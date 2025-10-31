Consejos para navegar por los planes de salud de California durante la inscripción abierta

Muchos californianos están reduciendo su elección de plan de seguro de salud, justo a tiempo para la inscripción abierta, y los expertos tienen recomendaciones para ayudar a evitar errores.

Una nueva encuesta muestra que el 43% de las personas dicen arrepentirse de una decisión sanitaria que tomaron tras haber sido engañadas por información inexacta.

La Dra. Rhonda Randall, directora médica y vicepresidenta ejecutiva de UnitedHealthcare Employer and Individual, dijo que su mayor consejo es empezar a investigar ahora, utilizando fuentes acreditadas.

“Se trata de una decisión importante para su salud y su salud financiera”, subraya Randall. “Quiere tener tiempo suficiente para comparar las prestaciones, los servicios, los gastos iniciales y de bolsillo, y las nuevas ofertas que puedan estar a su disposición”.

Añadió que la gente debe asegurarse de que su médico está en el plan y de que éste cubre sus medicamentos. También es importante tener en cuenta no sólo la prima mensual, sino también el importe de las franquicias, los copagos y el coseguro.

Las explicaciones de la terminología y más están en línea en JustPlainClear.com y MedicareMadeClear.com. La inscripción abierta de Medicare es ahora hasta el 7 de diciembre. Las empresas privadas suelen permitir cambios durante varias semanas antes de fin de año.

Los usuarios del Mercado de la Ley de Asistencia Asequible, conocido aquí como “CoveredCA”, pueden inscribirse o cambiar de plan desde el 1 de noviembre hasta el 31 de enero.

Jessica Altman, directora ejecutiva de CoveredCA, dijo que casi dos millones de californianos en la Ley de Asistencia Asequible planes de mercado individual es probable que se enfrentan a un enorme aumento de los costos a menos que el Congreso renueva los créditos fiscales debido a expirar este año.

“Estamos viendo cómo los créditos fiscales se vuelven mucho menos generosos”, señaló Altman. “Las primas en sí están aumentando más de lo que lo harían de otro modo, debido a la inestabilidad causada por esos créditos fiscales que expiran. Lo que equivale a un aumento medio del 97%, básicamente el doble”.

Los créditos son un punto de fricción clave en el actual cierre del gobierno. Los demócratas del Congreso exigen que se amplíen los créditos antes de acordar la financiación del gobierno, algo que los republicanos han rechazado.