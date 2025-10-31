EarthTalk Q&A: Colonialismo de los residuos

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

En lo que se denomina «colonialismo de residuos», Estados Unidos exporta grandes cantidades de basura y materiales reciclables al extranjero, en particular residuos plásticos. Durante décadas, los países asiáticos han recibido estos residuos, pero la creciente preocupación por el medio ambiente ha llevado a varios de ellos a cambiar sus políticas.

El mayor cambio se produjo en 2018, cuando China dejó de aceptar la mayoría de los materiales reciclables importados a través de su política National Sword. Esto dejó a Estados Unidos luchando por encontrar nuevos destinos. Desde entonces, países como Malasia, Tailandia, Indonesia y Vietnam se han convertido en los principales importadores de residuos estadounidenses. Algunos de estos materiales son técnicamente reciclables, pero muchos envíos incluyen plásticos contaminados o de baja calidad que son difíciles o imposibles de procesar adecuadamente.

Estos países se ven obligados a lidiar con las consecuencias, que incluyen contaminación, riesgos para la salud pública y ecosistemas dañados. Algunos gobiernos han tomado medidas. Malasia ha devuelto contenedores de residuos a los países remitentes, y Tailandia planea prohibir por completo las importaciones de plástico para 2025. Filipinas también ha sido noticia por devolver envíos de basura a Canadá y Corea del Sur.

Los efectos ambientales y sociales son graves. Gran parte de los residuos terminan quemándose o vertidos ilegalmente. Esto libera sustancias químicas nocivas al aire y al agua, lo que afecta tanto a las personas como a la fauna silvestre. En muchas comunidades cercanas a los vertederos o plantas de procesamiento, los residentes informan de un aumento de los problemas de salud y la degradación del medio ambiente. Los residuos también obstruyen las vías fluviales, contaminan el suelo y reducen la calidad del aire.

Los defensores del comercio argumentan que proporciona beneficios económicos y apoya los mercados de reciclaje en los países en desarrollo. Sin embargo, los críticos señalan que estos beneficios suelen tener un coste demasiado elevado y que rara vez se produce un reciclaje real.

Para abordar esta cuestión, los expertos y defensores estadounidenses recomiendan mejorar la infraestructura de reciclaje nacional, reducir los plásticos de un solo uso y aplicar normas de exportación más estrictas. Acuerdos internacionales como el Convenio de Basilea tienen por objeto regular el comercio de residuos, aunque Estados Unidos no ha ratificado el tratado. A largo plazo, la clave es reducir los residuos en su origen. Los consumidores pueden contribuir utilizando menos plástico, eligiendo productos reutilizables y apoyando políticas que den prioridad a la sostenibilidad y la equidad en la gestión de los residuos en todo el mundo.

CONTACTOS: El comercio de residuos: una forma de colonialismo | Break Free From Plastic, https://www.breakfreefromplastic.org/2024/08/01/waste-trade-a-form-of-colonialism/.

EarthTalk® es una producción de Roddy Scheer y Doug Moss para la organización sin ánimo de lucro 501(c)3 EarthTalk. Más información en https://emagazine.com. Para hacer una donación, visite https://earthtalk.org. Envíe sus preguntas a: [email protected].