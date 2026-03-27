Entrevista: ¿Musical? ¿Musical? ¿Musical? Beetlejuice aporta humor y emoción gracias a su variado elenco y a un toque de caos

Arturo Hilario

El Observador

El adorable pero travieso demonio que aparece cuando pronuncias su nombre tres veces viene a la Bahía de San Francisco para enseñarnos sobre la familia, el amor y cómo sacar el máximo provecho de la vida.

El musical Beetlejuice regresa al Centro de Artes Escénicas de San José del 31 de marzo al 5 de abril de 2026 con una producción caótica y hilarante que retoma la historia de la querida película protagonizada por Michael Keaton y lleva el encanto, el misterio y la irreverencia al máximo.

Hace poco hablamos con una de las artistas del show, Alessandra Casanova, originaria de Puerto Rico, cuya trayectoria hasta llegar a este escenario ha sido muy interesante. Esto incluyó actuar en una versión condensada de Beetlejuice a bordo de un crucero, la que conllevó ciertas dificultades, como tener que participar en algunas tareas propias de la tripulación del barco y lograr cambiarse de vestuario y maquillarse a toda prisa sin perder de vista el espectáculo.

Descubre por qué Casanova está tan entusiasmada con esta oportunidad que supone la gira nacional del espectáculo, la importancia de la familia en su carrera, la interacción con el público y cómo ganarse a los superfans, así como el poder de transmitir la propia cultura y sentirse orgullosa de ser puertorriqueña.

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Para empezar, me gustaría preguntarte si podrías contarnos un poco sobre tu trayectoria en el mundo de las artes y qué fue lo que te inspiró y te llevó a dar ese paso para dedicarte a esta carrera.

Es una tontería, porque ya había hecho una obra. Hice algo así como Into the Woods, Jr. cuando estaba en quinto de primaria. Recuerdo que, después de esa obra, le dije a mi mamá: “Voy a hacer esto el resto de mi vida”. Y ella me contestó: “Sí, claro. Está bien”. Y nunca me cansé de eso, como ella esperaba. Así que simplemente lo decidí, y ese siguió siendo mi sueño. Y luego, en algún momento, mi mamá me dijo: “Quizás deberías tomar clases de baile”.

Así que empecé a bailar a los 15 años. Y luego seguí con ello en la universidad. Por suerte, me aceptaron en un programa. Y nunca lo dejé, ni siquiera cuando tenía mis dudas. Pero ahora que estoy en una trayectoria profesional, de hecho, y estoy trabajando de manera profesional, he tenido otros trabajos, pero simplemente no creo que pueda ser feliz haciendo otra cosa. De alguna manera, eso me lo ha confirmado ahora que soy adulta, lo cual es agradable.

Entonces, ¿eso fue algo que empezó cuando eras joven? ¿Siempre te gustaron los musicales y cosas por el estilo?

Sí, claro que sí. Se lo debo todo a mi prima, porque cuando teníamos unos seis o siete años, me enseñó el musical Cats, que, como todo el mundo sabe, no es precisamente una maravilla. Pero a mí me encantaba porque había una versión grabada de los años 70 u 80 en el West End, y la veíamos religiosamente. Y desde entonces, pensaba: “Vaya, definitivamente tengo inclinación por la música. Me encanta hacer ese tipo de cosas”. Ella me mostró qué era Wicked. Se lo debo todo a mi prima, de verdad.

Antes de esta versión itinerante de Beetlejuice, trabajaste en tu primera gira nacional con el musical Pretty Woman y, antes de eso, en la producción de crucero de Beetlejuice. ¿Podrías contarnos algo sobre esa experiencia única?

El año pasado estuve cinco meses en la obra Pretty Woman y me lo pasé genial. Era la primera vez que hacía una gira por todo el país. El año anterior, participé en la producción itinerante de Beetlejuice.

Pretty Woman fue muy divertida. Me hizo darme cuenta de lo que era estar de gira, y tuve que adaptarme bastante rápido, pero fue una experiencia muy agradable. El elenco era realmente bueno, y tenía a dos puertorriqueños de la isla conmigo, lo cual fue increíble. Éramos uña y carne. Y sin duda me enseñó mucho. Era la primera vez que hacía ocho funciones a la semana de manera constante, y fue una buena forma de demostrarme a mí misma que puedo tener éxito en esta carrera.

Y antes de eso, participé en el crucero “Beetle-Cruise”, que fue muy divertido. Fue una locura hacer este musical y estar al mismo tiempo en el Caribe, ir a la playa durante el día y luego actuar en el musical por la noche. Fue una experiencia muy extraña, pero también muy, muy divertida. Beetlejuice ha sido el espectáculo de mis sueños desde hace muchísimo tiempo, y para mí ha sido una espera muy larga, así que estoy feliz de estar aquí.

Qué bien. ¿Y cuáles son las diferencias entre estar de gira en un barco y estar… Obviamente, el lugar cambia mucho en comparación con estar siempre en un mismo sitio en una línea de cruceros. Pero ¿cuáles son algunas de las diferencias, tanto las buenas como las malas?

Claro. Bueno, hay muchas.

Desde el primer momento, el espectáculo era diferente. Era el mismo espectáculo, ¿no? Pero lo habían acortado. Así que, en el caso de las líneas de cruceros, básicamente eliminan el intermedio para intentar que el espectáculo dure exactamente una hora y media o una hora y cuarenta y cinco minutos, porque el público de los cruceros es diferente. Pueden hacer lo que quieran. Están allí para disfrutar del crucero, no necesariamente para ver espectáculos.

Creo que, si hubiera un intermedio, la gente intentaría levantarse, irse y salir a explorar y esas cosas. Así que creo que esa fue la idea detrás de eso. El espectáculo en sí fue más bien una maratón. No hubo pausas entre los números, lo cual fue un poco difícil, pero aun así fue muy, muy divertido.

Solo lo hacíamos cuatro veces a la semana. No era una semana con ocho funciones, porque había otras cosas que hacer. Así que hacíamos dos días seguidos con dos funciones cada noche, lo cual era muy, muy duro, pero aun así muy bueno y muy divertido. Y teníamos el resto de la semana libre, lo cual era genial.

Pero sí, en ese sentido era diferente. Y vivir todo eso también fue interesante. En realidad no formas parte de una compañía teatral. Eres un miembro del equipo que se encarga de todo.

Así que, además de actuar, tenías que atender las necesidades del barco.

“Sí, actué en el musical Beetlejuice en medio del océano Atlántico. ¡¿Cómo se hace algo así?!” -Alessandra Casanova, actress Beetlejuice the Musical

Sí. ¿Entonces es como si tuvieras un trabajo extra además de actuar?

Tuvimos que participar en los simulacros de la tripulación y adaptarnos a lo que estaba pasando en el barco. Si teníamos que cambiar un espectáculo porque sucedía esto o aquello. Era simplemente una forma muy poco convencional de llevar a cabo una producción, lo cual no era ni bueno ni malo, solo muy interesante, y tuvimos que adaptarnos a ello. Pero, al final, la experiencia fue increíble. Pude viajar por el mundo. Fui a África Occidental, lo cual es una locura.

Sí, actué en el musical Beetlejuice en medio del océano Atlántico. ¡¿Cómo se hace algo así?!

En el espectáculo interpretas al personaje de Miss Argentina y formas parte del elenco. ¿Podrías hablarnos un poco sobre el papel y sobre lo que sabías de él, o si ya tenías algún interés en el personaje de la película? Aunque su tiempo en pantalla es breve, se trata de un papel bastante emblemático que ahora cuenta con su propia canción (“What I Know Now”) en esta producción.

Para mí es tan emblemático que tenga esas tres líneas en pantalla y que los creadores del musical decidieran dedicarle un número completo a su personaje. Estoy muy agradecida. Creo que lo que realmente la hace icónica en la película es todo el diseño. Qué curioso que este pequeño papel secundario sea tan, tan detallado. Es verde, tiene el pelo rojo, está claramente muerta y tiene toda esta historia de fondo de haber sido reina de belleza. Así que creo que eso es realmente genial.

En el musical, tiene la canción más emblemática, creo, y es increíble. Es genial, tanto por su estilo como por lo divertida que es. Y, sinceramente, su canción nos transmite el mensaje de la obra; es el número de las 11 en punto. Es en este momento cuando Lydia está considerando seriamente dejar el mundo de los vivos para ir a buscar a su mamá al inframundo; cuando entras al inframundo, no regresas al mundo de los vivos, esa es la regla. Y ella está tan desesperada por encontrar a su mamá que está dispuesta a renunciar a su vida en el mundo de los vivos para seguir buscándola.

Y entonces aparece Miss Argentina, y se muestra muy firme en su deseo de que ella regrese al mundo de los vivos. Porque, en la mente de Miss Argentina, si hubiera sabido entonces lo que sabe ahora, no se habría quitado la vida.

Se trata de este mensaje de estar agradecida por lo que tienes ahora, porque algún día ya no lo tendrás. Así que no hay que precipitarse y deshacerse de todo eso rápidamente, incluso cuando las cosas van realmente mal. Porque, en su mente, le inventé toda una historia de fondo en la que ella no podía soportar la presión de la vida de reina de belleza, y ganó, y todo eso. Y la presión de tener ese título fue demasiado para ella, hasta el punto de que decidió quitarse la vida. Ella no quiere eso para Lydia, básicamente. De eso se trata todo. Ella es genial.

Llevo mucho tiempo aspirando a este papel. Soy una gran admiradora de Leslie Kritzer (la intérprete original de Miss Argentina en Broadway). He sido fan de ella desde hace mucho tiempo. Cuando estaba en la universidad, era una canción que cantaba todo el tiempo en clase. La interpreté en mi presentación de fin de carrera, y ahora tengo la oportunidad de hacerlo en el Teatro Pantages, en San José y por todo el país. Para mí, es como cerrar el círculo. Es muy, muy, muy emocionante.

Así que ya conocías a ese personaje. Conocías esa canción, esa actuación.

Sí. Trabajé bastante en ella durante la universidad. Supongo que fue algo que simplemente se materializó. Es una canción realmente buena. Es un tema genial. También me encanta, de alguna manera, representar a mi comunidad en ella.

La canción tiene un marcado estilo latino.

Este papel lo puede interpretar realmente cualquiera. Lo han interpretado muchas personas diferentes. Pero es divertido cuando lo hace una persona hispana porque siento que le aporto mi propio toque. Hablo en español durante el número y hago todas estas cosas e interjecciones, y siento que si fuera un niño y viera eso en el escenario en una gira nacional, diría: “Ay, Dios mío. Qué genial. Es como si fuera yo el que está ahí arriba”.

Partiendo de ahí, ¿qué significa ser latina y dedicarse a las artes escénicas, siendo de Puerto Rico, en una profesión en la que, en el pasado, los latinos eran muy pocos, qué se siente estar en el escenario y ser una inspiración para otros latinos que te miran y dicen: “Oye, yo también puedo hacer eso. Esa persona se parece a mí, habla español”?

Es una sensación increíble. Es realmente genial. Sé que esto es como dar vueltas al mismo tema, pero esta representación es realmente, realmente importante. Siempre me ha sorprendido mucho. Al crecer en Puerto Rico, no me sentía muy conectada con el mundo del teatro musical, simplemente porque estamos muy lejos. Y ahora mismo, la industria en Puerto Rico está creciendo, la industria del teatro. No estaba realmente presente cuando era niña, así que uno puede sentirse muy alejado de ella.

In the Heights fue muy importante para mí, así que el simple hecho de ver pequeños momentos en los que pensaba: “¡Dios mío, habla como yo!”, en un espectáculo que en realidad no tiene nada que ver con nuestra comunidad, ¿sabes? “Es solo un número breve, y ella dice una cosa, y esa única palabra en español”. Es como: “¡Dios mío, me di cuenta! Yo también puedo hacer eso”. También se siente genial simplemente estar en esta industria. Y he estado creciendo en ella durante los últimos dos años, y he estado conociendo a otras artistas latinas y conectando con ellas.

Y ahora siento que formo parte de todo esto. No solo admiro a esas personas, sino que soy uno de ellos, y tengo compañeros que también lo son. Es una sensación increíble. Siento que estoy cumpliendo esa especie de misión que tenía cuando era niño. Y sí, es la misma sensación que tuve cuando vi la Super Bowl.

Estábamos de gira cuando lo vimos, y los pocos latinos que había en el elenco nos reunimos todos y lo vimos juntos, y fue simplemente increíble. Al ver eso, por supuesto, sentí envidia de la gente que estaba allí porque yo también quería estar ahí. Pero me sentí como: “Vaya, estoy haciendo mi parte como artista puertorriqueña, trabajando en la industria estadounidense y dejando mi huella. Estoy contribuyendo a esta misión más amplia de asegurarnos de que se nos incluya en la conversación”.

Fue algo increíble de ver, algo totalmente relacionado con la humanidad, pero que también representaba a las Américas y cómo todos deberíamos estar orgullosos de nuestros orígenes. Somos importantes en este país.

¿No es maravilloso ese sentimiento? Cuando vimos el espectáculo del entretiempo y una de mis mejores amigas, con quien trabajé en el barco y que ahora forma parte del elenco conmigo, me miró y me dijo: “Es genial verte tan orgullosa de tus raíces”. Y yo le respondí: “Sí, todos deberíamos estarlo. De verdad, todos deberíamos estarlo”.

Yo también lo pongo siempre en mi biografía. Cada vez que hago un show, siempre pongo “¡DE PUERTO RICO PAL MUNDO!” o “From Puerto Rico to the world”. Es algo que siempre tengo muy presente.

¿Qué es lo que más te ha gustado de esta experiencia hasta ahora?

Creo que lo que más me gusta es la interacción con el público. Es la primera vez que participo en un espectáculo en el que siento que a la gente realmente le encanta y que va al teatro específicamente para verlo. Hay gente en el público que grita cuando pasan ciertas cosas porque está muy emocionada. Y es muy gratificante sentir eso desde el escenario. Nuestra primera función previa en Fresno, nunca me había sentido así en mi vida, como en nuestra primera función previa en Fresno.

Era la segunda vez que participaba en la temporada del espectáculo porque me lesioné durante los ensayos y tuve que estar dos semanas de baja, y luego volví a incorporarme; fue todo un proceso. Estábamos en el primer preestreno, y hago mi entrada con un pequeño redoble de tambor, seguido del golpe de platillos, que es la entrada de Miss Argentina. Se supone que debo decir mi línea inmediatamente y mantener el ritmo de la escena. Pero salgo y la gente empieza a gritar porque saben quién es este personaje y saben qué canción es, y están emocionados por ello. Y yo me quedé tan sorprendida.

¡Ay, Dios mío!, nunca había sentido algo así en mi vida. Y no me lo esperaba. En el crucero no fue así. En el crucero no había fans tan entusiastas. Así que es genial sentir que formo parte de la historia de Beetlejuice de alguien.

Los chicos del teatro se obsesionan mucho con los pequeños detalles, y siempre están al tanto de cosas como: “Ah, esta persona interpreta este papel en esta versión de tal obra. Voy a ir a verla para ver cómo lo hace”. Es genial sentir que esa gente está prestando atención a cómo interpretas a este personaje, este espectáculo, este baile o lo que sea.

Así que creo que lo que más me ha gustado, sin duda, ha sido la interacción con el público. La gente se acerca a la puerta de entrada de los artistas para pedirme un autógrafo, y es muy divertido. Me dicen cosas como: “Esta es la tercera vez que veo el espectáculo y me encanta este elenco”, y todo eso. Creo que eso ha sido lo que más me ha gustado, sin duda.

La gente realmente presta atención a esas cosas, y eso ha dado lugar a toda una comunidad dedicada a Beetlejuice. Hay un subreddit de Beetlejuice, y yo entro ahí y leo lo que dice la gente y todo eso. Dicen cosas como: “Sí, porque esta persona hizo el crucero hace dos años”. La gente se fija. Ha sido realmente genial. Es como nuestro pequeño momento de fama.

Nunca pensé que aparecería en BroadwayWorld.com. ¡Mi nombre está ahí! Es genial.

¿Qué opina tu familia, han ido a tus shows?

Mi familia aún no ha ido porque estamos esperando llegar a Florida. Estaremos en Florida.

Mis padres lo han visto un montón de veces porque vinieron en el crucero y vieron casi todos los espectáculos, siempre me apoyan mucho y son muy divertidos. Pero están súper emocionados por ver esta versión completa. Yo estoy muy emocionada porque es difícil conseguir que la gente en un crucero venga a ver tu espectáculo, ya que se trata de unas vacaciones completas.

Así que esta vez estoy emocionada de poder mostrarles, no solo a mi familia inmediata, sino también a mis parientes más lejanos, esta producción tan genial de la que estoy tan, tan orgullosa. Esto es, con diferencia, lo más genial que he hecho nunca y lo más desafiante que he hecho nunca. Y estoy muy emocionada de que lo vean… Estoy demostrando con hechos lo que digo, ¿no?

Han estado esperando ver algo genial, y esto es lo que buscaban. Así que estoy muy emocionada de que lo vean. Y solo quería entender exactamente de qué se trata. Mi tía me llamó por FaceTime en medio del programa el otro día, y yo tenía toda la cara verde.

No tenía ni idea de qué diablos estaba pasando. “Ya lo entenderás. Lo entenderás cuando lo veas. Ya lo entenderás”. Es una tontería. Al final entenderán lo que está haciendo esa sobrina tan rara.

Por último, si hay algo que quieras agregar, no dudes en hacerlo.

Ay, Dios, no sé, sólo… ¡DE PUERTO RICO PAL MUNDO!