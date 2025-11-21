¡Reciba un 50 % DE DESCUENTO en el transporte público con Clipper START!

Clipper START es un programa de descuento que hace más asequible el transporte público en todas las agencias del Área de la Bahía. 50 % de descuento en las tarifas de autobús, BART, tren y ferry están disponibles para los residentes elegibles del Área de la Bahía de entre 19 y 64 años de edad que cumplan con ciertos niveles de ingresos familiares.

Clipper START es gratuito: no hay ningún costo por solicitarlo o formar parte del programa. Como programa de descuentos, Clipper START ayuda a los pasajeros de bajos ingresos del Área de la Bahía a ahorrar dinero cada vez que usan el transporte público. Una vez que los usuarios toquen con la tarjeta Clipper START, recibirán instantáneamente un 50 % de descuento en la tarifa de adulto para un viaje sencillo.

Para solicitar participación en este programa, los interesados solo tienen que tener a mano sus documentos como prueba de identidad e ingresos. Las solicitudes están disponibles tanto en formato digital como en papel (incluidas en el folleto Clipper START). Una vez que se apruebe la solicitud para el programa de descuentos START, la Comisión de Transporte Metropolitano o MTC (Metropolitan Transportation Commission), ente que administra Clipper START, envía por correo a los participantes una tarjeta Clipper START personalizada en un plazo de 30 días.

Utilizar la tarjeta Clipper START es fácil. Primero, los usuarios deben cargar su tarjeta por Internet, en persona o por teléfono. Una vez cargada, la tarjeta Clipper START puede utilizarse para cualquier trayecto en transporte público del Área de la Bahía. Los usuarios deberán tocar con la tarjeta en todas las agencias de transporte, incluyendo AC Transit, BART y Muni. Los usuarios también deberán tocar con la tarjeta al usar BART, Caltrain, los autobuses de Golden Gate Transit, San Francisco Bay Ferry, SMART y Sonoma County Transit.

Para consultar los niveles de ingresos que califican, la solicitud en línea y respuestas a las preguntas más frecuentes, visite clipperstartcard.com.