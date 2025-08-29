El ICE aparece de repente en los hospitales de California. Los trabajadores quieren más orientación sobre qué hacer

Ana B. Ibarra & Kristen Hwang

CalMatters

Los agentes federales de inmigración se están presentando de forma más rutinaria en las instalaciones médicas de California a medida que la administración Trump aumenta las deportaciones.

Pueden acudir a urgencias, llevando a alguien que sufre una crisis médica mientras está detenido. Pueden esperar en el vestíbulo, como hicieron los agentes durante dos semanas en un hospital de la zona de Los Ángeles esperando a que una mujer recibiera el alta. O incluso pueden perseguir a la gente dentro, como hicieron los agentes federales en un centro quirúrgico del sur de California.

La visión de estos agentes -a menudo armados y con el rostro cubierto- hace que muchos desconfíen y puede hacer que la gente no busque asistencia.

Según los responsables del hospital, las políticas vigentes en el hospital guían las operaciones cuando las fuerzas del orden traen a una persona detenida.

“Esto no es nada nuevo para los hospitales”, dijo Lois Richardson, vicepresidenta y consejera de la Asociación de Hospitales de California. “Recibimos presos, detenidos, arrestados todo el tiempo, ya sea policía, sheriff, patrulla de carreteras, ICE, lo que sea”. El trabajo de los trabajadores de los hospitales sigue siendo prestar asistencia, añadió, y no implicarse en disputas sobre por qué una persona está detenida.

Sin embargo, abogados de inmigración, defensores y trabajadores sanitarios han expresado su preocupación por la gestión de algunos de estos casos, tanto por parte de los funcionarios de inmigración como de algunos administradores de centros médicos.

En concreto, les preocupa la aplicación de protocolos como las normas de visita, las amenazas a los derechos legales y de intimidad de los pacientes y los riesgos para los propios trabajadores del hospital.

“Tenemos un nivel de privacidad que debemos a los pacientes y sus familias, y eso ha sido completamente demolido con toda la participación de ICE entrando en los hospitales”, dijo Kate Mobeen, una enfermera de la UCI en el Centro Médico John Muir en Concord. “Crea una enorme sensación de miedo, no sólo en nuestra población de pacientes, sino en nuestra población de empleados y nuestras enfermeras”.

Los derechos de los pacientes y las políticas se enfrentan a nuevas pruebas

A veces, cuando el ICE se ha presentado en los centros médicos con un paciente detenido, el resultado ha sido un mensaje contradictorio sobre las normas.

El 29 de julio, agentes del ICE llevaron a un hombre al Centro Médico John Muir de Concord porque sufrió una urgencia médica no especificada mientras estaba detenido a las puertas del tribunal de inmigración de Concord, según Ali Saidi, abogado y director de Stand Together Contra Costa, una organización local de respuesta rápida y servicios jurídicos.

Cuando Saidi llegó al hospital como parte de la red de respuesta, dijo que el personal del hospital le dijo que no estaba autorizado a ver al paciente detenido, pero que sí lo estaría la familia del hombre. Luego, cuando llegó la esposa del hombre, “las normas habían cambiado de alguna manera, y dijeron que no se permitía la visita familiar”, dijo Saidi.

En una declaración compartida por la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Contra Costa, la esposa del detenido, que pidió ser identificada sólo por su segundo nombre, María, dijo que cuando más tarde habló con su marido, éste le dijo que estaba tan aterrorizado que se desmayó.

“Mi familia y yo fuimos a urgencias y pedimos verle y hablar con él para asegurarnos de que estaba bien”, dijo María, en el comunicado. “El personal del hospital no nos dejó verle y no nos dieron ninguna información sobre lo que le estaba pasando. Ni siquiera respondieron mis preguntas”.

Los responsables del John Muir no quisieron hacer comentarios sobre el incidente, citando las leyes de privacidad. Pero en un correo electrónico, Ben Drew, un portavoz del hospital, dijo que la política general es que “Si una agencia de aplicación de la ley indica que la visita presenta una preocupación de seguridad o de seguridad, [el hospital] puede limitar o negar las visitas para proteger a nuestros pacientes, personal y visitantes.”

Saidi dijo que cuando la esposa insistió en obtener información sobre el estado del hombre, la seguridad del hospital llamó a la policía.

“Entendemos que las emociones están a flor de piel cada vez que un familiar o amigo se encuentra en el servicio de urgencias o en el hospital”, dijo Drew. “El hospital solo involucra a la policía local en circunstancias en las que el comportamiento de un paciente o visitante se vuelve abusivo, perturbador o amenazador, y no puede resolverse a través de nuestro propio equipo de seguridad”.

Saidi negó que la familia estuviera perturbando el orden, afirmando que las conversaciones con el personal y la administración del hospital fueron respetuosas y que no se levantó la voz.

“El ambiente que se respiraba en ese pabellón de emergencias era algo que nunca había visto en mi carrera”, dijo Saidi. “Había un efecto escalofriante. Todo el mundo apartaba la mirada. Se notaba que el personal se sentía mal”.

Múltiples enfermeras del servicio de urgencias contaron a Mobeen, dirigente local de la Asociación de Enfermeras de California en John Muir, que los agentes del ICE se mostraron “muy agresivos con el personal” y que éste quedó después “emocional y físicamente alterado” por lo sucedido, dijo.

“Es horrible no poder decir a los familiares de los pacientes cómo están, cuál es su estado”, dijo Mobeen.

Parte del problema, añadió Mobeen, es la formación. El personal no recibió formación adecuada sobre cómo responder a cualquier tipo de acción de aplicación de las leyes de inmigración que pudiera producirse en el hospital, dijo.

Drew, el portavoz de John Muir, rebatió que el hospital ha dado orientaciones sobre su política de larga data en materia de cumplimiento de la ley y ha respondido a múltiples preguntas desde enero sobre qué hacer si los agentes del ICE se presentan en sus instalaciones.

Límites para accesos del ICE, a veces turbios

El mes pasado, agentes de inmigración ocuparon el vestíbulo del Glendale Memorial Hospital de Dignity Health, situándose incluso detrás de los mostradores de recepción, como mostraron las fotos que circularon por Internet. Los manifestantes se reunieron en el exterior del hospital para celebrar concentraciones y ruedas de prensa.

Todos estaban allí porque los agentes habían llevado previamente a Milagro Solís-Portillo, inmigrante de El Salvador, para que recibiera atención médica tras su detención. Pasaron 15 días en el hospital esperando a que Solis-Portillo recibiera el alta antes de trasladarla a otro hospital y, posteriormente, ponerla bajo custodia, según la prensa local.

En un comunicado, los responsables del Hospital Dignity Memorial afirmaron que no podían prohibir legalmente la presencia de las fuerzas del orden en zonas públicas.

Es cierto, dicen los juristas: Las salas de espera y los vestíbulos se consideran espacios públicos en los hospitales. Pero los agentes no pueden moverse por los hospitales sin límites. Los agentes de la ley no están autorizados a buscar personas en las salas de examen u otros espacios privados sin una orden judicial federal.

Cuando los agentes traen a alguien que está bajo su custodia y necesita atención médica, la aplicación de la ley puede ser más turbia.

Según Richardson, de la asociación de hospitales, la medida en que un agente puede entrar en las zonas de tratamiento con un paciente detenido puede decidirse caso por caso. En los casos en que un paciente detenido lucha o se resiste, puede ser necesario vigilarlo, explicó.

Y si los agentes de la ley entran en las salas de reconocimiento, pueden oír información médica mientras están de guardia. Pero eso no constituye necesariamente una violación de la intimidad, según las normas federales. El Reglamento de Privacidad de la HIPPA, la ley que establece las normas de privacidad de la información médica, contiene una disposición que permite la “divulgación incidental” de información siempre que se apliquen “salvaguardias razonables”.

“El hospital y el médico harán intentos razonables para proteger la intimidad del paciente”. “Lo que es razonable va a depender, de nuevo, de lo que le pasa al paciente, de cómo se comporta, de la naturaleza de las circunstancias”, dijo Richardson.

La HIPAA protege la divulgación de historiales médicos, que incluyen nombres, direcciones y números de la seguridad social junto con las condiciones de salud. La legislación estatal también obliga a los centros sanitarios a proteger esta información. Según las directrices de la oficina del fiscal general, los centros sanitarios deben considerar confidencial la situación migratoria del paciente.

Al mismo tiempo, algunas divulgaciones son necesarias si las fuerzas del orden pueden demostrar la custodia legal o mostrar una orden judicial apropiada. Una orden judicial federal firmada por un juez concede a las fuerzas de seguridad acceso inmediato a la información o el registro de una zona determinada, mientras que una orden administrativa del ICE no exige el cumplimiento inmediato.

Personal sanitario en situación “precaria

Por lo general, los centros de salud indican a los trabajadores de primera línea que no se relacionen con los agentes de inmigración, sino que se pongan inmediatamente en contacto con la seguridad o la dirección.

Destaca un incidente concreto en un centro quirúrgico del sur de California, en conversación con trabajadores sanitarios.

El 8 de julio, los agentes federales persiguieron a tres paisajistas que habían aparcado fuera del Centro Quirúrgico Avanzado de Ontario. Persiguieron a pie a uno de los hombres hasta el interior, según una denuncia penal por delito grave presentada contra dos trabajadores sanitarios ante el Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Central de California.

En los vídeos del incidente publicados en Internet, un agente enmascarado que lleva un chaleco con la inscripción “POLICE ICE” en la espalda sujeta por el hombro a un hombre que llora dentro del centro mientras varios trabajadores con bata permanecen a su lado. En varios momentos del vídeo, los trabajadores piden al agente que se identifique; un trabajador dice: “esto es un negocio privado”.

Dos trabajadores, Danielle Davila y José Ortega, le dicen al agente que se vaya. Dávila se interpone entre el agente y el hombre y le dice: “Quítale las manos de encima. Ni siquiera tienes una orden”.

Ortega interpone un brazo entre Dávila y el agente y le dice: “No tiene identificación adecuada”.

El agente dice a ambos trabajadores: “Has tocado a un agente federal”. Entonces Dávila responde: “No te estoy tocando”.

Posteriormente, Dávila y Ortega fueron acusados de dos delitos graves de agresión a un funcionario federal y conspiración para impedir que un funcionario federal desempeñara sus funciones.

La semana pasada se retiraron los cargos de delito grave y tanto Dávila como Ortega se declararon inocentes de un delito menor de agresión. Un portavoz de la fiscalía declinó hacer comentarios sobre los cargos.

El abogado defensor de Dávila, Oliver Cleary, dijo que su cliente creía que estaba haciendo lo correcto al pedir credenciales y una orden judicial.

“No se puede entrar donde la gente está recibiendo atención médica y llevársela”, dijo Cleary. “Ella no sabía quiénes eran esas personas. No le dijeron quiénes eran, y por lo que ella sabía se trataba de un paciente de la clínica”.

Carlos Juárez, abogado defensor de Ortega, dijo que detener e imputar delitos a los trabajadores de la salud por pedir ver una orden judicial y una identificación los pone en una “situación precaria” y “peligrosa”.

“Hicieron lo que tenían que hacer y lo que tenían derecho a hacer”, dijo Juárez. “Lo que espero es que no tenga un efecto amedrentador en otros trabajadores sanitarios”.

Los trabajadores dicen que la formación adicional puede ayudar

En todo el estado, los trabajadores sanitarios afirman que les gustaría que la dirección ofreciera más orientación sobre cómo responder a este tipo de situaciones si se produjeran en su lugar de trabajo. Algunos trabajadores se encargan ellos mismos de la formación.

Adriana Rugeles-Ortiz, enfermera vocacional licenciada del Centro Médico Kaiser Permanente Modesto, ha estado impartiendo sesiones de “Conozca sus derechos” en su hospital y en su comunidad como parte de su sindicato, SEIU-United Healthcare Workers West. Dice que algunos de sus compañeros han expresado su ansiedad por algunas de las situaciones que han visto en otros hospitales.

“Debido a mi participación en toda la formación que hemos impartido a los trabajadores y a la comunidad, personalmente me siento preparado. No estoy tan seguro de que hayamos sido capaces de llegar a todos los trabajadores de Kaiser para que adquieran la confianza necesaria para afrontar la situación”, declaró Rugeles-Ortiz.

El Dr. Douglas Yoshida, médico del servicio de urgencias de Stanford Health Tri-Valley, en el condado de Alameda, afirmó que una mayor orientación y formación de los trabajadores de los centros médicos podría ser de gran utilidad.

“Creo que como proveedores de atención médica, tenemos que ofrecer una buena atención médica a estos pacientes, al igual que cualquier otro paciente, y tenemos que proteger sus derechos”, dijo Yoshida. “Quiero decir, personalmente, si alguien viene bajo custodia del ICE, dentro de los límites de la ley, quiero hacer todo lo posible para ayudar [a los pacientes]”.

El hospital de Pleasanton en el que trabaja Yoshida está situado cerca de la cárcel de Santa Rita del condado; el personal, dijo, está acostumbrado a la presencia de las fuerzas del orden. Pero el reciente incidente en el Centro Médico John Muir, a unos 50 kilómetros al norte, así como los cargos penales presentados contra los trabajadores del centro quirúrgico del sur de California han puesto a la gente nerviosa, dijo Yoshida.

“Normalmente, los trabajadores sanitarios no tienen por qué temer a las fuerzas del orden”, añadió, “pero estamos en territorio desconocido”.

Con el apoyo de la California Health Care Foundation (CHCF), que trabaja para garantizar que las personas tengan acceso a la atención que necesitan, cuando la necesitan y a un precio asequible. Visite www.chcf.org para obtener más información.