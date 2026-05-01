Tras el escandaloso derrumbe de Eric Swalwell, Xavier Becerra repunta en la carrera por la gobernación de California

Dan Walters

CalMatters

Hace un par de semanas, el congresista Eric Swalwell estaba a punto de convertirse en el candidato demócrata a gobernador de California. Pero su carrera se desmoronó en medio de sensacionales acusaciones de acoso y agresión sexual.

A las pocas horas de que se revelaran los hechos, Swalwell abandonó su campaña, dimitió del Congreso y ahora está siendo investigado penalmente.

Nunca quedó claro por qué Swalwell lideraba la lista de aspirantes demócratas. Su única notoriedad política radicaba en ser uno de los críticos más persistentes del presidente Donald Trump, lo cual, por supuesto, tiene poco que ver con gobernar el estado más poblado del país.

Al parecer, se le veía como una alternativa al multimillonario Tom Steyer, que había estado gastando grandes sumas en anuncios de televisión e internet mientras se posicionaba como un progresista al estilo de Bernie Sanders.

Aquellos a quienes les desagradaba la ideología o la riqueza de Steyer parecían estar inclinándose hacia Swalwell, quien se apegaba a una línea más o menos moderada.

La repentina partida de Swalwell dejó un vacío que Steyer y la tercera demócrata en la contienda, la excongresista Katie Porter, esperaban llenar. Sin embargo, cuando los decepcionados seguidores de Swalwell analizaron sus opciones, muchos aparentemente se decantaron por Xavier Becerra, el afable excongresista, exfiscal general del estado y exfuncionario de la administración Biden.

El Partido Demócrata publicó el lunes 20 de abril su última encuesta de seguimiento , que revela que los dos republicanos, el ex comentarista de televisión Steve Hilton y el sheriff del condado de Riverside, Chad Bianco, siguen liderando la contienda con un 16% y un 14% respectivamente.

Sin embargo, la gran noticia fue que Becerra pasó del 4% el 5 de abril al 13%, superando a todos los demócratas. Tanto Steyer como Porter obtuvieron un ligero avance tras la destitución de Swalwell, pero el ascenso de Becerra es sencillamente fenomenal.

¿Por qué?

Quizás los seguidores desilusionados de Swalwell, que obviamente no se sentían cómodos con Steyer o Porter, buscaban a alguien fiable y digno de confianza, incluso un poco aburrido, después de siete años del llamativo espectáculo de Gavin Newsom.

Podría ser como revivir 1982.

Ese fue el año en que un funcionario público impasible, el fiscal general republicano George Deukmejian, sucedió al joven y prometedor gobernador Jerry Brown.

Brown, al igual que Newsom, había dedicado gran parte de su mandato como gobernador a buscar atención política a nivel nacional, presentándose dos veces a la presidencia, y los mismos votantes que eligieron a Deukmejian con una plataforma de ley y orden rechazaron rotundamente la candidatura de Brown a un escaño en el Senado de los Estados Unidos.

Brown reconoció públicamente que ya había agotado la paciencia de la gente, aunque 28 años después, mucho mayor y más sabio, regresó al cargo de gobernador.

La campaña para gobernador de este año ha sido la más extraña en al menos 80 años, incluyendo la improbable victoria del actor Arnold Schwarzenegger en 2003. Durante meses, posibles candidatos se presentaron y luego se retiraron; dos republicanos lideraron las encuestas en uno de los estados más demócratas del país; los líderes demócratas estaban abiertamente preocupados de que el Partido Republicano pudiera ganar la gobernación por defecto con un resultado de 1-2 en las primarias y, finalmente, un escándalo obligó a Swalwell a retirarse.

La siguiente fase dará continuidad a la reorganización posterior a Swalwell, con Becerra continuando su ascenso meteórico o estancándose, y con los demócratas aún estancados en porcentajes bajos de un solo dígito, decidiendo si continuar o no con sus campañas.

“Sigo creyendo que hay demasiados demócratas en la contienda”, dijo Rusty Hicks, presidente estatal del Partido Demócrata.

Una hora antes de que se publicara la nueva encuesta, una de las candidatas que no lograron entrar en la contienda, la ex controladora Betty Yee, suspendió su campaña entre lágrimas, algo comprensible dado su escaso apoyo (1%). El exalcalde de Los Ángeles, Antonio Villaraigosa (2%), y el superintendente estatal de escuelas, Tony Thurmond (2%), se encuentran en una situación delicada. El alcalde de San José, Matt Mahan, subió ligeramente hasta el 5%, y sus patrocinadores de Silicon Valley están llevando a cabo una campaña publicitaria multimillonaria con la esperanza de que pueda competir por el escaño, ya que la votación por correo comenzará en tan solo dos semanas.

Mientras tanto, teóricamente sigue siendo posible, aunque poco probable, que los dos republicanos terminen en primer y segundo lugar, garantizando así la elección de un gobernador republicano en noviembre.

En un año tan atípico como este, nada que parezca imposible debería descartarse.