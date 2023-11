Q&A: EL GRINCH QUIERE QUE SEPAS QUE ESTÁ BIEN ROBAR LA NAVIDAD, SIEMPRE QUE LA DEVUELVAS

Arturo Hilario

El Observador

Cuando pensamos en el entretenimiento de las vacaciones de invierno, casi todo el mundo conoce al peludo cascarrabias verde que vive en Mount Crumpit, El Grinch. El adorable enemigo de la Navidad se desató por primera vez en 1957 con el libro de Theodor “Dr. Seuss” Geisel, y se convirtió en un elemento básico de los cuentos navideños en Norteamérica y más allá.

Finalmente fue traducida a nueve idiomas y adaptada a tres producciones cinematográficas, dos animadas y una película de acción real que cobró vida gracias a la expresiva actuación de Jim Carrey.

Publicado el 18 de diciembre de 1966, ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! fue el especial de televisión que más aumentaría la popularidad del Sr. Grinch y lo llevaría a su eventual estatus como ícono de las fiestas navideñas.

Mientras el Centro para las Artes Escénicas de San José se prepara para presentar ¡Cómo el Grinch robó la Navidad! del Dr. Seuss. El Musical, tuvimos la oportunidad de hablar con la estrella principal del espectáculo, quien aún puede entretener al público después de 66 años desde su primera aparición en el centro de atención.

Continúe leyendo para descubrir cómo El Grinch se ha convertido en un ícono reformado de la Navidad, por qué Beyonce, Taylor Swift y la Trans-Siberian Orchestra podrían ser futuros colaboradores, y consejos sobre cómo disfrutar mejor las vacaciones o robarlas, si así lo prefiere alguien.

Sr. Grinch, muchas gracias por tomarse el tiempo para hablar sobre el programa y sobre usted mismo.

Quiero decir, verdaderamente, ¡mi tema favorito! Estoy tan emocionado. Es mi tema favorito absoluto para hablar.

Exquisito. Para empezar, me preguntaba si podrías contarme sobre el programa. ¿Qué pasa en Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas! The Musical?

Bueno, How The Grinch Stole Christmas es un musical, por supuesto, es el mejor musical jamás escrito. Se trata principalmente de mí, y creo que hay algunos que están en Whoville que también están allí. Mi buena amiga Cindy-Lou está ahí, así como mi propio perrito, Max. Se trata de cómo una vez me enojé tanto con un pueblo que intenté robar su cosa favorita. Y lo hice. Pero luego me sentí mal por eso, así que se lo devolví. Alerta de spoiler, es un buen momento. Creo que todos lo disfrutarán.

Y señor Grinch, su longevidad bajo los reflectores es impresionante. De estar en libros, dibujos animados y películas. ¿Cómo puede mantenerse concentrado y ágil después de tanto tiempo en el negocio?

Eso es sólo parte del trabajo de ser un ícono. Cuando eres el ícono cultural que soy y he sido desde 1950, no lo sé, 1964 es cuando salió la caricatura, el mundo entero se enamoró de mí y tengo que seguir así. Sigo siendo encantador y guapo y la gente no puede evitar acudir en masa a mis costumbres mágicas y Grinchy.

Si pudiera hacer una colaboración musical con alguien para un álbum tipo Grinch, ¿quién sería el colaborador de sus sueños?

Oh Dios mío. Quiero decir, ¿quién está de moda ahora? Beyoncé. Obviamente, ella sería genial. Yo también podría poner anillos y sacudirlo como mujeres solteras. Taylor Swift, ella podría darme un empujón o dos. O mejor dicho, probablemente le daría un empujón. Ella es genial. Pero después de todo, soy el Grinch.

Y fuera de ahí, no lo sé. Quizás algo grande, algo loco, ¿sabes? Ah, ¿cómo se llaman? Orquesta Transiberiana. Hagamos la Orquesta Grinch y Transiberiana. Como momentos divertidos y locos de Navidad espectaculares. Ese es un espectáculo que quiero ver.

¿Qué es lo que más le gusta del escenario y de la actuación, Sr. Grinch?

Bueno, ser la estrella. Es simplemente un gran lugar para vivir, justo en el medio del centro de atención. Ser único en todo momento. Tener la validación constante, el amor, la alegría y la alegría de todos los que me rodean, ¡es maravilloso! No, no lo cambiaría por nada. Realmente es mi parte favorita de ser yo.

Su residencia principal es Mount Crumpit. Ahora que está de gira con el show, ¿qué piensa de Norteamérica? ¿Qué es lo que más y lo que menos le gusta de esto? ¿Y qué extraña de casa?

Quiero decir, mira, extraño el clima de casa. Hace mucho sol aquí. Hace sol. Es brillante. Es como una temperatura climática suave. ¡No! Necesito nieve, necesito aguanieve, necesito gris, necesito granizo. Necesito eso en todo momento. ¡Simplemente es tan asqueroso! ¿Y la gente aquí es agradable? Camino y la gente me saluda, quieren ser mis amigos y me saludan como si me conocieran. Es como, claro, lo entiendo. Soy un ícono. Pero déjame en paz un poco. Un día me gustaría salir del público y no ser acosado por todos los que me aman. Pero hasta entonces, supongo que tendré que esconderme en mi torre lejos de todos.

Sí, eso es desafortunado. Lamento eso.

Viene con el territorio.

Suponiendo que no hay TMZ en Whoville.

No no. Lo mantuvimos así. La gente de Whoville ayuda a protegerme ahora. Sabes, les devolví la Navidad. Ellos ayudan a protegerme. Eso es bastante bueno. Aprecio eso de ellos.

¿Y tiene algún consejo o truco para cualquiera que esté interesado en robarse la Navidad?

Bueno, creo que es mejor ir tarde por la noche, cuando todos duermen. Eso es realmente lindo. Trineo grande, vas a necesitar uno realmente grande porque los adornos navideños son cada año más grandes. Vi un árbol que era prácticamente tan grande como el monte Crumpit, ¡y no puedo ponerlo en un trineo!

Así que consigue un trineo realmente grande. Y luego, si quieres agradarles a todos al final, sólo tienes que devolverlo todo. Alerta de spoiler, para no spoilear mi propio programa. Si lo devuelves, le vuelves a caer bien a la gente. Es divertido de esa manera. Tienes que disculparte, no volver a hacerlo nunca más y ser una mejor persona, pero debes empezar por devolverlo.

¿Eso te lleva a tu historia de redención y terminar en una amistad con toda la gente de Whoville?

Exactamente. Mi buena amiga Cindy-Lou fue la primera persona que fue amable conmigo y yo dije, oh, bueno, supongo que yo también podría ser amable. Entonces, sí, ahora soy amigo de todos en Whoville. Por muy agotador que sea. Pero es mejor que ser acosado donde quiera que vaya. Porque, al menos en Whoville, quiero ser su amigo. Pero en cuanto al mundo aquí, ¡Dios mío, ustedes son muchos!

Ahora, hablando en serio, la gente ha seguido alegando que usted es “malo” e incluso han afirmado que su corazón es “dos tallas más chico”. ¿Qué tiene que decir al respecto?

Bueno, de nuevo, esos rumores eran ciertos, ¿de acuerdo? El hecho de que los rumores fueran ciertos no significa que lo sean actualmente. Como ícono reformado de la Navidad que soy, desearía que la gente se diera cuenta de eso más. En lugar de acusarme de algo que admití plenamente haber hecho y luego me disculpé. Me gustaría que me aceptaran donde fui y que la gente dijera: “Oh, hola, Sr. Grinch. ¿Cómo está?”. En lugar de recordarme el peor día de mi vida.

Pero tengo que admitir que es bueno tener una canción pegajosa, ¿verdad? Todo el mundo sabe lo cariñoso que soy en comparación con un cactus y a qué tipo de anguilas me asemejo. Así que aprecio ser tan icónico. Pero la próxima vez, mi próximo libro, se tratará de que yo sea un poco más amable. Eso lo diré. Eventualmente me sentaré y escribiré mis memorias.

¡Pronto vendrá a San José con Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas! The Musical, entonces, ¿qué consejo le daría a todos los pequeños sanjoseños para pasar unas buenas fiestas?

Para tener una gran temporada navideña. Quiero decir, haz lo que hacen los Quién, ¿qué hacen? Hacen mucho ruido, cantan muchas canciones y tienen mucha comida. Eso es lo que creo que es un gran comienzo. Diviértete mucho, compañerismo, comida. ¿Qué más odio? ¿Alegría? Sí, uf. Disfruta de todas esas cosas divertidas. Creo que es una excelente manera de comenzar.

Sr. Grinch, gracias por su tiempo. Mi última pregunta es, ¿qué espera que se lleven los humanos que vienen a ver su programa?

¡Espero que se lleven un momento maravilloso, mágico y fantástico en Dr. Seuss’ How The Grinch Stole Christmas! The Musical tocando aquí en San José. Van a entrar y simplemente se llevarán las canciones. Ojalá le quiten el espíritu al espectáculo. Se llevan las risas y los recuerdos que tenían en familia en el teatro. Eso es lo que espero que me quiten.

Más información y entradas están disponibles en broadwaysanjose.com.

Además del musical, The Grinch hará paradas en varios lugares de South Bay para reunirse con los fanáticos

VIERNES 24 DE NOVIEMBRE (Black Friday)

2–4 p.m. — Santana Row – Oportunidades fotográficas disponibles en Park Valencia por Maggiano’s.

5:20–5:50 p.m. — Signia by Hilton San Jose – Oportunidades para tomar fotografías disponibles frente al hotel junto a la exhibición navideña Enchant.

6–6:30 p.m. — Ceremonia de encendido del árbol en Christmas in the Park

6:40–7:10 p.m. — AJI Bar and Robata Grill – Relájate con el Sr. Grinch después de un día ajetreado en el interior de Signia by Hilton San

Jose.

SÁBADO 25 DE NOVIEMBRE

11:30 a.m.–12 p.m. — The Tech Interactive** – Oportunidades para tomar fotografías disponibles en New Venture Hall.

Obtenga 10% de descuento en boletos de admisión general con el código: GRINCH Términos y condiciones: Válido de martes a domingo

entre el 25 de noviembre y el 15 de enero. Máximo de 4 boletos permitidos con descuento. No válido con otras ofertas o promociones.

3–3:30 p.m. — Children’s Discovery Museum of San Jose** — Oportunidades para tomar fotografías disponibles en el anfiteatro al aire libre.

Disfrute de un adelanto de la producción de CMT San José de Charlie y la fábrica de chocolate a las 2:30

¡Antes de que llegue el Sr. Grinch! Obtenga 10% de descuento en entradas con el código: CMT-GRINCH10 para actuaciones desde el 1 al 10 de diciembre en el Montgomery Theatre.

4:30–5 p.m. – Downtown Ice** en el círculo de palmeras

**Se requieren boletos de admisión.