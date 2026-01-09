Nueva York vuelve a presentar proyecto de ley que exige la enseñanza en la educación K-12 de lo sucedido el 6 de enero

Al inicio de la sesión legislativa de 2026 en Nueva York, se vuelve a presentar un proyecto de ley que obliga a enseñar a los niños de todo el estado sobre la insurrección del 6 de enero de 2021. Esto se produce en un momento en que la opinión pública al respecto se ha suavizado y este año comienza una nueva investigación sobre los ataques.

La legislación se presentó inicialmente en 2025 con algunas opiniones positivas. El asambleísta Charles Lavine, demócrata por Glen Cove y patrocinador del proyecto de ley, dijo que existe la obligación de enseñar a los niños la verdad en medio de un intento de encubrimiento de los hechos.

“Sin ella, nuestra lucha por establecer una unión más perfecta, que es lo que los fundadores querían que hiciéramos”, dijo, “y nuestra capacidad para seguir siendo, como dijo Lincoln, “la primera, última y mejor esperanza”, corren un peligro mortal”.

Dijo que el objetivo general del proyecto de ley no es solo presentar versiones precisas de la historia, sino garantizar que los niños aprendan tanto lo bueno como lo malo. También exige que los niños aprendan conceptos más amplios, como la educación y los valores cívicos, la historia de Estados Unidos con diversidad y la tolerancia religiosa.

El proyecto de ley no fue aprobado por la Asamblea y el Comité de Educación del Senado durante la sesión de 2025, pero Lavine dijo que espera que gane impulso a medida que avance la sesión.

Tras el quinto aniversario del ataque al Capitolio, la Casa Blanca creó un nuevo sitio web en el que calificaba el suceso de “protesta pacífica” y elogiaba la actuación de Trump ese día. Esta iniciativa forma parte de los numerosos esfuerzos federales por reescribir los acontecimientos de aquel día. Sin embargo, Lavine señaló que algunos de los mismos legisladores del Congreso que apoyan estas iniciativas también se escondieron de los alborotadores que irrumpieron en el Capitolio.

“Estas personas no tienen la fibra moral ni la fuerza patriótica necesarias para levantarse y denunciar a Trump por lo que realmente ocurrió ese día, lo que vieron y vivieron”, afirmó. “Eso me deja perplejo. Es antiamericano”.

Uno de los retos del proyecto de ley es encontrar una forma imparcial de enseñar sobre un acontecimiento que ha polarizado políticamente, aunque Lavine dijo que eso se dejará en manos de la Junta de Regentes del estado. Aparte del proyecto de ley, muchas organizaciones tienen sus propios planes de estudio sobre el 6 de enero para que los educadores puedan responder a las preguntas de los estudiantes sobre ese día.