Una solución para la gente: Por qué la terapia dental es clave para cerrar la brecha en la atención de salud bucal en California

En California, a pesar de inversiones estatales que suman cientos de millones de dólares y de décadas de reformas políticas bienintencionadas, la salud bucal sigue siendo una de las necesidades insatisfechas más importantes del estado, especialmente para las comunidades de color de bajos ingresos. Como líderes provenientes de las mismas comunidades urbanas y tribales a las que sirven nuestras organizaciones, comprendemos estos desafíos no solo a través de datos, sino mediante experiencias de vida compartidas. Desde los vecindarios del sur de Los Ángeles hasta nuestras tierras tribales rurales, somos testigos directos de cómo la falta de acceso a la atención de salud bucal afecta a nuestras familias. Para cerrar esta brecha, California debe adoptar la terapia dental como una cuestión de justicia social fundamental.

Las personas de bajos ingresos, los miembros de tribus y las comunidades de color se ven afectados de manera desproporcionada por la falta de acceso a la atención de salud bucal. Según informes recientes del HealthForce Center de la UCSF, la falta crónica de fondos y la escasez de personal en los sistemas de salud tribales están ampliando directamente la brecha en los resultados de salud bucal de las comunidades indígenas. Los niños afroamericanos presentan caries no tratadas a una tasa casi el doble de alta que la de los niños blancos (25.8 % frente a 13.7 %).

Si bien California cuenta con una de las proporciones más altas de dentistas por habitante del país, la distribución de la atención es fundamentalmente deficiente. Las comunidades afroamericanas, indígenas y otras comunidades de color históricamente marginadas se encuentran atrapadas de manera desproporcionada en zonas con escasez de profesionales de la salud dental, donde la oferta de atención no logra satisfacer la abrumadora demanda. Solo el 15 % de los dentistas participa de manera significativa en el programa Medi-Cal para adultos. En 2024, solo el 50 % de los niños y menos del 25 % de los adultos inscritos en Medi-Cal recibieron algún tipo de atención dental.

Aquí es donde entra en juego el terapeuta dental: una verdadera “solución para la gente”.

La California Oral Health Equity Coalition (COHEC) es un movimiento de base que busca empoderar a comunidades marginadas, tribales y de personas afroamericanos, indígenas y de color (BIPOC) de bajos ingresos, exigiendo un lugar en la mesa donde se definen las políticas públicas. Durante años, los miembros de COHEC han abogado por la terapia dental, ya que saben por experiencia propia que el sistema actual de atención de salud bucal está fallando.

Los terapeutas dentales representan una solución de eficacia comprobada. Son profesionales de la odontología con licencia que brindan atención preventiva y rutinaria como revisiones, empastes y educación sobre salud bucal directamente en las comunidades. Al trabajar como parte de un equipo dirigido por dentistas, complementan la labor de los higienistas y asistentes dentales, ayudando a garantizar que más personas reciban la atención que necesitan, en el momento y lugar adecuados.

Este modelo se ha utilizado a nivel mundial durante más de un siglo y ha operado con éxito en Estados Unidos durante 20 años; surgió gracias a líderes nativos de Alaska que comprendieron que sus comunidades no podían esperar a que los profesionales de la salud se trasladaran a zonas remotas. Hoy en día, la práctica de los terapeutas dentales está autorizada en 14 estados, y las investigaciones demuestran que el modelo es seguro, eficaz y eficiente.

Al integrar a terapeutas dentales en clínicas de salud comunitarias y desplegarlos en escuelas, residencias de ancianos y reservas indígenas, California puede llevar la atención directamente a donde se encuentran los pacientes.

Además, la terapia dental ofrece una vía de acceso valiosa y asequible para los californianos que desean incorporarse al campo de la salud bucal, pero carecen del tiempo, el dinero y los más de ocho años de formación necesarios para convertirse en dentistas. La terapia dental abre puertas a personas talentosas de comunidades rurales y urbanas desatendidas, permitiéndoles conseguir empleos estables y bien remunerados dentro de sus propias comunidades. Es más que una simple solución sanitaria: es un motor económico que empodera a la fuerza laboral local para resolver problemas locales.

California debe comprometerse a realizar una inversión sólida en recursos y políticas a nivel estatal para garantizar el éxito de este modelo. Esto incluye financiación específica para programas de formación en terapia dental en nuestros colegios comunitarios y universidades del sistema CSU, tarifas de reembolso equitativas bajo el programa Medi-Cal y un marco normativo que elimine las barreras innecesarias para el ejercicio de la profesión. Sin un apoyo estatal decidido, corremos el riesgo de desaprovechar el potencial de esta fuerza laboral.

Incorporar a un terapeuta dental al equipo de atención de salud bucal es un imperativo moral. Es una medida fiscalmente responsable para reducir la presión sobre nuestras salas de urgencias y una acción necesaria para alinear nuestro sistema de salud con las demandas de la población. California cuenta con los recursos y los datos necesarios; Ahora necesitamos la voluntad política de escuchar a nuestras comunidades y tratar la atención de la salud bucal como un derecho fundamental.