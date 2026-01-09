Grupos defensores del derecho al voto afirman que la nueva ley matasellos perjudicará a las zonas rurales de CA

Suzanne Potter

Califonria News Service

Una nueva política sobre los matasellos acaba de entrar en vigor en California y en todo el país, lo que, según un grupo defensor del derecho al voto, provocará el rechazo de muchas papeletas en las zonas rurales.

El cambio significa que el correo no se sellará cuando se reciba por primera vez en la oficina de correos local. Ahora se sellará una vez que llegue a una instalación de procesamiento regional, lo que podría tardar varios días.

Michael Chameides, director de comunicaciones y políticas de la organización sin fines de lucro Rural Democracy Initiative, dijo que el Servicio Postal de los Estados Unidos también está tratando de eliminar las recogidas de correo por la tarde en las oficinas postales rurales, por lo que el correo en las zonas rurales tardará más en recibir el matasellos y en ser entregado.

“Este cambio afectará a alrededor del 70 % de los códigos postales”, señaló Chameides. “Las personas que viven en comunidades rurales se verán doblemente afectadas. Nuestro correo tardará más en llegar y, además, los documentos que necesitan un matasellos mostrarán una fecha incorrecta. Esto provocará que los votos de muchas personas sean descartados debido a esta decisión política”.

La norma definitiva entró en vigor la víspera de Navidad. El Servicio Postal argumentó que los cambios son necesarios para ahorrar dinero y aumentar la eficiencia. Sugirieron que las personas que necesiten enviar por correo documentos urgentes deberían darles un margen de tiempo adicional para su entrega, o solicitar un matasellos manual o un certificado de envío en la oficina de correos local.

Chameides señaló que el cambio de política forma parte de una tendencia más amplia de la administración Trump para socavar el voto por correo.

“En 2024, se rechazaron 104 000 votos por correo porque se habían enviado fuera de plazo”, informó Chameides. “Esta cifra va a dispararse. Va a privar del derecho al voto a votantes que, por lo demás, cumplen las normas. Se está creando una norma artificial que deben cumplir y que no deberían tener que cumplir”.

En el Estado Dorado, el 87 % de las boletas electorales se envían por correo. En California, las boletas electorales deben tener el sello postal del día de las elecciones o anterior y deben recibirse en la oficina electoral del condado en un plazo de 17 días.