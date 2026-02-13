Diversión sin alcohol: Descubriendo los cócteles sin alcohol en la región del bourbon de Kentucky

El legado del bourbon de Kentucky atrae cada año a millones de visitantes a los bares y destilerías de la zona. Pero aquellos que buscan opciones sin alcohol no deben preocuparse, ya que la región del bourbon es para todos, tanto si planean disfrutar de él como si no.

Los conductores designados, los viajeros preocupados por su salud, los abstemios y los participantes en el reto del mes sin alcohol tendrán más que suficientes cócteles sin alcohol para pedir mientras disfrutan de Kentucky.

Las destilerías y restaurantes de todo el estado de Bluegrass han logrado grandes avances en la creación e innovación de cócteles sin alcohol, desarrollando bebidas sofisticadas que a menudo se elaboran para maridar con platos de la carta. Estas son solo algunas de las bebidas que se sirven en Kentucky.

Cócteles sin alcohol frescos y afrutados

En Barrel House Distilling Co., en Lexington, la rústica Elkhorn Tavern es un rincón de la antigua Kentucky revestido de madera donde puedes pasar el día disfrutando del Elkhorn Porch Swing, una mezcla de sirope de moras afrutado equilibrado con limón ácido y jugo de arándanos. Una cerveza de jengibre con helado le da el toque final con un poco de picante. ¡Disfruta de música en vivo casi todas las noches!

Con boliche, ping pong y simuladores de golf, hay mucho que hacer en District 7 Social en Lexington. Mantente hidratado con el Blackberry Lemon Fizz, una mezcla refrescante de jarabe de moras dulces, jugo de limón fresco y agua con gas. Disfruta de la comida ahumada y pon a prueba tu ingenio en el juego de preguntas y respuestas en este salón social estilo almacén.

Cócteles sin alcohol a base de hierbas y plantas

Cada ingrediente del Prohibited Paradise de Bardstown Bourbon Company es más de lo que parece. En primer lugar, el licor Lyre’s American Malt NA se infusiona en casa con pimienta negra, enebro y cardamomo. El néctar de agave Monin con salvia y pimienta aporta dulzura. Por último, el jugo de lima y naranja (con cáscara de enebro y lima) le da un toque cítrico. ¡El borde con pimienta negra molida añade picante a cada sorbo!

El Shelbyville Spritzer de Bulleit Distilling Co. en Shelbyville es una oda a la abundancia de la naturaleza. El licor sin alcohol Seedlip, a base de hierbas, marca la pauta con notas de guisante y tomillo, mientras que el jarabe de pera y romero aporta la frescura del jardín. El jugo de limón fresco y el refrescante Fever Tree Sparkling Lime & Yuzu lo equilibran. Disfrútalo desde un cómodo sofá bajo las imponentes hileras de barricas de bourbon en la moderna sala de degustación de la destilería.

Cócteles sin alcohol iguales a los auténticos

El bellini es un clásico del brunch. Dirígete a Danville y visita The Still at Blue Rook Distillery para probar su versión sin alcohol, el Baby Bellini, que combina jugo de durazno veraniego con Sprite para darle esas burbujas tan importantes. Un poco de jugo de arándano le añade acidez y taninos, contrarrestando ese dulzor azucarado. ¡Es perfecto para acompañar la tartina de salmón ahumado en el relajado patio de The Still!

En el Juniper’s Gin Bar de Covington, es difícil notar la diferencia entre su Aper-All Spritz y su inspiración, el Aperol Spritz. En lugar de Aperol, esta bebida lleva Giffard Sirop Aperitif, un sirope de naranja amarga y raíz de genciana. Añádele agua con gas y vino espumoso sin alcohol Freixenet y obtendrás todas las burbujas y todo el sabor del original, pero sin alcohol.

Para empezar a planificar hoy mismo tu viaje sin alcohol, visita www.kentuckytourism.com.

No hay razón para perderse toda la diversión solo porque no bebes bourbon. Los excelentes cócteles sin alcohol de la región del bourbon de Kentucky hacen que el viaje sea una experiencia divertida y festiva para todos.