El Año del Caballo de Fuego “Astrología China”

Caballo

(1918 tierra-1930 metal-1942 agua-1954 madera-1966 fuego-1978 tierra-1990 metal-2002 agua-2014 madera-2026 fuego-2038 tierra-2050 metal)

Esas grandes oportunidades que llegan pocas veces en la vida, están por llegar a tu destino. Éste es tu año de buena suerte, y debes de sacar el máximo provecho de todo lo bueno que te ocurrirá. De pronto vivirás una nueva y mejor realidad.

Oveja

(1919 tierra-1931 metal-1943 agua-1955 madera-1967 fuego-1979 tierra-1991 metal-2003 agua-2015 madera-2027 fuego-2039 tierra-2051 metal)

Inicios y finales te esperan durante este año del caballo. La energía astral te ayudará a desligarte de personas y de situaciones, que ya no tienen cabida ni en tu presente ni en tu futuro. Algunos de ustedes volverán a encontrar el amor. Notable avance financiero.

Mono

(1920 metal-1932 agua-1944 madera-1956 fuego-1968 tierra-1980 metal-1992 agua-2004 madera-2016 fuego-2028 tierra-2040 metal)

Se recomienda que hagas un ritual y te realices una limpieza espiritual. De ese modo iniciarás este año con el pie derecho. Asuntos de documentos y trámites legales, pueden observar demoras, pero a la larga todo te será favorable. Procura un balance adecuado con tu mente, cuerpo y espíritu.

Gallo

(1921 metal-1933 agua-1945 madera-1957 fuego-1969 tierra-1981 metal-1993 agua-2005 madera-2017 fuego-2029 tierra-2041 metal)

Llegaron los buenos tiempos para organizarte y sacarle provecho a las circunstancias. La llegada de una cantidad de dinero inesperado, te ayudará a resolver deudas y pendientes financieros. El cuidado de tu salud y apariencia se convertirá en tu prioridad, lo cual te llevará por un camino de éxito.

Perro

(1922 agua-1934 madera-1946 fuego-1958 tierra-1970 metal-1982 agua-1994 madera-2006 fuego-2018 tierra-2030 metal-2042 agua)

La tan ansiada paz interior será un regalo celestial para ti en este nuevo ciclo lunar. Por fin aprenderás que se gana más con diplomacia, que con fuerza o rudeza. Tu inteligencia será admirada, y si eres soltero; varias personas intentarán conquistarte. Disfrutarás de una muy buena apariencia física.

Cerdo

(1923 agua-1935 madera-1947 fuego-1959 tierra-1971 metal-1983 agua-1995 madera-2007 fuego-2019 tierra-2031 metal-2043 agua)

Este año es para actualizar tu modo de vida, desde tu teléfono hasta tu manera de vestir. No pienses que el pasado fue mejor, porque tu presente y tu futuro inmediato, estarán llenos de sorpresas agradables, y de momentos llenos de alegría. Guiarás a otras personas con tu sabiduría y buena fe.

Rata

(1924 madera-1936 fuego-1948 tierra-1960 metal-1972 agua-1984 madera-1996 fuego-2008 tierra-2020 metal-2032 agua-2044 madera)

Los augurios del año nuevo lunar, serán de mucha ayuda para ti en el sector amoroso, sentimental, y de relaciones personales. Dile adiós a energías tóxicas, y prepárate a recibir energías útiles y muy valiosas. La felicidad en el amor es posible, de ello serás testigo.

Buey

(1925 madera-1937 fuego-1949 tierra-1961 metal-1973 agua-1985 madera-1997 fuego-2009 tierra-2021 metal-2033 agua-2045 madera)

Los que han luchado por tener una estabilidad financiera, con seguridad lo lograrán. Otros iniciarán con muy buen pie, proyectos, negocios, y emprendimientos. Sé cauteloso con tus comentarios, porque hay enemigos ocultos que te vigilan hasta en redes sociales.

Tigre

(1926 fuego-1938 tierra-1950 metal-1962 agua-1974 madera-1986 fuego-1998 tierra-2010 metal-2022 agua-2034 madera-2046 fuego)

Puede ser que vivas un año lleno de situaciones relacionadas con el karma. Gente del pasado regresa a tu presente, existen situaciones y asuntos que por fin llegarán a una conclusión. Cuida tu cuerpo, dale vigor y movilidad. Te reencontrarás con seres queridos y con amigos verdaderos.

Conejo

(1927 fuego-1939 tierra-1951 metal-1963 agua-1975 madera-1987 fuego-1999 tierra-2011 metal-2023 agua-2035 madera-2047 fuego)

Durante este periodo, tu mundo se llenará de nuevos contactos y de nuevas amistades. Conocerás personas que serán de mucho provecho para tu vida en general. Planes y proyectos previos, resultarán justo como lo has imaginado. Reza, ejercita tu cuerpo, y vive con armonía y balance.

Dragón

(1928 tierra-1940 metal-1952 agua-1964 madera-1976 fuego-1988 tierra-2000 metal-2012 agua-2024 madera-2036 fuego-2048 tierra)

Tú eres un símbolo de estabilidad y generosidad. Tu misión en este ciclo lunar, será ayudar a otros a cumplir sus metas y a mejorar sus vidas. Toda la buena energía que le regales al prójimo y al universo, retornará a ti en forma de éxito, buena salud, y bendiciones.

Serpiente

(1917 fuego-1929 tierra-1941metal-1953 agua-1965 madera-1977 fuego-1989 tierra-2001-metal-2013 agua-2025-madera-2037 fuego-2049 tierra)

Si alguien será beneficiado este ciclo en el sector financiero, ¡serás tú! Tendrás diversas oportunidades para mejorar tu economía, tu estilo de vida y hasta tu apariencia. De pronto todo mejora, lo cual te dará tranquilidad y armonía. Tendrás el don del buen humor.