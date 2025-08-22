Rezos, Velas e Incienso

Para nadie es un secreto que, vivimos en tiempos complicados, donde coexisten situaciones adversas de todo tipo. Muy pronto ocurrirán más embates de la naturaleza, septiembre será un mes en el que ocurrirán sismos, inundaciones, incendios, y más accidentes aéreos. Durante situaciones complicadas, no está de más rezar oraciones, ofrendar velas e incienso, para pedir por protección y favores divinos. Cada situación puede ser atendida por Ángeles, santos y guías espirituales. A continuación les dejo una lista de espíritus protectores, y un breve ritual que pueden practicar dependiendo la situación que se presente para cada quién.

Para asuntos migratorios

Se reza la oración a Santo Toribio Romo, durante cuarenta días, se le ofendan velas blancas de preferencia. Y se quema incienso de sándalo. También se hace oración a Santa Francisca Javier Cabrini.

Para la protección

Rece la oración a San Miguel Arcángel, se ofrecen velas rojas, y se quema incienso de copal. La oración se reza todas las noches antes de dormir, también puede incluirse cuando se rezan otras oraciones.

Para abrir caminos

Son muy efectivas las oraciones y rezos al Santo Niño de Atocha. Se pueden ofrendar velas blancas y de color verde. Se acompañan los rezos, quemando incienso de vainilla.

Para librarse de hechizos y brujería

Se ofrendan velas de color rojo a Santa Bárbara bendita, se reza su oración tres veces al día. También puede ofrendarle seis manzanas rojas, y se quema incienso de iglesia.

Para sanar de una enfermedad

Si está teniendo un problema de salud, o tiene padecimientos frecuentes; pídale con mucha fe a San Rafael Arcángel. Se ofrendan velas blancas en su honor, y se quema incienso de jazmín.

Para la felicidad en el amor

En estos casos se ofrendan velas de color rosa, y se rezan dos oraciones, una a San Antonio y otra a San Valentín. Se recomienda quemar incienso de lavanda.

Para reconciliarse con el ser amado

Para esta situación son muy recomendadas las oraciones a Santa Martha, se ofrendan velas verdes o de color rojo, y se quema incienso de patchouli.

Para eliminar malas energías

Se aconsejan los rezos a la Virgen de la Mercedes, se ofrendan velas blancas por varios días, y se quema incienso de salvia. Hacerlo preferiblemente en día martes o viernes.

Para proteger a un ser querido

Se rezan oraciones a la Virgen de Guadalupe, se ofrendan velas de dos colores; blanco y rojo o blanco y verde. Se quema incienso palo santo.

Para contar con bendiciones y buena suerte

Se reza la oración de La Sombra de San Pedro, se reza durante nueve semanas consecutivas. Se ofrendan velas blancas, y se quema incienso de mirra,

Para gozar de paz y serenidad

Es recomendable reza la oración a San Francisco de Sales. Se ofrendan velas o veladoras de color azul, también se recomienda quemar incienso de flor de loto.

Para tener suerte en el trabajo y negocios

Son muy efectivas las oraciones a San Martín Caballero, se reza su oración todas las noches, y durante el día se ofrendan velas de color rojo y se quema incienso de bergamota.

Para conseguir un buen empleo

En este caso son muy adecuadas las oraciones a San Patricio, se ofrendan en su honor velas de color celeste, y se quema incienso sangre de dragón.

Para condiciones emocionales y mentales

Se reza una novena a Santa Dymphna, se puede rezar durante varios meses. Se le ofrendan velas blancas o de color amarillo. Se recomienda quemar incienso sahumerio.

Para protección y salud de las mascotas

Se rezan las oraciones a San Antonio Abad y a San Martín de Porres. Se pueden ofrendar veladoras de color azul y de color blanco, y se quema incienso ylang ylang.

Para salir airoso de una injusticia

Para vencer injusticias, calumnias y tretas, se reza la oración a Santiago Apóstol. Se queman velas de color violeta, y se quema incienso de almizcle.

¡Que contemos todos con mucha fe, y que seamos receptores de protección espiritual, buena salud, y buena suerte!