EarthTalk Q&A: Aumentar la seguridad alimentaria, reducir el desperdicio de alimentos

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

La inseguridad alimentaria, es decir, la falta de acceso a una alimentación adecuada, es un problema mundial muy extendido. Según un estudio realizado por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), 1300 millones de personas sufrieron inseguridad alimentaria en 2022. Y se experimenta en distintos grados: algunos sufren inseguridad alimentaria por no tener suficiente para comer; otros tienen que sacrificar el valor nutricional. La inseguridad alimentaria tiene muchas causas relacionadas con el clima. Por ejemplo, las condiciones meteorológicas extremas y los desastres naturales afectan a la producción de cultivos, y los contaminantes hacen que el suelo deje de ser fértil, lo que en última instancia reduce la cantidad de alimentos viables y nutritivos disponibles.

La mejor manera de mejorar la seguridad alimentaria es reducir el desperdicio personal. Pequeños cambios en las prácticas de cocina, compra y eliminación de residuos pueden reducir el desperdicio de alimentos y, por consiguiente, la inseguridad alimentaria. Planificar las comidas al comienzo de la semana permite a las personas calcular exactamente la cantidad de alimentos que necesitarán comprar y eliminar la posibilidad de desperdicio. Congelar las sobras o los ingredientes no utilizados y utilizar los restos de comida para otros fines, como encurtir verduras que no están tan frescas, son excelentes alternativas a la eliminación de alimentos. «El desperdicio de uno es la materia prima de otro», afirma Yana Pannecoucke, directora del programa Get Wasted, que se centra en reducir el desperdicio de alimentos. «Por ejemplo, una lima demasiado amarilla o una zanahoria con una forma fea pueden no cumplir los criterios de un supermercado, pero son perfectamente aptas para el consumo humano».

La mejora de las prácticas agrícolas también puede contribuir a aumentar la seguridad alimentaria. La agricultura vertical permite a los agricultores cultivar en capas muy compactas en lugar de en hileras que ocupan mucho espacio. «Es una forma de aprender nuevas tecnologías y producir cultivos a gran escala…», afirma Dan Hilarides, director de Vertical Acres. Además, la mejora de las condiciones poscosecha puede reducir la pérdida de cultivos. El uso de almacenes y instalaciones de almacenamiento en frío y la mejora de la eficiencia del transporte ayudan a mantener los alimentos frescos.

La educación, especialmente para los niños y los jóvenes, es una iniciativa global especialmente impactante cuando se trata de mejorar la seguridad alimentaria. Organizaciones de todo el mundo están aumentando la concienciación sobre la inseguridad alimentaria, la preparación de comidas y los mercados alimentarios sostenibles. «Nuestros programas educativos apoyan el aprendizaje de los estudiantes sobre cuestiones alimentarias complejas y les enseñan a defenderse a sí mismos y a sus comunidades», afirma Keren Dalyot, responsable de implementación de FoodEducators, una startup que trabaja para aumentar la seguridad alimentaria.

Cada vez son más las personas que trabajan juntas para defender a las comunidades que sufren inseguridad alimentaria y aumentar la disponibilidad de alimentos. Si le interesa mejorar la seguridad alimentaria, pruebe uno de los métodos para reducir el desperdicio de alimentos mencionados anteriormente, eduque a sus familiares y amigos sobre las formas en que pueden ayudar o apoye a las organizaciones que educan a la próxima generación sobre la inseguridad alimentaria.

CONTACTOS: Foro Económico Mundial, https://www.weforum.org/stories/2023/09/7-ways-to-boost-food-security-in-the-face-of-climate-change/.

EarthTalk® es una producción de Roddy Scheer y Doug Moss para la organización sin ánimo de lucro 501(c)3 EarthTalk. Más información en https://emagazine.com. Para hacer una donación, visite https://earthtalk.org. Envíe sus preguntas a: [email protected].