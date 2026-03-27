Opositores a la Ley SAVE dicen que afectaría a mujeres y votantes de color

Meses antes de las elecciones de medio tiempo, los legisladores federales están considerando nuevas y radicales normas para los votantes, y los defensores del derecho al voto argumentan que los cambios podrían tener graves consecuencias en todo el país. La Ley de Protección de la Elegibilidad del Votante Estadounidense (o “SAVE” por sus siglas en inglés) se encuentra en el Senado de EE. UU. tras ser aprobada por un estrecho margen en la Cámara de Representantes la primavera pasada.

Deb Landau, de League of Women Voters of Pennsylvania, afirma que las nuevas normas exigirían a las personas presentar un comprobante de ciudadanía en persona para registrarse para votar, y solo se aceptarían unos pocos documentos, como actas de nacimiento o pasaportes. Landau enfatiza que un cambio como este afectaría más duramente a las mujeres, las personas de color y los votantes rurales.

“Más de la mitad de los estadounidenses no tienen pasaporte. Las estadísticas muestran que 21 millones de votantes elegibles no tienen acceso inmediato a estos documentos; quizá no saben dónde están, quizá estén en una caja de seguridad, quizá se hayan perdido. No lo saben,” expresó Landau.

Agrega que alrededor de 3.8 millones de personas en todo el país carecen de estos documentos, a menudo debido a pérdidas, como desastres naturales, o a barreras económicas. Quienes apoyan el proyecto de ley afirman que protegería la integridad electoral al bloquear el voto de los no ciudadanos.

Landau señala que la mayoría de las mujeres tienen apellidos de casada que no coinciden con sus actas de nacimiento, lo que genera 69 millones de incongruencias que resolver. Añade que el proyecto de ley abarca más que la identificación de votantes. Requeriría prueba de ciudadanía, algo que la “Identificación Real” de Pensilvania no proporciona, aunque muchos asumen que sí.

“Aquí ya tenemos leyes de identificación de votantes. Es ilegal que los no ciudadanos se registren para votar, y la tasa de votantes no ciudadanos es increíblemente baja. Es de aproximadamente el 0,0003%,” insistió también Landau.

Para los votantes que se registran por correo, la Ley SAVE America exigiría que la prueba de ciudadanía se presente en persona en una oficina electoral, lo que socavaría la conveniencia del registro por correo.