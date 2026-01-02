En épocas de redadas de ICE, una tradición navideña latina se celebra con cautela

Deborah Brennan

CalMatters

Un viernes por la noche reciente, los organizadores de un festival comunitario en San Marcos estaban ocupados planeando una procesión vecinal y preparando bandejas de tamales para los invitados.

Al mismo tiempo, estaban preparando a la seguridad para vigilar la actividad de ICE en el área mayoritariamente latina y de bajos ingresos del norte del condado de San Diego.

“Dependemos de la comunidad”, dijo la concejal de San Marcos, María Núñez, quien representa al Distrito 1 de San Marcos, donde el 55% de la población en edad de votar es hispana. “La gente está en alerta máxima. Si ven algo, escuchan algo, si hay ICE en la zona, nos avisarán”.

La Universidad Popular, una organización cívica del norte del condado de San Diego, patrocinó el evento, llamado Posada Comunitaria, junto con la iglesia local Restoration Abbey. Es la tercera vez que se celebra en San Marcos, pero este año las festividades se celebraron en un contexto de aprehensión debido al recrudecimiento de las medidas migratorias bajo la administración Trump.

La procesión, o posada, recrea tradicionalmente la peregrinación de María y José a Belén antes del nacimiento de Cristo. En San Marcos, residentes y organizadores desfilaron por el barrio, donde los complejos de viviendas asequibles albergan a muchas familias inmigrantes.

El evento sitúa la historia del Adviento en un contexto moderno, dijo Alex Aguas, sacerdote de Restoration Abbey, que presta ayuda a solicitantes de asilo.

“La práctica de la Posada realmente invita a la gente a reflexionar sobre ‘¿qué significa ser rechazado?’”, dijo. “O ‘¿qué significa estar al margen y buscar refugio en estos momentos?’. También tenemos la oportunidad de celebrar”.

Mientras los invitados llegaban y bebían tazas de café y sidra de manzana, los voluntarios de seguridad con chalecos de color rosa intenso se reunían para discutir cómo gestionar el control del tráfico y estar atentos a los agentes de inmigración.

“Todos nuestros equipos, todos nuestros chalecos rosados, han recibido capacitación en respuesta a la inmigración”, dijo Arcela Núñez, codirectora de la Universidad Popular y hermana de María Núñez. “Tenemos personal vigilando todos los puntos de este barrio”.

San Marcos, una ciudad de 94,000 habitantes en el norte del Condado de San Diego, parece registrar solo unos pocos arrestos por inmigración en el área de San Diego. Sin embargo, datos gubernamentales sugieren que las cifras han aumentado este año, y los organizadores afirman haber observado una mayor actividad migratoria recientemente.

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE) ha arrestado al menos a 38 personas en San Marcos desde septiembre de 2023, 20 de las cuales se realizaron entre junio y octubre de este año, según datos federales proporcionados por el ICE en respuesta a una solicitud de la Ley de Libertad de Información (FOIA), procesados por el Proyecto de Datos de Deportación y analizados por CalMatters. CalMatters contactó al ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) para confirmar las cifras, pero no ha recibido respuesta.

El aumento de la aplicación de la ley y un cambio en la política que permite operativos en áreas como iglesias y escuelas, que anteriormente se consideraban santuarios, han tenido un efecto disuasorio en algunas actividades comunitarias. Arcela Núñez comentó que su organización debatió la posibilidad de cancelar el evento este año debido a estas preocupaciones. Decidieron seguir adelante, pero con cautela.

Los organizadores estaban particularmente atentos a posibles informes de actividad de ICE en el Home Depot de San Marcos, a menos de una milla de distancia, donde se han llevado a cabo otras redadas de inmigración este año. Las tiendas Home Depot, donde se reúnen jornaleros inmigrantes para buscar trabajo, han sido blanco de las autoridades en Pomona , Los Ángeles y Sacramento este año.

En octubre, la Patrulla Fronteriza y de Aduanas de Estados Unidos arrestó a 22 personas con antecedentes penales en sucursales de Home Depot en San Marcos y Encinitas, dijo el portavoz del Departamento de Seguridad Nacional, Jason Givens.

“Si algo sucede, busquen personal de seguridad con experiencia”, dijo Flower Álvarez-López, codirectora de la Universidad Popular, a unas dos docenas de voluntarios reunidos en círculo. “Podremos ayudarles”.

Los voluntarios distribuyeron velas entre los participantes, quienes formaron fila para marchar por el patio de un edificio de apartamentos vecino. Los músicos tocaron sus guitarras mientras cientos de cantantes les dieron una serenata a los residentes con melodías tradicionales como “Noche de Paz” y “Letanía para pedir posada”.

Su siguiente parada fue El Palenque Taco Shop, a la vuelta de la esquina del bulevar San Marcos. Los organizadores usaron linternas para guiar a los participantes e indicarles a los coches en el estacionamiento que dieran paso, antes de llevar al grupo unas cuantas casas más abajo hasta la Heladería La Michoacana.

Los participantes hicieron una parada más en un complejo de apartamentos antes de regresar a la iglesia, donde las familias hicieron fila para recibir platos repletos de arroz y frijoles, tamales, porciones de pizza y conchas, un pan dulce mexicano.

El evento de San Marcos se desarrolló sin incidentes, pero ilustra la tensión que enfrentan los líderes comunitarios al intentar planificar celebraciones culturales mientras mantienen la vigilancia ante posibles operaciones de inmigración.

Inés Delgado, defensora de derechos migratorios del Centro de Recursos LGBTQ del Norte del Condado, en la vecina Oceanside, se ofreció como voluntaria en la posada tras haber organizado una celebración por el Día Internacional del Migrante el jueves por la noche. El viernes por la mañana, comentó que algunos clientes se presentaron a una distribución de alimentos en el centro, pero confesó que habían estado demasiado nerviosos para asistir a las festividades la noche anterior.

“Muchos dijeron que tenían miedo de salir”, dijo. “Quizás sea por el enfoque en la inmigración, pero también por salir de noche”.

En las oficinas de la Universidad Popular en San Marcos, un cartel en la puerta dice “Aviso: propiedad y establecimiento privado”, advirtiendo a los agentes de inmigración u otros agentes del orden público que se requiere una orden judicial para ingresar a áreas no públicas.

En el interior, carteles rosas adornados con flores recuerdan a los clientes su derecho a permanecer en silencio en caso de arresto y a preguntar a los oficiales si están detenidos.

“Muchos de nuestros socios comunitarios están instalando letreros como este”, dijo Arcela Núñez. “Así que si ICE llega, no queremos que entren y queremos que la gente se sienta segura”.

Detrás de su oficina, el grupo cerró la noche con un par de piñatas industriales en forma de estrella. Decenas de niños se esforzaron por romperlas y luego recoger los dulces después de que se reventaran.

Aunque la organización y la iglesia organizan la posada y otros festivales comunitarios anualmente, la peregrinación vecinal de este año destacó particularmente la difícil situación de los “extraños que buscan bienvenida”, dijo Aguas.

“En función del clima político cambiante, esa obra adquiere un significado y una resonancia diferentes”.

La reportera Wendy Fry contribuyó a esta historia.