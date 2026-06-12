Cinco cosas que debes saber sobre la nueva política de tarjetas de residencia de la administración Trump

Wendy Fry

CalMatters

Si el objetivo era confundir a todo el mundo, la misión se ha cumplido.

Justo antes del Día de los Caídos (Memorial Day), la administración Trump emitió una nueva y drástica directiva política dirigida a la inmigración legal. Esta directiva habría exigido que la mayoría de los titulares de visas temporales y los beneficiarios de permisos humanitarios que residen en Estados Unidos regresaran a sus países de origen para esperar por el otorgamiento de su tarjeta de residencia permanente.

El memorando y el comunicado de prensa que lo acompañaba contradecían una política de larga data que permitía a los inmigrantes permanecer en los EE. UU. mientras esperaban la tarjeta de residencia, al afirmar que las personas tendrían que regresar a sus países de origen, excepto en casos “extraordinarios”.

Luego, a última hora del viernes pasado, la administración Trump comenzó a restarle importancia a las órdenes de la semana anterior, que ya habían causado pánico, confusión y preocupación entre las familias inmigrantes y los abogados.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró al New York Times que no se trataba de una política generalizada y que los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos siempre han tenido la potestad de decidir al respecto.

“Eso es una medida de precaución”, dijo Patrick Kolasinski, abogado de inmigración con sede en Modesto. “Para mí, parece muy claro que lo que están haciendo al cubrirse las espaldas es… un poco de reacción negativa del público, pero también un intento de evitar litigios porque intentar cambiar esta política de la manera en que lo hicieron es completamente ilegal”.

Un portavoz anónimo del Departamento de Seguridad Nacional también declaró al Times que entre los grupos que podrían verse gravemente afectados se encuentran las personas que permanecen en el país más tiempo del permitido por sus visas o que provienen de países cuyos ciudadanos hacen un uso intensivo de la asistencia pública.

El departamento no respondió a las preguntas de CalMatters sobre el aparente cambio de rumbo de la política recientemente anunciada, según informó el New York Times.

Aún quedan muchas preguntas sin respuesta sobre la nueva política y su aplicación, pero los expertos legales afirman que forma parte de una estrategia recurrente del gobierno de Trump para perseguir a quienes intentan cumplir con los requisitos legales para obtener un estatus migratorio regular. Los empleadores, especialmente los del sector tecnológico , han manifestado su rechazo a la nueva normativa, argumentando que podría interrumpir las operaciones y provocar la fuga de talento.

Es casi seguro que la nueva normativa acabará en los tribunales, pero ¿en qué situación quedan ahora las personas?

Aquí hay algunas cosas que debes saber:

¿A quiénes afectan las nuevas normas sobre la tarjeta de residencia permanente?

Entre los grupos que corren mayor riesgo se encuentran los familiares de ciudadanos estadounidenses, los trabajadores tecnológicos despedidos, las familias con estatus migratorio mixto y los estudiantes internacionales.

El cambio afectaría principalmente a las personas que ya se encuentran en Estados Unidos y que solicitan la residencia permanente, un proceso conocido como ajuste de estatus. Aproximadamente la mitad de las tarjetas de residencia que se emiten cada año se otorgan a personas que ya viven en Estados Unidos, según el Departamento de Seguridad Nacional.

En 2023, 112,100 californianos obtuvieron la residencia permanente mediante el ajuste de estatus. Esta cifra es superior a la de cualquier otro estado, representando casi uno de cada cinco ajustes de estatus en Estados Unidos ese año.

Las solicitudes basadas en lazos familiares constituyen la mayor parte, en comparación con las solicitudes basadas en el empleo. Según el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), aproximadamente el 64 % de todos los nuevos beneficiarios de la tarjeta verde en 2023 obtuvieron su estatus a través de una relación familiar con un ciudadano estadounidense o un residente permanente legal.

No está claro si la política se aplicaría a las personas con solicitudes de ajuste pendientes. Lynn Damiano Pearson, directora de estrategia legal del Centro Nacional de Leyes de Inmigración, afirmó que los abogados de inmigración ya están observando que los funcionarios del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos interrogan a los solicitantes de manera que sugieren que la respuesta es afirmativa.

Algunos abogados de inmigración declararon a CalMatters que, durante las entrevistas de la semana pasada, los agentes preguntaron a las personas por qué solicitaban la residencia permanente desde Estados Unidos y si existía algún factor que les impidiera solicitarla y esperar en sus países de origen.

“Se está interrogando a la gente sobre los trámites consulares de una manera que parece derivarse directamente de este nuevo memorando y nos hace suponer, lamentablemente, que esta administración planea aplicar la política retroactivamente”, dijo Damiano Pearson a CalMatters la semana pasada.

El Departamento de Seguridad Nacional no respondió a la pregunta de CalMatters sobre si el cambio de política se aplica a las personas con solicitudes ya en trámite. En cambio, en un comunicado escrito, el departamento afirmó que la política “no tendrá un impacto significativo en los solicitantes altamente calificados ni en los profesionales capacitados que hayan cumplido con la ley”. El portavoz se negó a revelar su nombre.

El Congreso creó el ajuste de estatus

El Congreso creó el ajuste de estatus en 1952, y ha sido utilizado por administraciones de ambos partidos políticos durante más de 70 años. Más de medio millón de personas lo utilizan cada año. El nuevo memorando replantea ese proceso como “extraordinario”.

“Este memorando es erróneo. Es reprobable. Es ilegal”, declaró Jeff Joseph, presidente de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. Añadió que está “completamente seguro de que se llevará a la corte”.

Nina Sheridan, portavoz del fiscal general de California, Rob Bonta, indicó lo mismo. “La administración Trump continúa su campaña contra la inmigración legal, levantando barreras y expulsando a los inmigrantes que intentan seguir el proceso establecido para obtener la residencia permanente”, declaró. “Estamos monitoreando los próximos pasos de la administración con su último intento de ignorar leyes y políticas vigentes, y estamos evaluando nuestras opciones”.

El Departamento de Seguridad Nacional declaró a CalMatters que el memorando “reitera leyes y políticas de larga data” que fueron “ignoradas por la administración Biden”.

Los inmigrantes temen una trampa de deportación

Muchas personas que solicitaron la residencia permanente, con la aprobación del gobierno, dejaron que su visa original expirara mientras esperaban su entrevista, a veces durante años debido a la acumulación de trámites. Según el nuevo memorando de política, los abogados temen que esto pueda usarse en su contra.

Los abogados temen que a las personas se les niegue la entrevista y que, posteriormente, se inicien de inmediato procedimientos de deportación. El año pasado, algunas personas fueron detenidas durante sus citas rutinarias de inmigración y posteriormente retenidas, en ocasiones durante meses.

Damiano Pearson dijo que es demasiado pronto para decir con qué frecuencia podría ocurrir eso, pero afirmó que los expertos no podían descartar la posibilidad de que los agentes del ICE detuvieran a las personas inmediatamente después de sus entrevistas de ciudadanía.

Muchos solicitantes no pueden regresar a casa

Para la mayoría de los solicitantes, el trámite consular no se reduce a un simple viaje en avión a casa para firmar algunos documentos. Los tiempos de espera y la acumulación de trámites en el Departamento de Estado pueden tardar años en resolverse.

“No se trata de comprar un billete de avión y esperar un poco más”, dijo Ben Johnson, director ejecutivo de la Asociación Estadounidense de Abogados de Inmigración. “Para muchas personas, el trámite consular no es realista ni seguro, y para otras puede significar meses o años de separación de sus cónyuges, hijos, empleadores y comunidades, todos ellos ciudadanos estadounidenses”.

La tramitación de visados se ha suspendido por completo en más de 70 países.

Los inmigrantes que hayan permanecido en el país más tiempo del permitido por sus visas podrían enfrentarse a prohibiciones de reingreso de entre tres y diez años si se ven obligados a abandonar el país y solicitar un nuevo permiso de entrada desde el extranjero.

“Por el texto del memorando, no sabemos si esas cuestiones se tendrán en cuenta”, dijo Damiano Pearson.

“Este memorando obviamente ha generado mucho pánico y miedo entre las personas que pensaban que estaban bien encaminadas para recibir la tarjeta de residencia permanente.”

¿Qué les dicen los abogados a sus clientes?

Kolasinski, el abogado de inmigración, dijo que tiene clientes con entrevistas para la tarjeta de residencia esta semana que están nerviosos por lo que pueda suceder después.

“Entras y no tienes ni idea de qué tipo de agente te vas a encontrar ni bajo qué normas operan”, dijo.

“Ya no existe el estado de derecho. Ya no hay previsibilidad. Es un auténtico caos, y así ha sido durante un año y medio”, declaró Kolasinski.

Su consejo para los clientes con entrevistas programadas: No vayan solos. “Hoy en día, nadie debería hacer nada relacionado con inmigración sin la presencia de un abogado”, afirmó.

Mohamed Al Elew, ingeniero de periodismo de CalMatters, contribuyó a este informe.