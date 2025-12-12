¿Por qué Trump está tan obsesionado con Venezuela? Su nueva estrategia de seguridad ofrece algunas pistas.

Juan Zahir Naranjo Cáceres & Shannon Brincat

The Conversation

Hace dos siglos, el presidente estadounidense James Monroe declaró el hemisferio occidental fuera del alcance de las potencias europeas en lo que se conocería en los libros de historia como la “Doctrina Monroe”.

La proclamación sentó las bases para una nueva era de dominio estadounidense y «vigilancia» de la región.

En las décadas siguientes, casi un tercio de las cerca de 400 intervenciones estadounidenses en todo el mundo tuvieron lugar en América Latina. Estados Unidos derrocó gobiernos que consideraba desfavorables o utilizó la fuerza, lo que posteriormente fue declarado ilegal por los tribunales internacionales.

En 2013, el entonces secretario de Estado John Kerry anunció que “la era de la Doctrina Monroe había terminado”. Esto supuso un cambio hacia el tratamiento de la región como socios en lugar de como esfera de influencia.

Ahora, sin embargo, la Estrategia de Seguridad Nacional publicada la semana pasada por la administración Trump ha reactivado formalmente esa antigua doctrina.

Esto ayuda a explicar las acciones intervencionistas de la administración en la región durante los últimos meses, desde sus mortíferos ataques a embarcaciones en el Caribe hasta su uso selectivo de sanciones e indultos.

¿Por qué es tan importante América Latina?

Con su habitual arrogancia, el documento anuncia abiertamente un “Corolario Trump” a la Doctrina Monroe, elevando al hemisferio occidental como la principal prioridad internacional de Estados Unidos. Los días en que Oriente Medio dominaba la política exterior estadounidense “afortunadamente han terminado”, afirma.

El documento también vincula directamente la seguridad y la prosperidad de Estados Unidos con el mantenimiento de su preeminencia en América Latina. Por ejemplo, su objetivo es impedir que China y otras potencias accedan a activos estratégicos clave en la región, como instalaciones militares, puertos, minerales críticos y redes de comunicaciones cibernéticas.

Fundamentalmente, fusiona la dura retórica de la administración Trump sobre los “narcoterroristas” con la competencia entre las grandes potencias Estados Unidos y China.

Enmarca una presencia militar estadounidense más sólida y una mayor presión diplomática como necesarias para hacer frente a los cárteles de la droga latinoamericanos y proteger las rutas marítimas, los puertos y las infraestructuras críticas de la influencia china.

Cómo explica la estrategia las acciones de Trump

Durante meses, la administración Trump ha estado atacando embarcaciones sospechosas de transportar drogas en el mar Caribe y el océano Pacífico oriental, causando la muerte de decenas de personas.

Expertos en derecho internacional y funcionarios de derechos humanos afirman que estos ataques violan el derecho internacional. El Congreso de los Estados Unidos no ha autorizado ningún conflicto armado en estas aguas, pero los ataques se han presentado como necesarios para proteger a los Estados Unidos de los “narcoterroristas”.

El presidente venezolano Nicolás Maduro también ha sido tildado de “narco-dictador”, aunque Venezuela es un actor secundario en el flujo de drogas hacia Estados Unidos.

El 2 de diciembre, el presidente Donald Trump dijo a los periodistas que cualquier país que él considere que fabrica o transporta drogas a los Estados Unidos podría enfrentarse a un ataque militar. Esto incluye no solo a Venezuela, sino también a México y Colombia.

El mismo día, Trump también concedió el indulto a Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras. Había sido condenado a 45 años de prisión por ayudar a introducir cientos de toneladas de cocaína en Estados Unidos.

La nueva Estrategia de Seguridad Nacional intenta explicar la lógica que subyace a estas acciones contradictorias. Hace hincapié en la necesidad de proteger los “intereses nacionales fundamentales” de Estados Unidos y destaca:

“La política exterior del presidente Trump […] no se basa en la ideología política tradicional. Está motivada, sobre todo, por lo que funciona para Estados Unidos o, en dos palabras, por el lema “America First” (Estados Unidos primero)”.

Siguiendo esta lógica, Hernández fue indultado porque aún puede servir a los intereses estadounidenses. Como expresidente con profundos vínculos con las élites hondureñas y las fuerzas de seguridad, es exactamente el tipo de cliente leal y de extrema derecha que Trump quiere en un país que acoge a personal militar estadounidense y puede ayudar a controlar las rutas migratorias hacia Estados Unidos.

El momento en que se produjo subraya esto: Trump tomó medidas para liberar a Hernández pocos días antes de las elecciones en Honduras, reforzando las redes conservadoras que él mismo lideró en su día para apoyar al candidato presidencial preferido por Trump, Nasry Asfura.

En el cálculo de Trump de “América primero”, indultar a Hernández también envía un par de señales claras. Los socios obedientes son recompensados. Y el poder, no los principios, determina la política estadounidense en la región.

La obsesión con Venezuela

La nueva estrategia de seguridad explica la obsesión de Trump con Venezuela, en particular.

Venezuela tiene las mayores reservas probadas de petróleo del mundo y una extensa costa en el mar Caribe, que es una ruta marítima vital para las mercancías estadounidenses que viajan a través del canal de Panamá.

Tras años de sanciones estadounidenses, Venezuela firmó varios acuerdos energéticos y mineros con China, además de con Irán y Rusia. Para Pekín, en particular, Venezuela es tanto una fuente de energía como un punto de apoyo en el hemisferio.

La Estrategia de Seguridad Nacional de la administración Trump deja claro que esto es inaceptable para Estados Unidos. Aunque Venezuela no se menciona en ninguna parte del documento, la estrategia alude al hecho de que China ha hecho incursiones con líderes afines en la región:

“Algunas influencias extranjeras serán difíciles de revertir, dada la alineación política entre ciertos gobiernos latinoamericanos y ciertos actores extranjeros”.

Un informe reciente sugiere que el gobierno de Maduro está intentando ahora un drástico reajuste geopolítico. El New York Times afirma que el gobierno de Maduro ofreció a Estados Unidos una participación mayoritaria en sus recursos petrolíferos y auríferos, desviando las exportaciones de China. De ser cierto, esto representaría un claro intento de cortejar a la administración Trump y poner fin al aislamiento internacional de Venezuela.

Sin embargo, muchos creen que la administración Trump busca en realidad un cambio de régimen.

La líder de la oposición venezolana, María Corina Machado, ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025, está promocionando un futuro post-Maduro ante los inversores estadounidenses, describiendo una “oportunidad de 1,7 billones de dólares (2,5 billones de dólares australianos)” para privatizar el petróleo, el gas y las infraestructuras de Venezuela.

Para las empresas estadounidenses y europeas, el mensaje es claro: un cambio de régimen podría desbloquear una enorme riqueza.

La respuesta fragmentada de América Latina

Las organizaciones regionales siguen divididas o debilitadas, y aún no han coordinado una respuesta a la administración Trump. En una reciente cumbre regional, los líderes hicieron un llamamiento a la paz, pero no llegaron a condenar los ataques estadounidenses contra América Latina.

En cambio, los gobiernos tienen que lidiar con Trump uno por uno. Algunos esperan ser tratados como amigos; otros temen ser tildados de “narcoestados”.

Dos siglos después de la Doctrina Monroe, Washington sigue considerando el hemisferio como su patio trasero, en el que es “libre de actuar” y puede interferir como le parezca conveniente.

Juan Zahir Naranjo Cáceres es doctorando en Ciencias Políticas, Relaciones Internacionales y Derecho Constitucional en la Universidad de Sunshine Coast. Shannon Brincat es profesora titular de Política y Relaciones Internacionales en la Universidad de Sunshine Coast.