8 Oraciones Para Todo Momento

Santa Bárbara
Para vencer fuerzas malignas y enemigos ocultos
Acudimos a ti, Santa Bárbara bendita, para que te conviertas en nuestra sublime benefactora.
A ti clamamos con fe cristiana para que guíes nuestro sendero y nos lleves directamente a la presencia del poder de Jesucristo.
Virgen santa, virgen pura, virgen de nuestra veneración, con tu espada vencedora sálvanos de la envidia y la traición.
Que tu manto encantador sea el refugio que siempre nos abrigue y nos consuele.
Amén.
Santa Clara de Asís
Para mejorar la suerte y el destino
Bendita Santa Clara de Asís, acudo a tu presencia en necesidad de entendimiento.
Ayúdame a descifrar con sabiduría los misterios que vislumbra mi destino.
De igual manera permíteme asimilar con claridad, el propósito que Dios me tiene reservado y en momentos de indecisión y duda, sé tú la luz que me guíe por el buen camino.
Amén.
Santa Dympna
Para padecimientos emocionales y mentales
Venerada y casta Santa Dympna, patrona y auxilio de aquellos que padecen trastornos nerviosos y emocionales.
Es de todos conocido que tu caridad abarca a todas las naciones.
Tú que siempre escuchas las plegarias y oraciones que te son ofrecidas, ruega por mí, para que pueda encontrar alivio a la crisis que ahora enfrento.
Confiando en que tus súplicas ante Dios serán atendidas, te ofrezco humildes dotes de gratitud, humildad y confianza.
Sea tu venerable auxilio, el refugio que me cobije en momentos difíciles.
Amén.
Santa María Magdalena
Para encontrar el amor y para sanar espiritualmente
Santa María Magdalena, tú fuiste elegida por Jesús, para conocer de cerca los misterios de la fe, fuiste compañera de él, en su camino hacia el calvario y mil lágrimas derramaste por amor al Redentor, probando tu verdadera fe en el Salvador.
Por esos merecimientos tuyos, te suplico me ayudes a alejar a los que vengan a causarme daño, aleja también de mí las malas vibras, y acércame al camino que conduce al bienestar espiritual y a la vida eterna prometida por Cristo, Señor nuestro.
Amén.
Santa Rita de Cascia
Para casos difíciles y para sanar enfermedades incurables
Patrona de los casos imposibles, a ti han acudido miles de creyentes y han obtenido verdaderos milagros de la fe.
Por eso, amparado en tan fieles testimonios, he venido a suplicarte que me liberes de la pena y el dolor que hoy me aflige.
Procede pues gloriosa santa, acógeme en tu divina gracia y concédeme el favor por el cual te imploro.
Intercede en mi favor y aparta de mi sendero la ocasión del mal y la tentación.
Amén.
San Alejo
Para protección contra maldad y brujería
Milagroso San Alejo, tú que tienes el poder de alejar todo lo malo que acecha a los escogidos del Señor, te pido que alejes de mí la maldad, la mentira, la hechicería, los ataques energéticos, la envidia, y por último aleja al que viniere a mí
para hacerme daño.
Ponme tan lejos de los malos para que jamás me vean.
Aleja también las malas influencias que puedan rondar mi hogar.
Finalmente acércame a Jesucristo para que me cubra con su divina gracia.
Amén.
San Cristóbal
Para librarse de peligros
Concédele a los fieles que te invocan, ¡Oh¡ gloriosos San Cristóbal, que sean salvos de todo peligro, peste, epidemias, temblores de tierra, del rayo, de la tempestad, de incendios e inundaciones.
Protege a los fieles en su tránsito por el mundo.
Ilumina el sendero con la luz de tus ojos bienaventurados.
Concédenos la dicha y la confianza de salir de casa y llegar sanos y salvos a nuestro destino.
Sea tu santa presencia, la que conduzca nuestras almas a la presencia del Todopoderoso.
Amén.
San Gabriel
Concede milagros, sueños proféticos y trae buenas noticias Dios Todopoderoso, que entre todos los ángeles que moran en el cielo elegiste al Arcángel Gabriel, para anunciar a María Santísima los misterios de tu encarnación;
concédenos benignamente a los que celebramos tu angelical santidad y festividad en la tierra, que experimentemos su patrocinio en el cielo.
Y así seamos merecedores de tu reino.
Amén.