Horóscopo de Abril

Aries

Tendrás en este mes una buena racha con dinero, negocios y trabajo. Pequeños padecimientos y achaques han quedado atrás. Tienes en este lapso la misión de crear una diferencia, tanto en tu vida como en la vida de otras personas. Actúa con justicia y sensatez. ¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 2-11-13-24-26-69

Tauro

Para ti hay muy buenas noticias, Venus tu planeta regente navegará por tu signo del 30 de marzo al 24 de abril. Verás tus problemas llegando a su final. Un nuevo ciclo iniciará, en el cual te sentirás renovado y con mayor energía. Todo lo que te propongas, lo conseguirás.

Números de la suerte: 14-18-30-38-50-51

Géminis

El planeta Urano entrará en tu signo de forma definitiva el día 27 de abril, y se mantendrá allí hasta el día 4 de agosto del año 2032. Te esperan alrededor de seis a siete años llenos de cambios, muchos de ellos inesperados. Todo ocurrirá por tu bien aunque al principio no lo comprendas.

Números de la suerte: 9-10-20-29-39-48

Cáncer

Viviste una época muy tensa y enfrentaste altibajos financieros, y quizá algún problema de salud. La energía actual te es sumamente favorable, de pronto todo el caos será eliminado por completo. Recuperarás todo lo que creías haber perdido, tendrás mayor solvencia económica y serás más feliz que antes.

Números de la suerte: 22-24-28-61-62-67

Leo

Por momentos sientes que tu vida es un cúmulo infinito de desafíos. Cada día enfrentas batallas diferentes, las cuales irás venciendo, haciendo uso de la fortaleza y la determinación que te caracteriza. La primavera trae consigo muchos momentos de gozo y de felicidad.

Números de la suerte: 6-22-33-44-45-57

Virgo

Gente del pasado retorna a tu presente, trayéndote buenas nuevas y situaciones novedosas. Volverás a establecer vínculos con personas que te quieren, y que te desean el bien. Suaviza un poco tu carácter y disminuye el estrés, por medio de ejercicios físicos y diversiones sanas.

Números de la suerte: 10-15-19-20-25-29

Libra

Vivirás una época gratificante durante la primavera, recuperarás toda tu energía y buena vibra. Tus consejos serán los más acertados, y ayudarás a muchas personas a mejorar sus vidas. Toda esa energía retornará a ti transformada en deseos cumplidos y en buena salud.

Números de la suerte: 19-31-40-42-45-60

Escorpión

Por fin se resolverá un asunto legal o de documentos, el cual había quedado rezagado desde meses e incluso desde años anteriores. La suma de dinero que esperas llegará muy pronto. No incurras en gastos innecesarios y guarda una buena cantidad para el futuro.

Números de la suerte: 12-16-25-27-34-53

Sagitario

Tienes que hacer uso de la serenidad y de la relajación. No te enfades si otras personas no piensan u opinan igual que tú. Recuerda que no todo el mundo tiene el mismo nivel de conciencia, ni la sensibilidad espiritual que tú posees. Durante esta época primaveral tendrás amor y romance.

Números de la suerte: 3-9-12-15-30-61

Capricornio

Ahora que la primavera recién inicia, será necesario que hagas una limpieza espiritual en tu casa. Ya sabes; quemar incienso, rociar agua bendecida, quemar velas aromáticas y rezar oraciones o plegarias. Con ello crearás armonía, tranquilidad, y atraerás buena fortuna.

Números de la suerte: 16-34-46-47-52-54

Acuario

Cree en tus corazonadas y en tus presentimientos. Cuando algo o alguien parezca demasiado bueno para ser verdad, desconfía porque detrás de esa fachada existe un propósito oculto. Tu sabiduría hará que te rodees de personas agradables y de situaciones convenientes.

Números de la suerte: 4-13-17-18-38-55

Piscis

Nuevas amistades y relaciones más placenteras, le darán un toque de suerte y también de armonía a tu mundo social y de trabajo. Es un buen momento para aclarar rencillas y fomentar la paz con tus seres queridos y amigos. Te llega una buena noticia del exterior.

Números de la suerte: 7-21-23-31-33-44