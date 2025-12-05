Revisando los relatos y escritos de los historiadores, La Virgen de Guadalupe se apareció por primera vez a San Juan Diego, en el Cerrito del Tepeyac, el día 9 de diciembre de 1531, pidiendo que en ese lugar se levantara un templo en su honor. El obispo de ese entonces, Fray Juan de Zumárraga; recibió la noticia con mucha reserva.

Posteriormente el 12 de diciembre la Virgen volvió a aparecer, y le pidió al Santo que recogiera las rosas que brotarían en el cerro. Juan Diego las recogió, las colocó en su ayate, fue y las mostró al Frayle como prueba de la aparición. Cuando desdobló su ayate, la imagen de la Virgen de “La Inmaculada Concepción” estaba plasmada en la túnica. Y fue así como el Frayle y los demás prelados de la iglesia, fueron testigos de aquel milagro.

La Sagrada Virgen de Guadalupe, La Virgen Morena, es la Reina de México, Emperatriz de América y de las Islas Filipinas.

Una enorme cantidad de fieles devotos, conmemora en estas fechas, a la Virgen Morena, Virgen de Guadalupe. Millones llegan a la Basílica de la Virgen en la ciudad de México, el día 12 de diciembre, según los fieles, el caudal de sus milagros es incalculable.

La Virgen de Guadalupe fue coronada canónicamente el 12 de octubre de 1895 por el Papa León XIII. San Juan Diego, fue finalmente canonizado en el año 2002 por el Papa Juan Pablo II, convirtiéndose así, en el primer Santo de origen indígena.

Dios te salve Reina y Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra.

En la fecha de celebración de La Morenita del Tepeyac, millones de creyentes se hacen presente en la Basílica, situada en la Ciudad de México. Del mismo modo son sumamente concurridas en estas fechas, todas las iglesias y basílicas consagradas a la Virgen.

En Europa también se festeja a la Virgen de Guadalupe, porque también hubo apariciones hace muchos siglos atrás, en España. Los santuarios marianos más visitados en el mundo, son el de la Virgen de Fátima en Portugal; Virgen de Lourdes en Francia, y Virgen de Guadalupe en México.

Hablar de la Virgen de Guadalupe es hablar de una Madre piadosa y benevolente. Durante cinco siglos ha sido el refugio de quienes padecen y piden milagros, los cuales son otorgados para gratitud de sus fieles. La Virgen de Guadalupe se encuentra presente, en la gran mayoría de iglesias católicas en todo el mundo, y en todas las iglesias del país azteca. Los fieles devotos siempre están dispuestos a celebrar el día 12 de diciembre, festejos que se celebran desde el año 1531.

Existen no miles sino millones de testimonios, de milagros realizados por la Virgen. Personas han sanado de sus enfermedades, y han dado testimonio de su devoción a la Madre de Jesucristo. Hay datos curiosos de fieles que hacen penitencias físicas, o penitencias incluso que conllevan el auto flagelarse.

Estas situaciones caen en el fanatismo. Quizá para la Virgen sea más grato, el ver que los fieles hacen el bien al prójimo, y a la naturaleza en general. El involucrar dolor o sufrimiento, talvez no sea la mejor manera de hacer peticiones, para alcanzar milagros. Sin embargo; cada quien, tiene el libre albedrío de vivir su propia experiencia religiosa.

Oración a la Virgen de Guadalupe

¡Piadora Señora, Santa María, Virgen de Guadalupe!

Dale amor, clemencia y compasión, a todos tus

hijos que buscan tu amor y tu comprensión. Que la fragancia

dulce de las rosas que ahora te ofrezco, ascienda a tu divino hijo,

nuestro Señor Jesucristo. Que Él escuche nuestros ruegos, y

nos asista en todos los trances terrenales. Asimismo nos

llene el corazón de gozo, y de amor al Creador. Así sea.

Amén.