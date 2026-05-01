Horóscopo de Mayo

Aries

Te espera un mes lleno de gozo y de diversión. Muchas personas te darán las gracias por tus buenas acciones. Tus consejos han ayudado en muchas situaciones, y le has dado alivio a quienes acuden a ti en busca de ayuda. El sector financiero cuenta con muy buenos augurios.

Números de la suerte: 8-9-21-36-37-48

Tauro

¡Feliz cumpleaños! Inicia para ti un nuevo ciclo solar, el cual será por mucho mejor que el anterior. Contarás con muy buena salud y decidirás tener una vida más sana y natural. Quienes estuvieron enfermos o convalecientes, muy pronto sanarán totalmente. Gozarás de un romance afortunado.

Números de la suerte: 4-13-17-31-40-44

Géminis

La actual posición de los astros te favorece ampliamente. Aún así, debes dejar ir todo aquello que sabes que no es conveniente. Existen relaciones que pasarán por una etapa de evaluación. Sé cauteloso al elegir amistades, socios o pareja. Obtendrás un logro importante.

Números de la suerte: 12-21-25-39-49-68

Cáncer

Tiempo de cosecha y de reestructuración. Muchos nativos de este signo tendrán buena suerte, y contarán con buenas oportunidades para progresar. Se resolverá favorablemente una situación de salud. Ofrenda veladoras a San Rafael Arcángel, el Ángel que todo lo sana.

Números de la suerte: 20-31-32-36-44-56

Leo

De este mes en adelante todo marchará viento en popa, recibirás una cantidad de dinero inesperado, saldarás de deudas, y podrás organizar tu vida de una manera más dinámica. Tendrás momentos felices junto a tus seres queridos. Muy pronto Júpiter te traerá una gran sorpresa.

Números de la suerte: 17-24-34-44-67-69

Virgo

Es probable que hayas enfrentado algún quebranto de salud durante los dos meses anteriores, la buena noticia es que los astros te son favorables para que logres recuperarte totalmente. Has podido darte cuenta quienes son tus amigos de verdad. Una época de paz y bienestar espera por ti.

Números de la suerte: 5-15-19-28-39-63

Libra

Dentro de ti hay un ser lleno de virtudes y de buenos sentimientos. Es necesario que sueltes personas o situaciones que desentonan en tu mundo social o romántico. Los astros te favorecerán a la hora de establecer nuevos contactos, y conocer personas progresistas como tú. Usarás un amuleto que te traerá buena suerte.

Números de la suerte: 18-30-40-54-57-59

Escorpión

Éste será para ti un mes de recuperación, tanto física como económicamente. Te pagarán una deuda, pagarás lo que debes también, y lograrás poner todo en orden. Realizarás algunos cambios en tu dieta diaria y en tus horarios. La vida te sonríe en este mes de mayo.

Números de la suerte: 6-15-17-32-44-55

Sagitario

Durante este mes atravesarás una prueba complicada, la cual podrás vencer si usas la calma y la buena energía que te caracteriza. Muy pronto podrás cantar “victoria”. Los presagios planetarios indican que tu vida será un antes y un después, te espera un mejor futuro.

Números de la suerte: 9-12-14-17-45-57

Capricornio

Trata de evitar conflictos o entrar en argumentos con gente que nunca te va a entender. Tú tienes las metas bien definidas en tu vida, pero no todas las personas cuentan con tu inteligencia y sentido común. Tu capacidad y experiencia te colocarán en un lugar bastante privilegiado.

Números de la suerte: 1-10-22-33-44-67

Acuario

Tu sector económico ha padecido algunos altibajos debido a la interacción de los planetas, poco a poco la energía astral irá mejorando, y volverás a contar con la misma fortaleza y empuje que te caracteriza. Momento para comenzar de nuevo con una energía renovada. Recicla y libérate de posesiones que ya no utilizas.

Números de la suerte: 14-23-24-28-40-53

Piscis

Si tienes algún dilema o retraso con un proceso legal, éste se solucionará muy pronto; es augurio que el resultado te será totalmente favorable. Te observarás más unido con tu familia, y con tus amigos más cercanos. Tendrás una experiencia paranormal antes de fin de mes. Dedica tiempo para rezar oraciones.

Números de la suerte: 2-11-18-31-32-56