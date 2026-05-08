Estos son los candidatos a vicegobernador de California: ‘Un trabajo sobre nada’

Nadia Lathan

CalMatters

Los candidatos a vicegobernador suelen aludir al carácter en gran medida simbólico y a menudo ignorado del cargo cuando hablan de sus ambiciones para ocupar dicho puesto a nivel estatal.

Es cierto que el cargo de vicegobernador de California es principalmente ceremonial. Eleni Kounalakis, quien actualmente lo ocupa, es la siguiente en la línea de sucesión si el gobernador se ausenta o deja el cargo, por ejemplo, cuando se encuentra fuera del estado, se somete a una cirugía o fallece. Kounalakis, cuyo mandato finaliza este año, también preside el Senado estatal y puede emitir un voto decisivo en caso de empate. La mayor parte de su influencia se centra en la educación superior, donde forma parte de las tres juntas directivas de instituciones de educación superior del estado.

Por este motivo, los cuatro principales candidatos al cargo en las próximas primarias de junio están haciendo hincapié en la influencia que les gustaría tener en la educación superior, como congelar las matrículas o reducir los cursos de nivelación.

Los anteriores vicegobernadores han utilizado el cargo como trampolín para acceder al puesto más importante del estado, incluido el gobernador Gavin Newsom, quien ocupó el puesto durante ocho años antes de su elección en 2018.

Pero sigue siendo una posición prácticamente desconocida entre los votantes y tiene mala reputación.

“Yo decía que el vicegobernador era una especie de Seinfeld del gobierno estatal, porque nadie sabe quién es y piensan que es un trabajo sin importancia”, declaró Gloria Romero, candidata republicana, a CalMatters.

Entre los principales candidatos demócratas se encuentran Josh Fryday, quien dirige programas de voluntariado en la administración de Newsom, la tesorera estatal Fiona Ma, cuyo mandato finaliza este año, y el ex alcalde de Stockton, Michael Tubbs.

Aquí te contamos lo que cada candidato, en orden alfabético, dijo sobre cómo abordaría el puesto.

Josh Fryday

Fryday afirmó que una de sus mayores prioridades como vicegobernador sería intentar que los colegios comunitarios de California certificaran a más trabajadores cualificados para ayudar a construir más proyectos de energía limpia e impulsar el suministro de energía renovable del estado.

Antes de incorporarse al gabinete del gobernador en 2019, fue director de operaciones de NextGen America, una organización que promueve prácticas sostenibles y que fue fundada por el multimillonario candidato demócrata a gobernador, Tom Steyer.

También afirmó que impulsaría la construcción de más residencias estudiantiles en terrenos públicos para aumentar la matrícula y generar más ingresos que permitan frenar el aumento de los costos de la educación superior.

El exalcalde de Novato también hizo hincapié en la necesidad de ampliar el programa de voluntariado que ayudó a desarrollar como director de servicios en el gabinete de Newsom. Le gustaría que incluyera a más colegios comunitarios y universidades. Además del apoyo de Newsom, cuenta con el respaldo de la Asociación de Maestros de California y la Federación de Maestros de California.

Janelle Kellman

La exalcaldesa de Sausalito, Janelle Kellman, quiere que la educación en los colegios comunitarios sea gratuita y ampliar los programas de capacitación para empleos con alta demanda, como miembro de las juntas de educación superior del estado. Sin embargo, el puesto de vicegobernador es sólo uno de los 18 miembros de la Junta de Regentes de la Universidad de California y tiene una capacidad limitada para implementar cambios de política.

Ha recibido el apoyo del Caucus Judío Legislativo de California y del Club Demócrata LGBTQ Stonewall.

El vicegobernador del estado no tiene competencias en la regulación de la electricidad ni en los seguros. Sin embargo, Kellman, abogada especializada en derecho ambiental, afirmó que trabajaría para reducir los costos de los servicios públicos eliminando los cargos adicionales por electricidad. También indicó que colaboraría con el comisionado de seguros para reducir las primas de los propietarios que tomen medidas preventivas para mitigar los riesgos de incendios forestales.

Kellman trabajó durante 10 años en la comisión de planificación de Sausalito y en el consejo municipal de Sausalito, y es la fundador de una organización sin fines de lucro dedicada al cambio climático y centrada en el aumento del nivel del mar.

También apoya la construcción de más residencias estudiantiles.

Fiona Ma

Una de las maneras en que Ma buscaría reducir el costo de la vivienda y la matrícula es mediante la búsqueda de otras fuentes de ingresos para las universidades de Cal State, más allá del fondo general. Apoya una mayor colaboración con empresas privadas para arrendar espacios como los teatros del campus cuando no se estén utilizando.

Ma cuenta con una amplia trayectoria en la política local y estatal: pasó seis años en la Asamblea tras un mandato en la Junta de Supervisores de San Francisco y formó parte de la Junta de Igualación o Board of Equalization durante cuatro años antes de ser elegida tesorera estatal en 2019.

Como tesorera, ha emitido bonos para vivienda a universidades de California, lo que, según ella, le ha dado “una perspectiva diferente” sobre cómo construir más residencias estudiantiles.

“Algunos de ellos sí tienen terrenos y están trabajando con algunos promotores inmobiliarios especializados en la construcción de residencias estudiantiles”, dijo.

Ma cuenta con el respaldo de los sindicatos de la construcción y la hostelería. En 2021, una exempleada la acusó de acoso sexual , alegando que la obligaba a compartir una habitación de hotel con ella y a comprarle regalos. El estado, con fondos públicos, llegó a un acuerdo extrajudicial por 350,000 dólares en 2024.

Ma ha negado repetidamente las acusaciones y ha calificado la demanda de “frívola”.

Le llevó tres años de su vida lidiar con la demanda, y aun así los votantes la eligieron, dijo. “Sigo recibiendo los mismos apoyos que la primera vez que me presenté en 2018”, dijo Ma. “He recibido incluso más apoyo para mi candidatura a vicegobernadora”.

Gloria Romero

Romero, ex demócrata convertida en republicana, apoya los vales escolares para que los padres puedan usar el dinero de los contribuyentes para pagar la educación en escuelas privadas, algo a lo que los sindicatos de maestros se oponen vehementemente. También apoya la reducción de los cursos de nivelación para ayudar a los estudiantes a terminar sus carreras más rápido.

Romero, exmiembro de la Asamblea y la primera mujer en convertirse en líder de la mayoría del Senado, representó al este de Los Ángeles en la Legislatura estatal durante 12 años como demócrata hasta 2010. Cambió de partido en 2024 y anunció su candidatura a vicegobernadora en una fórmula conjunta con Steve Hilton , uno de los principales candidatos republicanos a gobernador.

Sobre cómo abordaría las negociaciones con la supermayoría demócrata en la Legislatura y en numerosos consejos, siendo una de las pocas republicanas, Romero dijo que se reuniría individualmente con cada colega para ver en qué puntos coincidían sus prioridades.

Michael Tubbs

Tubbs aspira a regresar al cargo para ayudar a reducir el costo de la educación superior, más de una década después de haber alcanzado el estrellato político en Stockton como uno de los alcaldes más jóvenes de las grandes ciudades del condado.

Su ascenso como el primer alcalde negro y más joven de la ciudad, con tan solo 26 años en 2016, le valió la atención nacional como hijo de una madre soltera criado en un barrio pobre que logró obtener una beca completa en Stanford.

Apoya la congelación de las matrículas en todas las universidades públicas mediante la reducción del “exceso de burocracia administrativa”, la eliminación de los cursos de nivelación que no cuentan para los requisitos de graduación y la simplificación de los programas para sectores con alta demanda, como la enfermería.

Tubbs es asesor económico especial del gobernador y dirige las organizaciones sin ánimo de lucro Poverty in California y Mayors for a Guaranteed Income, dedicadas a implementar programas piloto de renta básica universal en ciudades de todo el estado, una iniciativa emblemática de su mandato como alcalde.

El principal sindicato de empleados públicos de California, Service Employees International, apoya a Tubbs.

Para que conste: Esta noticia se ha actualizado para corregir el cargo anterior de Fryday en NextGen. Era director de operaciones, no director ejecutivo. Además, Ma no recibió el respaldo del Partido Demócrata. El partido no ha respaldado a ningún candidato en esta contienda.