EarthTalk Q&A: Temporada de alergias sin fin

Roddy Scheer & Doug Moss

EarthTalk

Durante la primavera, muchas personas desarrollan una serie de síntomas que se conocen como alergias estacionales: tos, estornudos, picor en los ojos y congestión, por nombrar solo algunos.

Estos síntomas están muy extendidos; en 2024, la Fundación Americana del Asma y la Alergia informó de que unos 81 millones de personas en EE. UU. padecen alergias estacionales. Esta cifra está aumentando a medida que los síntomas se vuelven más intensos y la temporada de alergias se alarga.

La causa de estas alergias se reduce a un producto de las plantas con flores: el polen. Esta sustancia se vuelve más frecuente durante la primavera, cuando el clima cálido hace que las flores se abran.

Cuando el polen se acumula en niveles elevados en el aire, los seres humanos pueden desarrollar una respuesta del sistema inmunitario que provoca una reacción física. El problema es que el aire se está calentando y las plantas producen polen durante más tiempo y en mayores cantidades que antes. «Una temporada de crecimiento más larga significa que las plantas tienen más tiempo para producir polen», afirma la Dra. Rana Misiak, especialista en alergias de Henry Ford Health.

«Y eso hace que el polen circule en el aire durante más tiempo». Además, las sequías y el tiempo seco pueden provocar una mayor producción de polen, junto con niveles más altos de dióxido de carbono en la atmósfera. Los contaminantes atmosféricos, como el dióxido de carbono, dañan la superficie del polen, haciéndolo más alergénico.

La producción de polen se ve incrementada por el cambio climático. Las actividades humanas están provocando un aumento de las temperaturas globales, lo que a su vez empeora la temporada de alergias para muchas personas. «Para mí, [el empeoramiento de las alergias] pone de relieve el hecho de que nuestra salud —incluso si solo se padece una alergia al polen— se ve afectada por el cambio climático», afirma Mary Margaret Johnson, doctora en Medicina y doctora en Filosofía, investigadora científica en salud ambiental de la Escuela de Salud Pública T.H. Chan de Harvard. «Y algunas personas sufren consecuencias para la salud mucho más graves a causa del cambio climático». Esto significa que la salud de una persona está, en cierta medida, fuera de su control: depende del cambio climático determinar la gravedad de sus alergias.

Tomar medidas para reducir las emisiones colectivas de carbono y frenar eficazmente el aumento de las temperaturas globales ayudará a minimizar los síntomas que se sienten durante la temporada de alergias. También se están llevando a cabo muchos estudios, como el proyecto Pollen Nation de Citizen Science HD en la Universidad de Emory o la Red Nacional de Frenología, que permiten la participación ciudadana. Si te interesa, puedes obtener más información sobre estos estudios y aportar datos para sus hallazgos. Además, cualquier acción para reducir tu huella de carbono personal o defender una legislación favorable al clima ayudará a mejorar las condiciones actuales de las alergias estacionales.

CONTACTOS: ¿Parece que las alergias estacionales están empeorando? La culpa es del cambio climático, aamc.org/news/do-seasonal-allergies-seem-be-getting-worse-blame-climate-change; No es tu imaginación: las alergias estacionales están empeorando, bu.edu/articles/2023/seasonal-allergies-are-worse-this-year-what-you-can-do.

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