Informe destaca fuerte aumento en demandas por desnaturalización

Según un nuevo informe, las demandas que buscan revocar la ciudadanía estadounidense se han disparado bajo la administración de Trump. Si bien el gobierno federal solía presentar menos de un caso civil de desnaturalización por mes, el número aumentó drásticamente en mayo y junio.

Según un informe del 17 de junio de TRAC, una organización dedicada a la investigación de datos sobre inmigración, el gobierno federal presentó al menos 15 demandas civiles de desnaturalización en mayo de 2026 y 18 más hasta el 12 de junio. Estas cifras representan un fuerte aumento con respecto al promedio histórico anterior, que era de apenas 0,6 casos por mes.

TRAC analizó 166 demandas de desnaturalización presentadas en tribunales federales entre 2008 y el 12 de junio de 2026. El informe reveló que los principales motivos de dichas demandas incluían el uso de identidades falsas, el fraude migratorio, el encubrimiento de conductas delictivas graves antes de la naturalización y las respuestas falsas en las solicitudes de naturalización.

Un motivo de preocupación es una pregunta en la solicitud de naturalización que indaga si el solicitante ha cometido algún acto delictivo por el que no haya sido arrestado ni condenado. Responder “no” a esa pregunta podría interpretarse como una declaración falsa si el solicitante ha cometido infracciones menores, como exceso de velocidad, pasear a un perro sin correa o pescar sin licencia válida. En algunas jurisdicciones, esas infracciones pueden clasificarse como delitos.

TRAC advirtió que el alcance de los casos de desnaturalización podría ampliarse en el futuro, y agregó que las demandas de mayo y junio de 2026 analizadas hasta ahora parecen basarse en conductas ilegales lo suficientemente graves como para justificar procedimientos civiles de desnaturalización. No obstante, señaló que crece la preocupación de que infracciones menos graves o incluso conductas no delictivas puedan utilizarse como fundamento para futuras demandas.

La Operación Janus sentó las bases

La actual intensificación de las medidas de desnaturalización tiene su origen en la Operación Janus, una iniciativa puesta en marcha durante el gobierno de Obama en 2010. En ese momento, el gobierno descubrió que algunos inmigrantes a quienes se les había ordenado la deportación o la expulsión habían utilizado posteriormente identidades diferentes para obtener beneficios migratorios, lo que motivó una revisión de los registros antiguos de huellas dactilares.

Una búsqueda realizada en 2011 en las bases de datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) reveló que alrededor de 315 000 personas, entre ellas individuos con órdenes definitivas de deportación, antecedentes penales o en situación de fugitivo, carecían de registros digitalizados de huellas dactilares. Posteriormente, el DHS puso en marcha el proyecto de Registro Histórico de Huellas Dactilares (HFE, por sus siglas en inglés) para digitalizar los antiguos registros de huellas dactilares en papel.

A través de ese proceso, las autoridades descubrieron que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS) había naturalizado a unas 858 personas a quienes previamente se les había ordenado la deportación o expulsión bajo identidades diferentes. Sus registros de huellas dactilares no estaban disponibles en el sistema electrónico en el momento en que obtuvieron la ciudadanía.

Posteriormente, el USCIS revisó manualmente unos 2,000 casos de naturalización relacionados con el HFE. De ellos, se determinó que unos 1,600 correspondían a personas que presuntamente ocultaron información y obtuvieron la ciudadanía de manera ilegal. Hasta mayo de 2018, el USCIS había remitido 89 de esos casos al Departamento de Justicia para su posible desnaturalización.

Los casos disminuyeron bajo Biden y volvieron a aumentar bajo Trump

Las demandas de desnaturalización disminuyeron drásticamente después de 2019, una caída que se atribuye en parte a la pandemia de COVID-19 y a la reducción de los ingresos por cuotas en el USCIS. Durante la administración de Biden, el número de casos de desnaturalización se mantuvo bajo, con un promedio de menos de cuatro al año.

Eso cambió en junio de 2025, cuando la segunda administración de Trump incluyó la desnaturalización entre sus prioridades de aplicación de la ley en el ámbito civil. En un memorándum del 11 de junio de 2025, la División Civil del Departamento de Justicia identificó la desnaturalización como un área clave de aplicación de la ley. El memorándum también indicaba que el departamento podría perseguir «cualquier otro caso» que considerara lo suficientemente importante y podría tomar medidas fuera de las categorías enumeradas a su discreción.

TRAC señaló que el texto sugiere no solo que es probable que se presenten más demandas de desnaturalización, sino también que el abanico de conductas utilizadas para justificar dichos casos podría ampliarse.

En todo el año 2025 solo se presentaron ocho demandas de desnaturalización. Sin embargo, el número comenzó a aumentar drásticamente en mayo de 2026. Algunas demandas presentadas en junio alegaban que los especialistas en huellas dactilares del USCIS determinaron, mediante el análisis de huellas dactilares, que las mismas personas habían solicitado anteriormente beneficios migratorios bajo identidades diferentes. TRAC señaló que esto sugiere que el USCIS ha reanudado las revisiones de HFE.

Identidad falsa y fraude migratorio: motivos principales

Entre los 62 casos en los que TRAC pudo identificar el motivo subyacente, la falsificación de identidad y el fraude migratorio constituyeron la categoría más numerosa, con un total de 14 casos. Seis de ellos se presentaron en mayo y junio de 2026.

Otros motivos identificados incluyeron abuso sexual infantil en cinco casos, fraude o tergiversación en cuatro, abuso sexual de un menor en tres, distribución de narcóticos en dos, terrorismo en dos, tráfico de armas en dos y fraude al programa Medicare en dos.

TRAC señaló que los casos de dominio público parecen referirse, en su mayoría, a delitos graves o a tergiversaciones evidentes. Sin embargo, señaló que muchas de las denuncias reales no son fácilmente accesibles a través del sistema en línea de registros de los tribunales federales, lo que dificulta confirmar los motivos específicos en cada caso.

Los fundamentos jurídicos pueden afectar el estatus migratorio tras la pérdida de la ciudadanía

Las leyes aplicables también pueden determinar si una persona a la que se le ha revocado la ciudadanía recupera su estatus de residente permanente legal o si queda sin estatus migratorio y pasa a estar sujeta a deportación o expulsión.

La desnaturalización se rige por el Código Federal 8 U.S.C. § 1451, y la disposición que más se utiliza es la § 1451(a) en los casos en que se considera que la ciudadanía se «obtuvo de manera ilegal». TRAC determinó que alrededor del 66 % de los 166 casos que analizó se presentaron en virtud de esa sección.

Otra disposición que se utiliza con frecuencia es el § 1451(h), que se refiere a la facultad del fiscal general para corregir, reabrir, alterar, modificar o anular una orden de naturalización.

Un tema emergente en materia de inmigración

TRAC señaló que la desnaturalización, que antes era poco común en los tribunales federales, se está volviendo más frecuente. La reanudación de las revisiones de la HFE, junto con la decisión del Departamento de Justicia de convertir la desnaturalización en una prioridad de aplicación de la ley en el ámbito civil, ha sentado las bases administrativas para iniciativas más amplias de desnaturalización en el ámbito civil, según se señaló en el informe.

Según TRAC, la “desnaturalización” es un tema emergente que requiere un seguimiento constante. La organización indicó que planea actualizar su base de datos sobre desnaturalización a medida que se presenten nuevos casos y publicar conclusiones periódicas.