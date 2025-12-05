El incendio en un rascacielos de Hong Kong demuestra lo difícil que es evacuar en una emergencia.

El incendio en un rascacielos de Hong Kong, que se propagó por varios edificios de un gran complejo residencial, ha causado la muerte de decenas de personas y cientos de desaparecidos.

El número confirmado de fallecidos asciende ahora a 44, con cerca de 300 personas aún desaparecidas y decenas de heridos graves hospitalizados.

Esto lo convierte en uno de los incendios de edificios más mortíferos de Hong Kong que se recuerdan, y ya es el peor desde el incendio del edificio Garley en 1996.

Aunque, según los informes, más de 900 personas han sido evacuadas del Wang Fuk Court, no está claro cuántos residentes siguen atrapados.

Este catastrófico incendio, que se cree que se propagó de un edificio a otro a través de andamios de bambú en llamas y avivado por fuertes vientos, pone de relieve lo difícil que es evacuar edificios de gran altura en caso de emergencia.

Cuando hay mucho en juego

Las evacuaciones de edificios altos no ocurren todos los días, pero sí con bastante frecuencia. Y cuando ocurren, las consecuencias suelen ser graves. El riesgo es mayor en los edificios que están llenos en momentos predecibles: torres residenciales por la noche, torres de oficinas durante el día.

Lo hemos visto en los ejemplos modernos más importantes, desde el World Trade Center en Estados Unidos hasta la Torre Grenfell en el Reino Unido.

Los patrones se repiten: una vez que se produce un incendio, bajar a miles de personas de forma segura desde decenas de pisos se convierte en una carrera contra el tiempo.

Pero, ¿qué es lo que realmente hace que evacuar un edificio alto sea tan complicado?

No se trata solo de “sacar a la gente”. Es una colisión entre los límites físicos del edificio y las realidades del comportamiento humano bajo estrés.

Hay un largo camino hasta llegar a un lugar seguro.

La mayor barrera es simplemente la distancia vertical. Las escaleras son la única vía de escape fiable en la mayoría de los edificios.

El descenso por las escaleras en evacuaciones reales es mucho más lento de lo que la mayoría de la gente espera. En condiciones controladas o en simulacros, las personas bajan a una velocidad de entre 0,4 y 0,7 metros por segundo. Pero en una emergencia real, especialmente en incendios en edificios altos, esta velocidad puede reducirse drásticamente.

Durante el 11-S, las velocidades documentadas a las que los supervivientes bajaron las escaleras fueron a menudo inferiores a 0,3 m/s. Estas reducciones de velocidad se acumulan de forma espectacular en distancias verticales largas.

La fatiga es un factor importante. Caminar durante mucho tiempo reduce significativamente la velocidad de descenso. Las encuestas realizadas tras los incidentes confirman que la gran mayoría de las personas evacuadas de edificios altos se detienen al menos una vez. Durante el incendio de un rascacielos en Shanghái en 2010, casi la mitad de los supervivientes de edad avanzada declararon haber reducido significativamente su velocidad.

Las largas escaleras, los rellanos y la geometría de las escaleras de los edificios altos contribuyen a la congestión, especialmente cuando los flujos de varios pisos se fusionan en un solo hueco.

Las personas que se mueven más lentamente incluyen a los adultos mayores, las personas con problemas físicos o de movilidad y los grupos que se evacuan juntos. Estos reducen el ritmo general de descenso en comparación con las velocidades que se suelen suponer para las personas sin discapacidades. Esto puede crear cuellos de botella. Las personas que se mueven lentamente son especialmente relevantes en los edificios residenciales, donde la diversidad de ocupantes hace que las velocidades de movimiento varíen mucho.

La visibilidad también es importante. Estudios experimentales demuestran que una iluminación reducida ralentiza significativamente el descenso de las personas por las escaleras. Esto sugiere que, cuando el humo reduce la visibilidad en situaciones reales, el movimiento puede ralentizarse aún más, ya que las personas dudan, calculan mal los escalones o ajustan su velocidad.

El comportamiento humano puede provocar retrasos.

El comportamiento humano es una de las principales causas de retraso en las evacuaciones de edificios altos. Las personas rara vez actúan de inmediato cuando suena una alarma. Se detienen, buscan confirmación, comprueban las condiciones, recogen sus pertenencias o se coordinan con sus familiares.

Estos primeros minutos suelen ser los más costosos cuando se evacúa un edificio alto.

Los estudios sobre las evacuaciones del World Trade Center muestran que cuantas más señales veían las personas (humo, sacudidas, ruido), más buscaban información adicional antes de moverse. Esa búsqueda de significado añade retraso. La gente habla con sus compañeros, mira por las ventanas, llama por teléfono a sus familiares o espera a que se haga un anuncio. Las señales ambiguas les ralentizan aún más.

En las torres residenciales, las familias, los vecinos y los grupos de amigos intentan naturalmente evacuar juntos. Los grupos tienden a formar pasos más amplios o a agruparse en formas que reducen el flujo general. Pero nuestra investigación muestra que cuando un grupo se mueve en formación de “serpiente”, uno detrás de otro, se desplaza más rápido, ocupa menos espacio y permite que otros pasen más fácilmente.

Estos patrones son importantes en los edificios de viviendas de gran altura, donde la diversidad de tipos de hogares y capacidades mixtas hacen que desplazarse en grupo sea la norma.

¿Por qué las escaleras no son suficientes?

A medida que los rascacielos se hacen más altos y la población envejece, la antigua suposición de que “todo el mundo puede usar las escaleras” simplemente ya no se sostiene. La evacuación completa de un edificio puede llevar demasiado tiempo y, para muchos residentes (personas mayores, personas con movilidad reducida, familias que evacúan juntas), bajar largas escaleras a veces es imposible.

Por eso muchos países han recurrido a los pisos refugio: niveles protegidos contra incendios y humo construidos en torres como puntos de reunión seguros. Estos pueden reducir los atascos y evitar largas colas. Ofrecen a las personas un lugar seguro donde descansar, trasladarse a una escalera más despejada o esperar a los bomberos. Básicamente, hacen que el movimiento vertical sea más manejable en edificios donde el descenso continuo no es realista.

Junto a ellos se encuentran los ascensores de evacuación. Se trata de ascensores diseñados para funcionar durante un incendio con huecos presurizados, vestíbulos protegidos y energía de reserva. Las evacuaciones más eficientes utilizan una combinación de escaleras y ascensores, con proporciones ajustadas a la altura, la densidad y la demografía del edificio.

La lección es clara: la evacuación de edificios altos no puede depender de un solo medio. Las escaleras, los pisos de refugio y los ascensores protegidos deben formar parte de las medidas para garantizar una mayor seguridad en la vida vertical.

Milad Haghani es profesor asociado y investigador principal en Riesgos Urbanos y Resiliencia en la Universidad de Melbourne. Erica Kuligowski es investigadora principal en la Facultad de Ingeniería de la Universidad RMIT. Ruggiero Lovreglio es profesor de Construcción Digital e Ingeniería contra Incendios en Te Kunenga ki Pūrehuroa – Universidad Massey.