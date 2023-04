California debe gestionar la sequía y las inundaciones al mismo tiempo

Green living Repensar las plantaciones urbanas para sobrevivir al cambio climático Suzanne Potter & Kate Wheeling California News Service & Nexus Media News. Después de que una serie de tormentas invernales azotaran California el pasado invierno, miles de árboles en...

Featured Rethinking Urban Plantings to Survive Climate Change After a series of winter storms pummeled California this winter, thousands of trees across the state lost their grip on the earth and crashed down into power lines, homes,...