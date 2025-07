Entrevista: MJ: The Musical está empezando algo en el escenario

Arturo Hilario

El Observador

Michael Jackson no sólo fue uno de los más grandes artistas de todos los tiempos, sino también una personalidad “más grande que la vida” que desafió cualquier molde de lo que suponía la música pop y el aspecto interpretativo de la misma. Reunió a algunos de los creativos más talentosos del mundo de la música para crear canciones y espectáculos incomparables hasta nuestros días.

Desde su famoso “moonwalk” en los escenarios de todo el mundo hasta sus vídeos musicales de calidad cinematográfica y su singular sentido de la moda, MJ era único. Ahora, los entresijos de su vida se muestran en la gira nacional de MJ: The Musical, que llega al San Jose Center for the Performing Arts a partir del martes 29 de julio y hasta el domingo 3 de agosto de 2025.

Recientemente hablé con uno de los intérpretes del espectáculo, Kevin Cruz, un puertorriqueño afincado en Florida que interpreta a un cámara llamado Alejandro en la historia del espectáculo. Compartió con nosotros la importancia de inspirar a otros latinos a entrar en las artes, cómo el viaje musical cinético del espectáculo es entretenimiento imperdible, y por qué su viaje en las artes escénicas ha sido emocionante y lleno de razones para estar agradecido.

Para más información sobre MJ: The Musical y entradas, visite broadwaysanjose.com.

Hola Kevin. ¿Cómo llegaste a las artes escénicas, cuál fue tu camino hacia el escenario y tus inspiraciones?

Creo que empezó cuando tenía 12 años y vi una obra en Miami, en el Actor’s Playhouse. Era una obra en español llamada El Cartero. Y aunque no recuerdo mucho el argumento, lo que se me quedó grabado fue estar allí sentado con 12 años sin saber qué quería hacer en mi vida y ver a gente siendo gente en el escenario contando una historia. Y por primera vez pensé: “Espera, ¿eso es un trabajo?”.

Y eso se me quedó grabado hasta que tenía unos 14 o 15 años, en el instituto, cuando empecé a tomar clases de arte dramático y a hacer obras de teatro. Me enganché y pensé: “No quiero hacer otra cosa”.

Y así me comprometí desde entonces, y aquí estoy. Gracias a Dios.

¿Es tu primera gira nacional?

Sí, es la primera gira nacional en la que participo. Es la mayor producción en la que he participado.

¿Puedes contarnos cómo ha sido para ti esta experiencia de participar en un espectáculo que está de gira?

Sí, ha sido increíblemente humilde. Todos los días tengo la gran suerte de estar rodeado de gente con un talento increíble, bailarines increíbles, cantantes increíbles, actores increíbles de los que sólo puedo aprender. Estoy en una posición en la que no tengo tanta experiencia trabajando a este nivel como los demás.

Si entre el público hay algún niño latino que acaba de mudarse a este país y se siente fuera de lugar y que no pertenece, tal vez tenga amor por el teatro porque le encantó verlo.

-Kevin Cruz

Así que absorbo, presto atención y aprendo de la gente todos los días. Pero, como he dicho, es una experiencia muy humilde. Fue una experiencia con un ritmo muy rápido porque es un espectáculo ya producido y que ya se está ejecutando, y yo estoy siendo enchufado en él, dejando suficiente espacio para hacer mío el papel y hacer mis propios descubrimientos. Sí, rápido y humilde.

¿Puedes hablarme un poco de tu papel de Alejandro?

Hago el papel de Alejandro. Es un camarógrafo de un equipo de documentalistas que se encarga de grabar un documental sobre el proceso de ensayos de Michael Jackson en la gira Dangerous Tour de 1992. Soy súper fan de Michael Jackson, pero tengo que contener la emoción y centrarme en mi trabajo y apoyar a mi jefe que es el director, y es una bonita subtrama que une las escenas.

La gente puede asumir que cualquier producción llamada MJ: The Musical va a tener mucho baile y mucha música, pero en tu opinión ¿Cuál es el núcleo de la historia en este musical?

El núcleo de la historia, diría yo, obviamente, Michael Jackson es la figura central, y se centra mucho no solo en sus éxitos y su historia, una visión general de su historia, sino también en muchas de las cosas con las que luchó interiormente mientras lidiaba con todas estas presiones externas.

En aquella época, y probablemente todavía hoy, no había mucha gente como él, como alguien tan famoso que tuviera que enfrentarse a tantas cosas. Creo que en el fondo está su deseo de ser grande, no solo de ser grande, sino de ser perfecto, y cómo eso impulsa a muchos de los grandes artistas y figuras influyentes de la historia, [y] a qué precio.

¿Qué es lo que agradeces de haberte dado ese espacio para aprender y crecer y asimilar todo lo que puedas en este camino?

La respuesta es sencilla: la gente que he conocido por el camino y que se ha quedado conmigo, y las personas a las que he visto como figuras mentoras de las que aprendo y a las que acudo cuando me enfrento a algo que no consigo resolver por mí mismo.

Sería un mentiroso si dijera que me he hecho a mí mismo y que he hecho todo esto yo solo, porque no es así. Hizo falta un pueblo. Y estoy increíblemente agradecido con todas y cada una de las personas que he conocido en el camino, especialmente aquellas con las que sigo en contacto. Son como una familia elegida.

Siendo latino, ¿qué significa para ti que la gente te vea en el escenario y se sienta inspirada porque te pareces a ellos o porque procedes de un entorno cultural latino?

Eso exactamente. Esa es una de las cosas que creo que me empujaron a ser lo mejor que puedo ser, porque si hay algún chico latino en el público que se acaba de mudar a este país y se siente fuera de lugar y siente que no pertenece, tal vez sienta amor por el teatro porque le encantó verlo.

Es increíblemente importante para estos niños, para cualquiera en realidad, poder verse a sí mismos y decir: “Bueno, si ellos pueden hacerlo, yo también”. O tal vez incluso ir tan lejos como, “Bueno, si ellos pueden hacerlo, yo puedo hacerlo mejor”. Por favor, háganlo. Por favor.

Llevo a Puerto Rico en el corazón, dondequiera que voy, lo represento. Lo primero que aparece en mi biografía es “nacido en Puerto Rico”. Creo que es muy importante para mí empezar con eso. Así que, sí, es un honor poder representar.

Para terminar, ¿Podrías decirle al público por qué debería venir a ver MJ: The Musical?

La razón por la que la gente debería venir a ver MJ: The Musical es que si no sabes mucho, e incluso si sabes mucho sobre una de las figuras más grandes de la música, pero también del mundo, sales con una nueva perspectiva. Creo que el show lo humaniza de una manera que no había visto antes. Cuando era niño, no crecí escuchando a Michael Jackson, pero todos sabíamos de él y todos habíamos oído sus canciones, sobre todo cuando falleció. Todo el mundo hablaba de ello.

Pero creo que hay toda una nueva generación de personas que quizá no tengan ni idea de las grandes cosas que consiguió este hombre, de lo que hizo, de lo que defendió y de lo que tuvo que pasar. Así que, sí, creo que es para los fans, para los fans de toda la vida y para la gente que quizá no tenga ni idea. Puede que salgan del programa como fans, super fans, tal vez.