LA SOLUCIÓN PARA SUPERAR LA SOLEDAD NO ESTÁ EN LAS ESTRELLAS

Arturo Hilario

El Observador

En lo profundo del espacio inexplorado, lejos de todo lo que los seres humanos hayan visto jamás, se encuentra una comunidad de mentes extraterrestres diversas que intentan conectarse con otras especies y tener un intercambio armonioso de ideas y conocimientos.

Mientras tanto, un niño humano llamado Elio está atrapado en la Tierra, sintiéndose perdido y solo, soñando con otra posibilidad en el cosmos. ¿Qué sucede cuando Elio tiene la oportunidad de conectar con los habitantes más allá de las estrellas?

Elio, de Disney y Pixar, que se estrena en cines el 20 de junio, cuenta la historia de Elio Solís (voz de Yonas Kibreab), un niño de 11 años que se siente como un extraterrestre en su propio planeta. Vive en una base militar con su tía Olga Solís (voz de Zoe Saldaña), una respetable mayor de la Fuerza Aérea que asumió la responsabilidad de la paternidad tras la pérdida de sus padres años atrás.

Elio es un niño peculiar obsesionado con el espacio y que incluso anhela ser abducido por extraterrestres para poder encontrar su zona de confort en algún lugar del espacio.

“Es un niño peculiar obsesionado con ser abducido por extraterrestres”, dice la directora Domee Shi. “Se siente como muchos nos sentimos a veces: solo, indeseado, como si nadie nos comprendiera. Elio siente que no hay nada para él en la Tierra; sueña con ir a otro mundo donde lo acepten tal como es”.

Cuando se transmite un mensaje de otro mundo y Elio puede responder, finalmente es secuestrado y llevado al Communiverso, una organización interplanetaria con representantes extraterrestres de galaxias lejanas.

La directora Madeline Sharafian añade: “Es muy brillante y muy motivado, pero dedica toda su energía a intentar contactar con extraterrestres en lugar de a contactar con la gente que lo rodea. Incluso ha modificado una radioafición para enviar señales al espacio, pero lo que realmente llama la atención de los extraterrestres es el satélite Voyager; es algo real que todavía está ahí fuera”.

Recientemente tuve la oportunidad de asistir a un detrás de escena de la creación de Elio en Pixar Animation Studios en Emeryville, California, donde los realizadores de Pixar se sumergieron profundamente en el proceso de creación de su más reciente creación celestial.

Desde las primeras ideas en el guión, luego desde los bocetos de los artistas hasta las animaciones creadas dentro de las computadoras de los animadores, se pone mucho pensamiento y detalle en cada hilo, cada fuente de luz y cada movimiento facial del producto final.

Hablando con cineastas como los directores Domee Shi y Madeline Sharafian, así como con el director de iluminación Ernesto Nemesio y el supervisor de sets David Luoh, se nos permitió acceder al proceso de narración de esta historia de Pixar ambientada en el espacio. Y aunque Wall-E y Lightyear ya habían llevado al público a los astros, esta nueva aventura fue una experiencia completamente nueva para crear y explorar, y requirió una observación minuciosa de los objetos terrestres y la condición humana para encontrar la esencia y el lenguaje visual de Elio.

De alguna manera, Pixar plantea una posible respuesta a la cuestión de la soledad con esta película, que contiene revelaciones sobre lo que significa pertenecer y ser amado, resaltadas por un viaje conmovedor y cómico de su personaje principal, Elio, para encontrar el poder de conectarse con quienes lo rodean, tanto en el espacio como al otro lado del camino.

Una historia latina en el espacio

Al igual que en la mayoría de los proyectos de Pixar, la base de la idea se construye a partir de una experiencia o historia personal, y Elio se basó en las experiencias de la infancia del cineasta de Pixar, Adrián Molina.

Molina, codirector y escritor de Coco de 2017, originalmente iba a dirigir Elio y su historia y personajes ya estaban en movimiento cuando fue seleccionado durante la producción para un “proyecto prioritario”, lo que tiene sentido ya que recientemente Disney y Pixar anunciaron oficialmente una secuela de Coco, y la continuación de ese éxito parece una prioridad.

A pesar de cambiar de proyecto, los aportes de Molina siguen siendo centrales en Elio, incluso en los antecedentes y la herencia del personaje principal.

Aunque esta película no se centra en la exploración de la cultura como lo fueron las películas de Pixar como Coco y Soul, el homónimo de Elio es latino y se tomaron medidas para garantizar que esos aspectos de su vida fueran lo más fieles al realismo posible.

El personaje de Elio no solo es mitad dominicano y mitad mexicano, al igual que Molina, sino que también vive con su tía Olga en una base militar, y el propio Molina también proviene de una familia militar. Además, la actriz de doblaje de Olga, la reciente ganadora del Óscar Zoe Saldaña, es dominicana.

Sharafian dice: “Para nosotros era importante asegurarnos de mantener una comunicación constante con nuestro… tenemos una confianza cultural interna. Mucha gente de nuestra tripulación tuvo la oportunidad de opinar sobre pequeños detalles. Por ejemplo, cuando Elio estaba empacando para ser abducido al espacio, ¿qué tipo de golosinas llevaría en su mochila? Llevaría su favorita. Así que queríamos asegurarnos de hacerlo bien. Tuvimos mucha suerte de contar con gente de la tripulación y también de fuera, que nos ayudaron a asegurarnos de que lo hiciéramos bien, para que puedan reconocerse un poco mejor al ver a los Solis”.

Situar a Elio y su vida hogareña en la realidad ayuda a crear las increíbles circunstancias que vienen después, como verlo contactar con éxito vida extraterrestre y poder experimentar esos espacios de otro mundo de primera mano, con bocadillos latinos a mano.

La ciencia ficción y la cuestión de la soledad

Finalmente, después del cambio a los roles de dirección, el director de Turning Red, Domee Shi, y Madeline Sharafian, directora de la película Burrow de Pixar SparkShorts, asumieron el liderazgo que llevaría a Elio a su destino final.

Shi no es ajena a la creación de algo muy personal, y dice que se sintió atraída por el proyecto debido a la profundidad de la historia y el ángulo de ciencia ficción del mismo.

Me emocionaba mucho contar una historia de ciencia ficción donde los extraterrestres fueran realmente amigables, acogedores y ambiciosos. Me conmovió muchísimo la idea del Comuniverso, esta utopía espacial de la ONU donde especies de todos los tamaños y formas podrían venir, aprender unas de otras, trabajar juntas y convivir. Me parece una idea genial e importante para promover ahora mismo. Y también me pareció un reto muy divertido porque nunca antes había hecho una película de ciencia ficción, pero me encantan las películas de ciencia ficción. Me encanta Alien. Me encantan las películas de John Carpenter. Me encanta E.T. Jugar en ese arenero fue simplemente… no podía decir que no.

Sharafian dice que el mensaje general que se entreteje en la película tiene que ver con una pregunta que surgió del querido astrónomo estadounidense Carl Sagan.

Creo que nuestra guía era la pregunta: “¿Estamos solos?”. Creo que cuando nos topamos con esta entrevista que Carl Sagan le hizo hace mucho tiempo, escuchar esa pregunta tan evocadora nos atrapó profundamente. Al principio de la película, uno podría tener una opinión diferente sobre la respuesta. La soledad de Elio se centra en cómo se siente respecto a cómo se respondería esa pregunta, y luego ver la película cambió no solo su perspectiva, sino también la tuya sobre la pregunta: “¿Estamos solos?”. Así que la soledad y cómo superarla era algo que siempre buscábamos.

El comuniverso y el lenguaje visual de Elio

Dividiendo sus localizaciones entre el espacio exterior y una base de las Fuerzas Aéreas, a los creativos de Pixar se les encomendó la tarea de desarrollar una localización colorida y diversa en la que convergen y llaman hogar múltiples especies alienígenas, al tiempo que creaban estructuras militares simétricas, duras y brutalistas en contraste al borde de los bosques de la costa norte de California.

Construir una comunidad de diferentes discos biológicos extraterrestres y sus habitantes en un centro de conocimiento exigió a los cineastas mirar en lo más profundo de nuestro propio mundo para encontrar formas que se convirtieran en los entornos desconocidos y alienígenas de Elio.

Tomando ejemplos de lámparas de lava, criaturas microscópicas de la Tierra y tejidos como el hilo, Pixar tomó objetos cotidianos comunes y los convirtió en alienígenas. Harley Jessup, diseñador de producción de películas como Ratatouille y Coco, volvió para visualizar el aspecto de la película.

“Se inspiró en la macrofotografía e intentó crear un aspecto espacial que aún no se había visto en ninguna película, pero también tratando de mantener algunas reglas de la macrofotografía. Por ejemplo, las formas orgánicas y la translucidez”, explica Shi.

El contraste entre las formas fluidas y las estructuras más orgánicas del Communiverso crea una gran división entre los dos entornos de Elio en la película, aportando una nueva perspectiva al espacio profundo, a la vez que ofrece al público algo familiar en Elio dentro de ese mundo y en su hogar en la base militar. También refleja la peculiaridad de Elio y su desapego a su entorno familiar.

“El contraste es divertido: el Communiverso es puro curvas y superficies translúcidas”, dice Jessup. “Nos inspiramos en la fotografía macro y descubrimos que, con solo mirar a través del microscopio, nos transportaríamos a un mundo asombroso, muy diferente al que el público espera. Nos inspiramos en todo, desde pequeños hongos y setas hasta cristales y criaturas marinas microscópicas. Realmente queríamos crear una nueva perspectiva del espacio”.

Más allá de crear los elementos básicos de cómo se vería el concepto de Communiverse, dependía del director de arte de iluminación Ernesto Nemesio y del supervisor de sets David Luoh finalizar estos espacios y agregar la iluminación para hacerlo lo mejor técnicamente posible.

Ernesto Nemesio añade: “En el Communiverso, también intentamos usar el color para que sea realmente identificable, ya que hay muchos biomas donde un disco es más frío y el otro es acuático. Usamos color y elementos para crear algo identificable y realista. Así que esperamos que, al ver la película, sientan que hay mucha diversidad. No todo es homogéneo. No se trata solo de un tipo de planta ni de un estilo o lenguaje. Pero intentamos experimentar con diferentes lenguajes visuales, formas, colores, opacidades y grosores, para que se sienta esa diversidad en la comunidad”.

Con todos estos niveles de detalle técnico y la atención a la creación tanto del Communiverso como de la base militar en la Tierra que conforman las locaciones de Elio, al cineasta de Pixar, David Luoh, no le importaría que al principio ni siquiera te fijes en los detalles y, en cambio, te sumerjas en la historia. “Lo que espero que la gente se lleve es una conexión con la historia de Elio. Espero que todo el trabajo que mi equipo y yo dedicamos a la película exista para apoyar, enriquecer y ayudar realmente al espectador a sentir el viaje de Elio y cómo responde a su dolor, su soledad y, especialmente, el viaje que emprende con Olga y Glordon. Y si se fijan en pequeños detalles, como algún sombreado complejo o una forma interesante que podamos incorporar al set, será la guinda del pastel”.

Melodías raras que encajan

Si bien Pixar tiene un historial notable de ofrecer bandas sonoras poderosas y canciones originales pegadizas como “You’ve Got a Friend in Me” y, más recientemente, “Nobody Like U” de Turning Red, a veces eligen música con licencia que se adapta perfectamente a una escena.

Para Elio, los cineastas encontraron una canción cautivadora en el clásico de la nueva ola de 1981, “Once in a Lifetime”, de Talking Heads. Está ambientada en un momento cómico pero encantador de la película que nos muestra el alcance de la fascinación y la desesperación de Elio al intentar contactar con seres del espacio exterior.

Sintiendo curiosidad por su inclusión, pregunté a los realizadores cómo llegaron a elegir la canción.

Shi dice: “Siempre me ha encantado esa canción, y siempre sentí que David Byrne era un poco extraño. Siento que Elio conectaría con ella, conectaría con el artista, y esa sensación de que todos los días son iguales. Y es una canción inusual, siento que no la he escuchado en ninguna película”.

Sharafian añade: “¡Sí! Y es esa sensación de que ‘todos los días son iguales y no estoy donde debería estar’. Es perfecto para ese personaje. Cuando incluimos [la música] en la película, nunca supimos si sería solo un recurso provisional, si llegaría a la final. Pero conectó con todos los que vieron esa secuencia, e incluso los altos mandos decían: ‘Esa canción funciona’. Así que tenemos mucha suerte de haberla conservado en la película”.

Entonces, ¿estamos solos?

Y después de todos los años de investigación, trabajo y exploración de este mundo dentro de Elio, ¿están los realizadores más cerca de encontrar una respuesta a la pregunta de si estamos solos en este universo?

Shi espera que la respuesta que el público reciba sea: “Que no estamos solos en este universo. Que la solución a nuestra soledad es conectar con quienes nos rodean, pero tiene que surgir de nuestro interior. Tenemos que tender la mano. No tenemos que rendirnos. Tenemos que hacer todo lo posible por conectar con la gente, incluso si no son de nuestra especie, o no se parecen a nosotros ni hablan como nosotros. Que todos merecemos ese amor y esa conexión en el universo”.

Elio se estrenará exclusivamente en cines el 20 de junio de 2025.