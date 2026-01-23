Entrevista: Elijah Ahmad Lewis y el mundo más allá del camino de ladrillos amarillos

Arturo Hilario & Broadway San Jose

El Observador

Elijah Ahmad Lewis es un actor que actualmente forma parte del revival musical itinerante The Wiz, interpretando al Espantapájaros en la vibrante reinterpretación de The Wonderful Wizard of Oz, la clásica historia del autor L. Frank Baum.

Recientemente, Lewis respondió algunas preguntas sobre su trabajo en el espectáculo y el impacto que este espectáculo centrado en la comunidad afroamericana ha tenido en la cultura y los musicales teatrales desde su estreno. The Wiz llegará a San José del 27 de enero al 1 de febrero y se presentará en el Centro de Artes Escénicas de San José.

The Wiz se estrenó en 1975 con gran éxito, tomando la historia que la mayoría de la gente conocía del libro y la película clásicos y convirtiéndola en un musical íntegramente negro que utilizaba el jazz, el ballet y el pop contemporáneo para contar la historia de Dorothy y su viaje por Oz con sus amigos.

Ganó siete premios Tony, incluyendo Mejor Musical, Mejor Banda Sonora Original, Mejor Actor Secundario en un Musical (Ted Ross), Mejor Actriz Secundaria en un Musical (Dee Dee Bridgewater), Mejor Coreografía (George Faison) y, por primera vez en Broadway, Mejor Dirección de un Musical y Mejor Diseño de Vestuario (Geoffrey Holder).

Una adaptación cinematográfica protagonizada por Diana Ross se estrenó en 1978 y también sirvió para destacar la audaz reinterpretación centrada en la música, una tradición de reinvención que continúa con la última versión teatral.

¿Qué fue lo que más te emocionó al aceptar el papel de Espantapájaros en The Wiz?

Lo que realmente me emocionó de interpretar al Espantapájaros es que siento que he cerrado el círculo. The Wiz fue el primer espectáculo que hice en la escuela, y de hecho también interpreté al Espantapájaros en aquella ocasión. Ese papel y esa producción fueron los que me hicieron enamorarme del teatro musical, así que volver a interpretarlo ahora es muy especial para mí.

¿Cómo fue tu acercamiento personal a este personaje?

El Espantapájaros fue un personaje que realmente tuve que descubrir. Como estos personajes son ficticios, tienes que aportar algo de ti mismo al papel. A menudo se le retrata como tonto o distante, pero yo quería darle más dignidad, resaltando que sus primeras impresiones y sus instintos eran en realidad acertados. Y en esta producción, no olvidemos que es un científico. Para dar vida a esta versión adolescente reimaginada del Espantapájaros, me centré en basarlo en señales reales y humanas que, en última instancia, revelan que siempre tuvo cerebro, al tiempo que rendía homenaje e incorporaba pequeños detalles inspirados en quienes me precedieron.

¿Qué tan exigente físicamente es interpretar al Espantapájaros y cómo han sido los ensayos?

El papel del Espantapájaros es muy exigente físicamente. Tuvimos cinco semanas para prepararnos para la gira, trabajando en un horario de seis días, de 10 de la mañana a 6 o 6:30 de la tarde, con una hora para comer y un día libre a la semana. Después, entramos en un proceso técnico de dos semanas, durante el cual se reunieron todos los elementos: vestuario, maquillaje, pelucas, micrófonos, iluminación, atrezo y decorado. Este papel requiere un compromiso total del cuerpo, y interpretarlo supone un gran esfuerzo, así como un mantenimiento y un acondicionamiento constantes para poder sostener ocho funciones a la semana.

Has trabajado con algunos de los nombres más importantes de la música: SZA, Usher, Ariana Grande, Madonna. ¿Cómo influye esa experiencia musical en tu forma de actuar en el escenario en un espectáculo como The Wiz?

Todas las formas de entretenimiento son una colaboración y comparten muchas de las mismas exigencias y habilidades técnicas. Trabajar y actuar junto a otros artistas, ya sea en el escenario o en diferentes medios, es muy similar al teatro, ya que siempre se cuenta una historia y se transmiten emociones al público. La disciplina del teatro musical, en particular, se traduce a la perfección en todas las áreas del entretenimiento, desde la coherencia y la narración hasta la colaboración y la precisión técnica.

¿Cuál fue el momento en la sala de ensayos de The Wiz que te hizo pensar: “Sí… esto es algo especial”?

Entender que esta producción marca el 50 aniversario de The Wiz, un espectáculo profundamente arraigado en la cultura afroamericana y que le pertenece, me pareció algo monumental. Es un pedazo de historia del que realmente quería formar parte. El espectáculo es grandioso y muy importante para nuestra comunidad, ya que ha moldeado gran parte de nuestra historia cultural y nuestro legado en el mundo del entretenimiento. Generaciones enteras se han conectado con él a través de historias compartidas y experiencias vividas. En la sala de ensayos, escuchar las armonías que creamos y descubrir juntos nuevas capas confirmó que íbamos por el buen camino para honrar esta celebración, y me hizo sentir aún más emocionado por compartirla una vez más en toda Norteamérica.

¿Qué es lo que más te emociona de llevar este espectáculo al público de todo el país?

Lo que más me emociona es compartir la alegría pura que transmite este espectáculo. Hay una felicidad innegable que irradia desde el escenario. El teatro permite al público evadirse durante dos horas y media y sumergirse por completo en una experiencia que te hace sentir. Esta producción, en particular, te eleva y te devuelve al mundo lleno de energía, contando la historia a través de nuestra lente y difundiendo un poderoso mensaje sobre la importancia de ser suficiente y de encontrar la paz y la confianza en quién eres y en lo que aportas.

¿Cuál ha sido tu momento favorito de la gira hasta ahora?

Lo que más me gusta de la gira de este espectáculo es ir a la puerta del escenario y ver lo inspirados que están los niños, escucharlos hablar con entusiasmo sobre lo que han visto, lo que han oído y cómo les ha hecho sentir. También me encanta ver cómo se reúnen varias generaciones de familias y comparten sus propios recuerdos de The Wiz mientras disfrutan juntos de esta nueva versión. Esos momentos realmente muestran el impacto y la longevidad del espectáculo, y cómo transforma vidas.

También vas a lanzar nueva música con tu álbum “Energy and Love”. ¿Cómo se relaciona tu música con tus actuaciones teatrales?

Mantener un ritmo de ocho shows por semana definitivamente no es para los débiles, jejeje. Desarrollar ese tipo de resistencia y aguante en el escenario noche tras noche realmente fortalece tu “motor”, y eso se traduce directamente en poder dar más como artista discográfico.

Si alguien va a ver The Wiz esperando encontrarse con la clásica historia de El Mago de Oz, ¿qué es lo que más le sorprendería de esta producción?

Siempre me gusta decir: vengan con el corazón abierto. Esta producción del 50.º aniversario es una celebración reinventada del clásico que tanto nos gusta. Lo maravilloso de The Wiz es que cada versión de los últimos 50 años ha reflejado su propia década, pero el núcleo de la historia siempre ha permanecido igual. Animo al público a que venga con el corazón abierto y disfrute de esta nueva versión de algo que todos hemos amado durante tantos años.

Has tenido una trayectoria impresionante en Broadway, giras nacionales, televisión y música. Mirando atrás, ¿qué consejo le darías a tu yo más joven que acaba de empezar?

Le diría a mi yo más joven: eres suficiente. Mantén el rumbo, recuerda que tus dones y talentos te fueron otorgados para que los ejerzas al máximo, y nunca los apagues por la comodidad de otra persona.

Entrevista cortesía de Broadway San José.