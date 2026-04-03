El derecho por nacimiento: una “lucha por el alma de la democracia”

El caso del Tribunal Supremo del 1 de abril de 2026 sobre la ciudadanía por nacimiento trata, a primera vista, del derecho “inalienable” de los niños nacidos en Estados Unidos a ser ciudadanos estadounidenses en virtud de la 14.ª Enmienda, un derecho consagrado en la Constitución cuyos orígenes se remontan al derecho consuetudinario inglés de principios del siglo XVII.

En esencia, el caso Trump contra Barbara es una lucha por el alma de la democracia.

El ataque de Trump a la ciudadanía por nacimiento, que comenzó con su decreto de 2025 titulado “Proteger el significado y el valor de la ciudadanía estadounidense” —en torno al cual gira el caso del 1 de abril—, es, en esencia, un ataque grandilocuente contra los inmigrantes destinado a consolidar el control autoritario del gobierno federal.

Mira hacia Minneapolis

En el marco de la Operación Metro Surge, el gobierno envió a la ciudad a más de 3000 agentes federales de inmigración, lo que superó con creces el número de agentes de la propia policía de Minneapolis y causó estragos en las comunidades.

Si los jueces de la Corte Suprema lo autorizan, restringir la ciudadanía por nacimiento tendrá prácticamente el mismo efecto, con consecuencias para una economía estadounidense ya de por sí vulnerable, agravada aún más por la imprudente aventura de Trump en Irán, y para la vida cívica. Una sentencia de este tipo también facultaría al gobierno federal a requisar hospitales, escuelas y otras instituciones públicas para que actúen, de forma involuntaria, como vigilantes encargados de hacer cumplir la política del gobierno.

De hecho, este caso no puede analizarse al margen del contexto más amplio de la guerra de Trump contra los inmigrantes, caracterizada por las agresivas medidas de control de ICE, las detenciones masivas sin precedentes y los esfuerzos deliberados por utilizar la crueldad como herramienta para promover la autodeportación del mayor número posible de inmigrantes y, con ellos, de sus hijos nacidos en Estados Unidos.

El intento del gobierno de eliminar la ciudadanía por nacimiento también está relacionado con los esfuerzos por socavar la seguridad de nuestros vecinos inmigrantes, incluyendo los actuales intentos de revocar la sentencia judicial de 1982 en el caso Plyer v. Doe, que reafirmó el derecho de todos los niños, independientemente de su estatus, a una educación pública gratuita.

La 14.ª Enmienda

En el caso actual ha surgido una tormenta de controversia jurídica en torno a tres cuestiones entrelazadas en el texto de la 14.ª Enmienda:

Lealtad a los Estados Unidos (aunque esta consideración no puede aplicarse razonablemente a los recién nacidos, sí se aplica explícitamente a los ciudadanos naturalizados, que deben jurar lealtad a los Estados Unidos)

Los niños nacidos en los Estados Unidos están “sujetos a la jurisdicción de este país” como condición para obtener la ciudadanía por nacimiento

Si los padres inmigrantes de niños nacidos en EE. UU. son residentes temporales o permanentes

¿Y qué hay del argumento de la lealtad?

El argumento del Gobierno de que se debe denegar la ciudadanía a los recién nacidos debido a la situación legal de sus padres ocupa un lugar destacado en su escrito. Como sostiene el fiscal general adjunto John Sauer, “los hijos de personas que no son ciudadanas, que tienen su domicilio en otro lugar y se encuentran en Estados Unidos solo de manera temporal, deben lealtad ante todo a los países de origen de sus padres, y no a Estados Unidos”.

Se trata de una ficción jurídica arbitraria. La Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias, al resumir un amplio conjunto de investigaciones, demuestra que los inmigrantes de segunda generación (los hijos de inmigrantes nacidos en Estados Unidos) muestran un alto nivel de compromiso cívico, en parte como respuesta a la injusticia social que sufrieron sus padres.

¿Y qué hay del argumento sobre la jurisdicción?

A pesar de las frecuentes recomendaciones a los jueces de que lean las leyes y los precedentes jurisprudenciales prestando especial atención al “lenguaje sencillo”, existe un gran debate sobre si los inmigrantes indocumentados están sujetos a la jurisdicción de los Estados Unidos.

Como ponen de manifiesto los datos sobre detenciones y deportaciones de cerca de medio millón de inmigrantes durante el último año, todos los no ciudadanos, independientemente de su situación legal, están sujetos a la jurisdicción federal, estatal y local. Las leyes y reglamentos del IRS, así como el número de contribuyentes con ITIN que no reúnen los requisitos para obtener un SSN, lo dejan igualmente claro.

¿Y qué hay del argumento de la residencia (temporal o permanente)?

Este argumento se basa en el texto de la 14.ª Enmienda, que establece que los niños nacidos en Estados Unidos son ciudadanos del estado en el que residen y de Estados Unidos. Los debates sobre lo que esto significa, a menudo planteados en términos de “domicilio”, son de carácter técnico y están vinculados a las complejidades de la legislación migratoria, lo que da lugar a una serie de posibles consecuencias en caso de que el Tribunal Supremo dicte una sentencia desfavorable que respalde el decreto ejecutivo.

Un escalofriante memorándum elaborado por el USCIS en julio de 2025 propone interpretaciones tremendamente problemáticas sobre la aplicación de estas disposiciones. Entre los niños nacidos en los EE. UU. a quienes se les negaría la ciudadanía se incluirían aquellos cuyos padres sean considerados “temporales” por vivir legalmente en los EE. UU. como beneficiarios del TPS, por ejemplo, o por tener una visa de “doble intención” (p. ej., H-1B), beneficiarios de la acción diferida (p. ej., DACA), titulares de visas U (víctimas de delitos), titulares de visas T (víctimas de trata) y muchos otros.

El memorándum del USCIS tiende una rama de olivo a estos niños nacidos en Estados Unidos, asegurándoles que no sufrirán consecuencias migratorias adversas, como la deportación. No hace mención alguna sobre lo que podría suceder con sus padres.

Repercusiones sociales y económicas

Los analistas del Instituto de Política Migratoria calculan que, cada año, se negaría la ciudadanía a unos 222 000 niños nacidos en Estados Unidos si se aprobara el decreto presidencial, que se aplicaría a los niños nacidos después del 1 de enero de 2025.

Esto supone una pérdida estimada de 927 000 millones de dólares para la economía estadounidense a lo largo de la vida laboral de estos niños, según el Centro de Estudios Migratorios de Nueva York, un importante centro de investigación sobre inmigración.

Los argumentos jurídicos expuestos en los escritos presentados por el Gobierno, por la ACLU en defensa de la ciudadanía por nacimiento y en los escritos amicus curiae de ambas partes son de gran importancia jurídica. Al mismo tiempo, solo ofrecen una visión difusa para comprender los problemas políticos y sociales del mundo real que han salido a la luz en esta batalla histórica.

Lo que está en juego en este caso es extraordinariamente importante, no solo para los inmigrantes, sino para todos los estadounidenses. Si no se defiende el principio y la práctica de la ciudadanía por nacimiento, se generará aún más caos cívico y económico y se empujará a este país aún más por el camino del control autoritario.