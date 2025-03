La deportación de Mahmoud Khalil revive un siglo de violaciones de los derechos ciudadanos

Christopher Alam

American Community Media

Las últimas medidas de la administración Trump para deportar a Mahmoud Khalil por su discurso protegido por la Primera Enmienda —y más recientemente, a la profesora de la Universidad Brown, Dra. Rasha Alawieh, y al estudiante de posgrado de Georgetown, Badar Khan Suri— han puesto en peligro los derechos y el estatus legal de comunidades de todo el país.

La administración sostiene que Khalil puede ser deportado de acuerdo con la Sección 237(a)(4)(C)(i) de la Ley de Inmigración y Nacionalidad de 1952, que otorga al Secretario de Estado la autoridad de deportar a los no ciudadanos cuando tengan “motivos razonables para creer que su presencia o actividades en los Estados Unidos tendrían consecuencias potencialmente adversas y graves para la política exterior de los Estados Unidos”.

El estudiante de posgrado de la Universidad de Columbia y residente permanente de Estados Unidos, que jugó un papel importante en las protestas del campus contra Israel, fue detenido por agentes de Inmigración y Control de Aduanas que ingresaron a su apartamento la noche del sábado 8 de marzo.

La notificación de deportación de Khalil no mencionó ningún delito que el gobierno federal crea que pudo haber cometido; todavía no hay cargos criminales en su contra.

El secretario de Estado, Marco Rubio, dijo lo mismo en CBS el 16 de marzo, antes de prometer “seguir haciéndolo”.

Comentaristas de todo el espectro político —incluidas voces pro palestinas, grupos judíos liberales como J Street y miembros del Congreso— han criticado la medida como un ataque a la libertad de expresión.

El presidente Trump, Rubio y el director de ICE, Tom Homan, han declarado abiertamente que están desafiando deliberadamente a los tribunales en esta y futuras decisiones de deportación, ya que Khalil fue detenido y reubicado de Nueva York a Luisiana sin cargos, audiencias o violación de inmigración.

Zahra Billoo, directora ejecutiva de la oficina del Área de la Bahía de San Francisco del Consejo de Relaciones Árabe-Islámicas, dijo que el nivel de alarma por las amenazas de deportación en las comunidades inmigrantes ciudadanas y no ciudadanas de todo el país no tiene precedentes.

Últimamente, ha estado visitando varias mezquitas del Área de la Bahía todas las noches para actualizar a los asistentes sobre novedades y recursos.

En casi todas partes, la gente se ha acercado a ella presa del pánico por ellos mismos o por sus padres; una persona con visa con quien habló ha retrasado su boda en el extranjero por temor a no poder regresar a Estados Unidos.

Billoo detalló lo impredecible que ha sido la situación.

“El 6 de marzo, impartí una capacitación para líderes interreligiosos sobre cómo proteger a sus congregaciones en caso de una redada de ICE”, dijo Billoo. “Les dije que los ciudadanos estadounidenses y los titulares de tarjetas de residencia permanente se encontraban entre las personas más seguras, que no debían preocuparse y que debíamos priorizar la protección de quienes no tienen esos estatus”.

“Dos días después, Khalil fue secuestrado en su casa”, continuó. “Una semana después, me presenté ante los líderes y les dije que lo que dije podría ya no ser cierto. La ley no ha cambiado, pero la administración Trump ha demostrado un creciente desprecio por ella”.

Los activistas estudiantiles de todo el país no se dejan intimidar, a pesar de que Khalil fue arrestado por participar en protestas en el campus.

En UC Berkeley, las semanas transcurridas desde el arresto de Khalil han sido testigos de múltiples protestas en su defensa, atrayendo una coalición de apoyo más amplia de organizaciones estudiantiles y docentes que las manifestaciones anteriores a favor de Palestina.

Desde el arresto de Khalil, la movilización estudiantil en Berkeley ha cobrado un nuevo impulso.

En noviembre, una huelga por Palestina reunió a entre 200 y 300 personas, mientras que en una huelga a principios de marzo por Khalil participaron casi el doble.

Más recientemente, está circulando entre el personal docente y administrativo judío una declaración de petición en protesta por la deportación de estudiantes.

Zaid Yousef, activista y estudiante de derecho en Berkeley, dijo que si bien los organizadores estudiantiles no tienen miedo de seguir manifestándose, han tomado mayores medidas de evaluación de riesgos.

“Gran parte del mensaje ha sido: tengan cuidado, no hagan locuras, no se conviertan en blanco fácil, no entren en pánico, no difundan noticias sin verificarlas, no se paralicen por el miedo. No dejen de organizarse”, dijo. “Pero si son estudiantes internacionales o están aquí con visa, evalúen bien sus riesgos”.

“Nos adentramos en territorio desconocido”, continuó. “Es hora de decidir cuál es nuestra postura histórica. ¿Estás del lado de la represión McCarthista, al estilo de la Ley Patriota, o crees que la Primera Enmienda tiene valor?”

Esta reciente oleada de deportaciones también ha llevado a muchos expertos a hacer comparaciones con la época en que Estados Unidos violó los derechos de los ciudadanos y residentes en los años previos al internamiento masivo de estadounidenses de origen japonés en la década de 1940.

Durante ese período, más de 100.000 japoneses, incluidos ciudadanos, fueron reubicados y privados de sus derechos.

Los estadounidenses de origen japonés se han estado organizando en respuesta a este problema durante décadas.

La Coalición Nacional para las Reparaciones y el Reparacionismo (NCRR), por ejemplo, se organizó con éxito durante la década de 1980 para obtener reparaciones para los estadounidenses de origen japonés encarcelados, de acuerdo con una lista de objetivos que denominaron Principios de Unidad, uno de los cuales era el compromiso de apoyar las luchas de otros pueblos oprimidos.

En 1988, después de años de activismo por parte de grupos como el NCRR, el Congreso aprobó la Ley de Libertades Civiles, que ofrecía disculpas formales a los estadounidenses de origen japonés internados y reconocía que las acciones del gobierno estaban motivadas en gran medida por “prejuicios raciales” y “un fracaso del liderazgo político”; otorgaba 20.000 dólares a cada internado superviviente y un fondo de educación pública para prevenir injusticias similares en el futuro.

Susan Hayase y su esposo Tom Izu, quienes fueron parte de ese movimiento, ahora son cofundadores de The San Jose Nikkei Resistors, una organización comunitaria de base japonesa que se formó en 2018 para responder a las políticas de inmigración de Trump, particularmente la “Prohibición musulmana”.

“La historia de la minoría modelo intenta separar la historia del encarcelamiento de los estadounidenses de origen japonés como algo excepcional, pero sabemos que no lo fue”, dijo Hayase.

“La difamación de los estadounidenses de origen japonés es idéntica a lo que está sucediendo ahora con Khalil”, continuó, añadiendo que los ataques actuales a los líderes comunitarios también reflejan la persecución del gobierno a los estadounidenses de origen japonés como amenazas a la seguridad nacional.

“Las personas detenidas bajo la Ley de Enemigos Extranjeros eran líderes comunitarios, portavoces, maestros, editores y líderes religiosos”, explicó Hayase. “Khalil era un líder. No era peligroso, salvo para la idea de que el gobierno debería poder reprimir toda expresión política”.

Esto ocurre mientras el presidente Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 por primera vez desde la década de 1940 para deportar a ciudadanos venezolanos presuntamente miembros de la organización criminal Tren de Aragua.

Lo singular esta vez es que Trump invocó una autorización de poderes en tiempos de guerra fuera de una guerra, y los detenidos fueron deportados a pesar de una orden judicial federal que lo bloqueaba.

También los ‘Issei’ —la primera generación de inmigrantes nacidos en Japón— fueron encarcelados a través de la Ley de Enemigos Extranjeros y se les prohibió la ciudadanía.

Reflexionando sobre el fracaso del gobierno actual en cumplir con las victorias pasadas en materia de reparaciones por violaciones de derechos civiles, Hayase afirmó: “Las Naciones Unidas tienen una definición de reparaciones y uno de sus requisitos es la garantía de no repetición. Se podría decir que se lamenta haber oprimido a la gente, pero si se vuelve atrás y se vuelve a hacerlo, no tiene sentido. Eso no es una verdadera reparación. Hay que asegurarse de que no vuelva a ocurrir”.

“Todos en este país, según la Declaración de Derechos, tienen derechos individuales al debido proceso”, dijo Tom Izu.

“Una vez que se empieza a eliminar eso, básicamente se permite que el poder ejecutivo haga lo que quiera. Podrían declarar a cualquiera enemigo del Estado”, añadió. “Y si la gente se lo cree, la democracia está realmente en peligro”.