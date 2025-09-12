El olor a huevo podrido en el Salton Sea no es solo una molestia. Puede enfermar a la gente.

Deborah Brennan

CalMatters

Los residentes de los alrededores de Salton Sea se han quejado durante mucho tiempo de enfermedades respiratorias causadas por la contaminación que produce el lago.

Ahora los investigadores de la UCLA han identificado otro contaminante del aire que podría estar enfermando a las personas en las comunidades cercanas al lago: sulfuro de hidrógeno.

Se trata de un gas procedente de materia orgánica en descomposición que produce olor a huevo podrido y se asocia con irritación ocular, dolor de cabeza, náuseas y otros síntomas. En dos informes publicados la semana pasada, el Instituto de Política Latina de UCLA describió cómo las floraciones de algas producen este gas en el agua y cómo se propaga por los barrios cercanos.

“Las comunidades que viven junto a la costa o a menos de una milla de ella están expuestas al sulfuro de hidrógeno”, dijo Consuelo A. Márquez, autora de los informes junto con Alejandra López e Isabella B. Arzeno-Soltero. “Escuchamos historias: ‘Mi hijo sufre de hemorragias nasales crónicas y ha tenido asma toda su vida’”.

El Salton Sea cruza los condados de Riverside e Imperial, y es el lago más grande de California. Sin duda, también es el más contaminado. Con casi el doble de salinidad que el océano, está contaminado por escorrentías agrícolas y floraciones de algas tóxicas. A pesar de su contaminación, el mar es un refugio para más de 400 especies de aves y una parada clave en la Ruta Migratoria del Pacífico, una de las principales rutas migratorias de aves de Norteamérica.

California creó recientemente la Reserva del Mar Salton para restaurar el hábitat de las aves y la vida acuática. Los defensores de la comunidad afirman que es necesario prestar mayor atención al impacto del lago en la salud pública de las comunidades vecinas.

“Necesitan ayuda para recibir tratamiento, medicamentos o atención relacionada con posibles problemas cardiovasculares y respiratorios”, dijo Márquez. “Está ocurriendo con una frecuencia tan alta que muchos simplemente viven con ello. Creo que se debería prestar más atención a esto”.

Los estudios de UCLA encontraron estos problemas midiendo las emisiones de sulfuro de hidrógeno en el lago. Un estudio se centró en cómo se produce esta sustancia química en el agua. Las altas concentraciones de nitratos provenientes de la escorrentía de fertilizantes y los bajos niveles de oxígeno en la columna de agua crean un entorno que genera gases de sulfuro de hidrógeno.

El segundo estudio analizó las concentraciones de sulfuro de hidrógeno en el aire . Los investigadores instalaron dos monitores adicionales de sulfuro de hidrógeno en la zona y descubrieron que las emisiones de sulfuro de hidrógeno superan constantemente el estándar estatal de la Junta de Recursos del Aire de California de 30 partes por mil millones. Registraron 243 horas por encima de este umbral tan solo entre mayo y septiembre de 2024.

En esos niveles, e incluso en concentraciones más bajas, la sustancia química puede causar numerosos problemas de salud, según la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional de EE. UU . Estos incluyen náuseas, irritación ocular, dolor de cabeza, insomnio, problemas respiratorios, fatiga, irritabilidad, mala memoria, mareos, entre otros.

“A medida que más datos resaltan la conexión entre el agua y la calidad del aire, es crucial monitorear la calidad del aire en todos sus aspectos, no solo los relacionados con el polvo”, afirma el informe, señalando que la región alberga principalmente a residentes latinos, nativos americanos e inmigrantes. “El problema persistente de la contaminación por sulfuro de hidrógeno es un claro ejemplo de injusticia ambiental”.

El Mar Saltón no es la única zona con este problema. Las emisiones de sulfuro de hidrógeno también afectan zonas del condado de San Diego afectadas por la contaminación del río Tijuana . En partes de South Bay San Diego, investigadores del Instituto Scripps de Oceanografía de la Universidad de California en San Diego, la Universidad de California en Riverside, la Universidad Estatal de San Diego y agencias federales encontraron concentraciones de sulfuro de hidrógeno aproximadamente 4500 veces superiores a las típicas de una zona urbana, según un informe publicado el mes pasado.

Márquez afirmó que los investigadores de la UCLA solicitan un enfoque holístico de sistemas para mejorar la calidad del aire en la zona del Mar Saltón. Esto podría incluir la distribución de purificadores y monitores de calidad del aire para que los residentes puedan participar activamente en la mejora de las condiciones. También necesitan un mejor acceso a tratamiento médico para posibles problemas cardiovasculares y respiratorios. Sobre todo, los residentes quieren asegurarse de que sus preocupaciones sean escuchadas y atendidas, añadió.

“Las mejores personas que pueden crear soluciones son las mismas personas afectadas”, afirmó.