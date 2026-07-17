8 Oraciones Para Todo Momento

Santa Bárbara

Para vencer fuerzas malignas y enemigos ocultos

Acudimos a ti, Santa Bárbara bendita, para que te conviertas en nuestra sublime benefactora.

A ti clamamos con fe cristiana para que guíes nuestro sendero y nos lleves directamente a la presencia del poder de Jesucristo.

Virgen santa, virgen pura, virgen de nuestra veneración, con tu espada vencedora sálvanos de la envidia y la traición.

Que tu manto encantador sea el refugio que siempre nos abrigue y nos consuele.

Amén.

Santa Clara de Asís

Para mejorar la suerte y el destino

Bendita Santa Clara de Asís, acudo a tu presencia en necesidad de entendimiento.

Ayúdame a descifrar con sabiduría los misterios que vislumbra mi destino.

De igual manera permíteme asimilar con claridad, el propósito que Dios me tiene reservado y en momentos de indecisión y duda, sé tú la luz que me guíe por el buen camino.

Amén.

Santa Dympna

Para padecimientos emocionales y mentales

Venerada y casta Santa Dympna, patrona y auxilio de aquellos que padecen trastornos nerviosos y emocionales.

Es de todos conocido que tu caridad abarca a todas las naciones.

Tú que siempre escuchas las plegarias y oraciones que te son ofrecidas, ruega por mí, para que pueda encontrar alivio a la crisis que ahora enfrento.

Confiando en que tus súplicas ante Dios serán atendidas, te ofrezco humildes dotes de gratitud, humildad y confianza.

Sea tu venerable auxilio, el refugio que me cobije en momentos difíciles.

Amén.

Santa María Magdalena

Para encontrar el amor y para sanar espiritualmente

Santa María Magdalena, tú fuiste elegida por Jesús, para conocer de cerca los misterios de la fe, fuiste compañera de él, en su camino hacia el calvario y mil lágrimas derramaste por amor al Redentor, probando tu verdadera fe en el Salvador.

Por esos merecimientos tuyos, te suplico me ayudes a alejar a los que vengan a causarme daño, aleja también de mí las malas vibras, y acércame al camino que conduce al bienestar espiritual y a la vida eterna prometida por Cristo, Señor nuestro.

Amén.

Santa Rita de Cascia

Para casos difíciles y para sanar enfermedades incurables

Patrona de los casos imposibles, a ti han acudido miles de creyentes y han obtenido verdaderos milagros de la fe.

Por eso, amparado en tan fieles testimonios, he venido a suplicarte que me liberes de la pena y el dolor que hoy me aflige.

Procede pues gloriosa santa, acógeme en tu divina gracia y concédeme el favor por el cual te imploro.

Intercede en mi favor y aparta de mi sendero la ocasión del mal y la tentación.

Amén.

San Alejo

Para protección contra maldad y brujería

Milagroso San Alejo, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que acecha a los escogidos del Señor, te pido que alejes de mí la maldad, la mentira, la hechicería, los ataques energéticos, la envidia, y por último aleja al que viniere a mí

para hacerme daño.

Ponme tan lejos de los malos para que jamás me vean.

Aleja también las malas influencias que puedan rondar mi hogar.

Finalmente acércame a Jesucristo para que me cubra con su divina gracia.

Amén.

San Cristóbal

Para librarse de peligros

Concédele a los fieles que te invocan, ¡Oh¡ gloriosos San Cristóbal, que sean salvos de todo peligro, peste, epidemias, temblores de tierra, del rayo, de la tempestad, de incendios e inundaciones.

Protege a los fieles en su tránsito por el mundo.

Ilumina el sendero con la luz de tus ojos bienaventurados.

Concédenos la dicha y la confianza de salir de casa y llegar sanos y salvos a nuestro destino.

Sea tu santa presencia, la que conduzca nuestras almas a la presencia del Todopoderoso.

Amén.

San Gabriel

Concede milagros, sueños proféticos y trae buenas noticias Dios Todopoderoso, que entre todos los ángeles que moran en el cielo elegiste al Arcángel Gabriel, para anunciar a María Santísima los misterios de tu encarnación;

concédenos benignamente a los que celebramos tu angelical santidad y festividad en la tierra, que experimentemos su patrocinio en el cielo.

Y así seamos merecedores de tu reino.

Amén.