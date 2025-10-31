En el corazón de la bahía, los propietarios luchan por quedarse

Selen Ozturk

American Community Media

HAYWARD, CA – Antaño refugio del sueño americano de la vivienda en propiedad, Hayward se ha convertido en campo de pruebas de la crisis inmobiliaria de California.

Esta batalla de las familias para mantener sus hogares en Hayward es un microcosmos de las luchas para permanecer alojados en diversas áreas, una vez asequibles en todo el estado y el país, los expertos y los residentes dijeron en un martes, 14 de octubre de información a los medios celebrada en la biblioteca del centro por American Community Media (ACoM) y Vivienda y Derechos Económicos Advocates (HERA).

Un panorama estatal de crisis

“Durante la Gran Recesión, mi familia perdió su casa en una ejecución hipotecaria, por lo que esta cuestión de la crisis de la vivienda es personal para mí”, dijo la senadora Aisha Wahab, oradora principal en el acto al que asistieron 15 medios de comunicación y 15 expertos en vivienda y defensores de la comunidad.

“Casi 15 años después, sigo siendo inquilino, y esa es la historia de millones de estadounidenses”, prosiguió Wahab, que representa al distrito 10 de California, incluido Hayward, y que es el único inquilino de los 40 miembros del Senado estatal.

Con un salario anual de 100.000 dólares considerado de “renta baja” por el Estado en cinco condados del Área de la Bahía, incluso el umbral de asequibilidad es demasiado alto para las familias que viven a un sueldo o una enfermedad de perderlo todo.

En California, las tasas de ejecuciones hipotecarias han aumentado un 20% de 2024 a 2025, mientras que los inicios de ejecuciones hipotecarias -es decir, el primer aviso de impago requerido- han aumentado un 44%.

“Este patrón se parece mucho a lo que vimos en el período previo a la gran crisis de las ejecuciones hipotecarias de 2008”, afirmó Maeve Brown, directora ejecutiva de HERA, pero con más deuda. En 2008, la deuda hipotecaria estadounidense ascendía a 9 billones de dólares. Este año ha alcanzado los 13 billones.

Esta crisis tampoco se limita a los propietarios de viviendas.

“La capacidad de supervivencia de los inquilinos está entretejida con la de los propietarios”, explicó Brown. “Uno piensa en 2008 o en la pandemia y en cuántos hijos adultos volvieron en tropel a la casa familiar, para los que tuvieron la suerte de conservar una… Esa casa es una fuente de seguridad para las personas que la poseen y para la siguiente generación”.

“Hablando con personas que no han alquilado en los últimos 20 años, no son conscientes de cómo se trata a los inquilinos. No son conscientes de la cuota tras cuota tras cuota”, añadió Wahab, que fue elegido en 2022 tras cuatro años en el Consejo Municipal de Hayward.

Desde entonces, ha aprobado leyes que garantizan 300 millones de dólares para ayudas al pago inicial, 500 millones de dólares para la prevención de la falta de vivienda, el aumento de la desgravación fiscal para inquilinos por primera vez en décadas, la limitación de las multas de HOA a 100 dólares, la asignación de 1.400 millones de dólares para vivienda asequible en el presupuesto estatal de este año en medio de un déficit y el avance del primer proyecto de ley de vivienda social del país para crear 1,4 millones de unidades asequibles en todo el estado.

Pero la oferta y la demanda no arreglarán una crisis cuando la oferta sea inasequible, advirtió: “En 2023 desarrollamos algo más de 100.000 unidades en todo el Estado. Necesitamos 2,5 millones de unidades para nuestra población real, y 1 millón de esas unidades tiene que ser para viviendas asequibles… pero aquí, en el condado de Alameda, el coste medio de una vivienda es de 1,4 millones de dólares”.

La crisis de Hayward

“Cuando comparamos esta ciudad con el condado, vemos una comunidad de ingresos más bajos”, dijo Hayward Gerente de Vivienda Christina Morales.

Aproximadamente el 47% de los propietarios de Hayward ganan menos que la renta media local, mientras que el 70% de los inquilinos de Hayward ganan menos.

“No hay ningún beneficio ni siquiera para la vivienda asequible para los inquilinos” cuando la vivienda asequible en la ciudad está fijada hasta el 80% de los ingresos medios del área (AMI) “y sin embargo el 46% de los inquilinos están sobrecargados de costes”, explicó Morales. “Es muy difícil ahorrar dinero para convertirse en propietario de una vivienda. Sólo intentan pagar el alquiler”.

“Una de las características de Hayward es que tener un único ingreso hace casi imposible comprar una casa por cuenta propia”, añadió Mizgon Zahir, propietario de segunda generación cuyos padres huyeron a Hayward como refugiados afganos.

Zahir, que antes alquilaba en la ciudad como madre soltera, continuó: “Cuando conocí a mi actual pareja, unimos las familias y compramos mi segunda casa. Pero sus hijos adultos viven con nosotros y contribuyen al hogar, y seguimos sometidos a una presión constante: si mi salud falla, o uno de nosotros pierde el trabajo, ¿qué pasará con nuestra familia? Las generaciones que vengan detrás de nosotros seguirán enfrentándose a esto”.

Aunque Hayward sí superó sus objetivos de vivienda en aproximadamente un 107% en su último ciclo de planificación entre 2014 y 2022, “la brecha sigue siendo para las unidades que están por debajo del mercado”, dijo Derek Barnes, CEO de la Asociación de Vivienda de Alquiler de East Bay. (EBRHA).

Tanto para los propietarios de la EBRHA como para los de Hayward, los pequeños propietarios son la columna vertebral de los alquileres asequibles, pero muchos de ellos son personas mayores en peligro de perder su propia vivienda.

Alrededor del 55% de los miembros de la EBRHA son propietarios de cuatro o menos unidades, y la mayoría son mayores de 60 años; pero el 54% de estos propietarios de más de 60 años corren actualmente el riesgo de perder su casa.

“Tenemos que atender las necesidades específicas de esos pequeños propietarios”, dijo Barnes. “No basta con describirlos en función de las unidades que poseen. Es su acceso al capital para reparaciones mayores o menores lo que amenaza la habitabilidad… y lo que amenaza el mantenimiento de la vivienda”.

En 2022, casi el 80% de los adultos mayores de EE.UU. eran propietarios de sus viviendas, pero más de un tercio estaban sobrecargados, pagando más del 30% de sus ingresos en vivienda.

“La casa envejece con el cuerpo”, dice Brown. “El hogar necesita cuidados y hay que poder pagar las reparaciones. ¿De dónde sale ese dinero cuando apenas aguantas?”.

Morales añadió que un complejo de viviendas asequibles para mayores construido recientemente en Hayward, que ofrecía alquileres AMI entre el 30% y el 60%, denegó el 41% de las solicitudes “porque los ingresos de los mayores eran demasiado bajos… Incluso alquilar ya no es una oportunidad”.

La lucha por la vivienda

A nivel comunitario, las familias de Hayward unen ahora sus fuerzas para sobrevivir.

Nancy Rivera, directora ejecutiva de la organización de asesoramiento con sede en Hayward A-1 Community Housing, dijo: “Para muchos de nuestros clientes, el sueño de tener una casa propia ahora significa reunir recursos entre varios hogares sólo para calificar para una hipoteca de $ 6.000 o una HOA de $ 700 … Es un testimonio de un mercado que está cada vez más fuera de contacto con las familias trabajadoras.”

“Hace muchos años, muchos de mis familiares y amigos no podían permitirse vivir en San Francisco, y tomaron la decisión de trasladarse a Hayward. Antes, Hayward era ese lugar asequible”, continuó. “Ahora, vemos que muchas familias se trasladan a Modesto, a Stockton, se mudan fuera del estado”.

Ahora, al igual que durante la crisis de 2008, la primera lección que A-1 enseña a sus clientes es si la propiedad de la vivienda es adecuada para ellos.

“Ser propietario de una vivienda no es para todo el mundo… muchas personas creen que, al tener una puntuación crediticia alta, pueden comprar una propiedad, pero ¿cuántos ingresos estables tienen?”, explicó Rivera. “Estamos viendo nuevos adultos jóvenes que vienen a nuestra oficina, que fueron testigos de que a través de sus padres, y no quieren entrar en la propiedad de la vivienda.”

Kary Hua, gestora de programas de vivienda y asesora de ASIAN, Inc, se mostró de acuerdo: “Incluso hace 10 años, la gente de aquí podía alquilar y contar con comprar más adelante, pero ahora los inquilinos apenas pueden mantenerse a flote en el primer paso”, explicó, y añadió que, aunque los programas de indulgencia y de alivio de la ejecución hipotecaria siguen estando disponibles como lo estaban durante la recesión y la pandemia, “nuestras familias se encuentran con que ahora hay muchos menos fondos federales”.

“La historia de la vivienda en propiedad es la historia de las capacidades”, afirma Gina Di Giusto, abogada de HERA. “¿Hay disponibilidad? ¿Asequibilidad? ¿Elegibilidad? ¿Sostenibilidad? ¿Se puede conservar realmente la vivienda por la que tanto se ha luchado para conseguirla finalmente?”.

Lejos de ser la línea de meta, continuó, la propiedad de la vivienda es el momento en que los problemas se intensifican con los administradores que calculan mal las tasas, las HOA que obligan a pagar miles de dólares en evaluaciones y reparaciones, los estafadores que prometen rescates de ejecuciones hipotecarias y los herederos que pierden las casas familiares porque no hay fideicomiso ni testamento.

“Si eres propietario de una vivienda, si quieres serlo, necesitas ayuda legal”, añadió Brown. “Para los propietarios de toda la vida, su casa familiar sigue siendo la vivienda más barata que tendrá nunca. Déjenos ayudarle a conservarla”.