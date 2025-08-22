Cambios de la EPA ponen en peligro los planes para reducir las emisiones en los parques nacionales de California

Un nuevo estudio muestra que las emisiones de los vehículos de la zona de Los Ángeles están degradando la calidad del aire en los parques nacionales cercanos, pero los planes para echar por tierra la normativa de la Agencia de Protección Ambiental para reducir las emisiones de carbono podrían empeorar aún más la calidad del aire.

El estudio, titulado “Driving Dirty Air”, identificó la región metropolitana de Los Ángeles y el sur de California como el peor “punto caliente” de contaminación por vehículos del país que afecta a los parques nacionales.

Ulla Reeves, directora del programa de aire limpio de la Asociación Nacional de Conservación de Parques, declaró que Los Ángeles es sólo una de las doce áreas metropolitanas que envían emisiones nocivas a parques y reservas naturales.

“Encontramos lugares como Los Ángeles y Phoenix, Las Vegas, Miami, Chicago, Denver, Seattle, Nueva York, Washington, D.C., e incluso las zonas metropolitanas de Asheville y Knoxville que rodean el Parque Nacional de las Montañas Great Smoky”, esboza Reeves.

El estudio encontró que la región de Los Ángeles está enviando más de 76.000 toneladas de emisiones de óxido de nitrógeno a los parques nacionales del sur de California, como Joshua Tree, Channel Islands y Death Valley, así como a la Reserva Mojave y el Área Recreativa de Santa Mónica. La administración Trump dijo que quiere recortar las regulaciones federales “excesivas” y trasladar el poder regulador a los estados.

Los líderes conservadores quieren derogar una “Conclusión de Peligro” de 2009, que es la base para regular las emisiones de gases de efecto invernadero. La EPA también está reconsiderando su Programa Regional Haze, diseñado para proteger la visibilidad y la calidad del aire en los parques nacionales.

Mark Rose, de Sierra Nevada y director del programa de aire limpio de la asociación, dijo que cuando no se controla la contaminación urbana, los parques nacionales de las zonas rurales pueden sufrir el mismo aire viciado.

“La contaminación de los tubos de escape de los vehículos no sigue los límites de los parques”, señaló Rose. “Gran parte de la contaminación que vemos procede de estas zonas urbanas que pueden estar a cientos de kilómetros de un parque, pero viaja y luego repercute en la calidad del aire del parque nacional”.

Rose añadió que si el gobierno federal suaviza la normativa que regula el dióxido de carbono y los óxidos de nitrógeno, docenas de maravillas naturales de Estados Unidos podrían tener poca o ninguna protección frente a miles de millones de toneladas de gases nocivos cada año.