes de problemas de conducta o de salud mental, entre ellas David Brouillette, quien mató a Joan Sebastián Guerrero, de 26 años, en Maine el 13 de julio.

Según la propia familia y los amigos de Brouillette, este tiene un largo historial de problemas de salud mental, así como de comportamiento agresivo y abusivo.

“Van a matar a alguien”, escribió Bell en sus notas, con gran perspicacia, como se vio después, mucho antes de que los sucesos de Minneapolis provocaran la muerte de los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Nicole Good.

El informe incluye recomendaciones específicas y prácticas:

Desmantelar la fuerza policial nacional de inmigración (ICE y CPB), que es demasiado grande como para que rinda cuentas. En su lugar, el Congreso debería crear una Agencia de Gestión de la Inmigración enfocada en mejorar la vida de las comunidades y preservar la economía de Estados Unidos, que depende en gran medida de la inmigración.

Desarrollar e implementar de manera confiable reglas claras para la tramitación de los casos de inmigración y crear una vía hacia la ciudadanía para millones de inmigrantes que llevan mucho tiempo establecidos en el país.

Limitar la participación de los gobiernos estatales y locales en la aplicación de las leyes de inmigración y tomar medidas para prohibir que el gobierno federal se apropie de los recursos estatales (como ocurrió en Los Ángeles y Washington, D.C., por ejemplo).

Aprobar una ley estatal que autorice la presentación de demandas civiles contra funcionarios federales, estatales y locales que violen los derechos civiles de las personas.

“En los países donde impera el autoritarismo, la pérdida de las libertades básicas se generaliza tanto que deja de ser tan conmovedora”, advierten los autores, y señalan que, aunque la intensidad de las medidas de control migratorio va en aumento, resulta cada vez más difícil darles seguimiento. “Es una realidad de la vida cotidiana, que se oculta o se ignora, en lugar de ser objeto de protesta”.

Los inmigrantes son los canarios en la mina de carbón. Los ciudadanos estadounidenses deben afrontar la realidad de que todos estamos en la mira, todos sufrimos las consecuencias y que la vida comunitaria en todo el país se ve socavada por la anarquía que generan las draconianas políticas de control migratorio del actual gobierno.