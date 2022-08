EL REGRESO DE CINEQUEST Q&A: EL QUERIDO FESTIVAL DE CINE QUE CELEBRA EL ARTE, LA TECNOLOGÍA, LA COMUNIDAD Y LA DIVERSIDAD VUELVE PARA UNA PROYECCIÓN DE VERANO

Arturo Hilario

El Observador

Este año, la pantalla de plata vuelve a iluminarse en el centro de San José.

Del 16 al 29 de agosto, el célebre festival de cine Cinequest vuelve a celebrarse en persona después de haber cerrado abruptamente en marzo de 2020 debido a lo que entonces se denominó el nuevo coronavirus. Siendo una de las dos organizaciones del Área de la Bahía que cerró primero por precaución (la otra fue Stanford), el equipo detrás del festival ha tenido tiempo en el ínterin para ajustar lo que ha funcionado mejor y ha añadido nuevas oportunidades para los amantes del cine, incluyendo un cartel ampliado de 220 películas (130 de ellas estrenos mundiales/estadounidenses) y un jardín de cerveza y vino.

Halfdan Hussey es el cofundador y director general de Cinequest y ha estado involucrado en el festival desde el primer año. Recientemente se sentó a hablar sobre el cartel y los eventos de este año, y sobre cómo el festival pretende ser igual de innovador y acogedor para todos tras el parón físico.

Desde las comedias y las películas más optimistas que se hicieron desde los cierres de 2020, hasta la importancia de las interacciones con la comunidad en el festival presencial, lea más sobre las películas más destacadas de Hussey, y lo que se puede esperar este año en general, ya que Cinequest hace su regreso triunfal a las calles del centro de San José.

Más información sobre la programación de Cinequest, los eventos especiales y las entradas y pases individuales en cinequest.org.

Para empezar, ¿Podría hablarnos de la experiencia de la organización desde el repentino cierre del festival en marzo de 2020 por motivos de salud y seguridad? Desde entonces, ¿Cómo cambiaron las cosas con Cinequest y cómo fue esa experiencia para ustedes?

Bueno, para nosotros ha sido genial. Por suerte, no puedo decir lo mismo de mucha gente que conocemos. Como recuerdas, en 2020, Cinequest y Stanford fueron los primeros institutos y organizaciones de California en hacer algo sobre la pandemia. Quiero decir, se rompió 48 horas antes de que abriéramos ese año. Era la celebración de nuestro 30º aniversario. Llegamos a la noche de la inauguración y dijimos, ¿dónde está todo el mundo? Teníamos las entradas agotadas, pero sólo se llenó la mitad de los asientos. Y yo pensé que eran las elecciones. No fueron las elecciones. Fue el Coronavirus, como lo llamábamos entonces, y fue una locura.

Tuvimos que tomar algunas decisiones difíciles porque había mucha información contradictoria sobre lo que había que hacer. Y decidimos posponerlo [y] cerrarlo a los seis días. Ofrecimos seis días de grandes películas y tecnología, incluso hicimos VR y AR a lo grande ese año y mantuvimos a la gente sana, gracias a Dios.

Pensamos en volver a hacerlo y terminar lo que habíamos empezado en ese verano, pero no fue posible. Lo intentamos en el verano, intentamos traerlo de vuelta el pasado mes de marzo, y debido a Omicron, simplemente no sucedió.

Así que finalmente hemos podido hacerlo en persona. Pero mientras tanto, fuimos el primer grupo en hacer un festival de cine en línea en 2005 y 2007, porque nuestros socios y miembros de la junta directiva estaban haciendo mucho en el mundo de la entrega de medios de comunicación por Internet. Y entonces dijimos: “Vale, vamos a revisarlo. No hagamos un servicio de streaming para las películas del festival porque eso va a ser aburrido, pero veamos si podemos encontrar una manera de empezar a replicar lo que se obtiene de la experiencia en vivo en línea”.

Así que, además de tener las películas, ¿Cómo lo hacemos, cómo creamos el flujo de trabajo de un evento de estreno mundial con alfombras rojas y entrevistas e interacciones con el público y fiestas? Así que hicimos tres versiones llamadas CINEJOY en una nueva plataforma y nos fue muy bien. Cada una de ellas mejoró. Y queremos seguir haciéndolo, además de hacerlo en persona, porque ofrece una experiencia única.

Dadas las circunstancias inesperadas y sin precedentes, ¿Tuvieron la oportunidad de dar un paso atrás y ver si había algún ajuste en el festival presencial que querían implementar?

A lo grande. Nos lo permitió porque era el 30º aniversario y el equipo fundador eran niños cuando empezamos, y cada vez era más grande y más complejo.

Así que dijimos: “vale, cuando volvamos, hagamos que sea súper divertido, como lo fue el primer año, y volvamos a ese espacio de pasarlo bien produciendo, simplificándolo desde el punto de vista de la producción, pero ofreciendo a la gente una experiencia cinematográfica increíble”. “

Se nos ocurrió el concepto del jardín de cerveza y vino, que creo que es realmente divertido y juvenil, porque queremos que Cinequest también siga a un público nuevo y más joven, lo que hace cada año, pero tenemos muchas más comedias en la programación que antes, películas inspiradoras, películas divertidas. Así que la programación y cosas como el jardín de la cerveza y el vino, realmente hablan de que, si tienes entre 21 y 34 años, probablemente te lo vas a pasar muy bien con Cinequest como nunca antes.

Y es muy acogedor. Siempre hemos intentado ser muy acogedores y hemos sido muy inclusivos, tanto en la programación como en la comunidad, antes de que fuera un mandato. Siempre me he sentido muy orgulloso de que gente de todas las clases sociales acudiera a Cinequest, y creo que éste va a ser aún más acogedor y extraordinariamente diverso y divertido. No se trata de un evento cinematográfico estirado… que son como cuerdas de terciopelo rojo y tienes que ponerte un traje y es divertido, pero es estirado. Esto no es estirado.

Y tenemos la mejor comunidad. Quiero decir, me mudé aquí por elección y no por nacimiento porque realmente me enamoré de ella. Parte de la razón por la que me enamoré fue la mezcla de gente de diferentes culturas y formas de vida en San José es increíble así.

Y sobre el traslado del evento al verano, ¿Es algo que, basándose en este año, podría continuar el año que viene y más allá?

Tenemos reservadas las fechas de marzo y agosto. Así que vamos a ver cómo va esto y ver cómo responde la gente y podríamos hacer una de estas tres cosas: Podríamos volver a hacerlo en marzo. O podríamos decir: “Vaya, lo haremos en verano. Eso fue muy divertido”.

Incluso podríamos hacer ambas cosas, lo que significaría que probablemente haríamos la mitad en marzo y la otra mitad en verano y tendríamos un enfoque diferente. Por ejemplo, podríamos centrarnos en la realidad virtual y la realidad aumentada y en cierto tipo de experiencia con las películas en marzo y luego tener más cosas divertidas para celebrar al aire libre junto con las películas, como estamos haciendo ahora. De nuevo, tenemos muchas comedias y thrillers y películas de ciencia ficción. Se trata de un festival de cine internacional, pero con una gran cantidad de películas divertidas, lo que es ideal para la programación de verano.

Una de las cosas que más me gustan de Cinequest es la posibilidad de escuchar a los creadores y ver cómo se entregan los premios a toda una vida, los Maverick Spirit Awards. Me preguntaba qué habrá este año en ese aspecto.

Nos hace mucha ilusión porque tenemos, como has mencionado, el Espíritu Maverick para las luminarias. Y tenemos un montón de artistas emergentes. Por ejemplo, tenemos este grupo de artistas de veintitantos años, Patricia Chica, una nueva película que ha dirigido y en la que actúa, se llama Montreal Girls. Es un elenco muy joven, con un reparto latino, canadiense y de Oriente Medio. Es una mezcla de gente, y todos vienen.

Así que puedo decir que muchas de las películas que se estrenan en Estados Unidos traen estos maravillosos repartos. Y luego tenemos a las Luminarias que has mencionado. Nuestro premio Maverick Spirit es nuestro mayor honor para aquellos que han tenido una carrera importante. Y ese será Jim Gaffigan el día 16. Quien está con la nueva película llamada Linoleum. Gran comediante y actor, así que es un gran comienzo. Y luego Alison Brie al día siguiente con la película llamada Spin Me Around. Ambas comedias, como te dije tenemos muchas comedias y es difícil encontrar comedias inteligentes. Y durante la pandemia, me preocupaba, “Vale, ¿Vamos a tener muchas películas deprimentes? Porque no quiero hacer muchas películas deprimentes saliendo de la pandemia”.

Pero fue todo lo contrario. La gente parece abrazar realmente el lado divertido de sus almas este último par de años e hizo películas divertidas, así que eso es genial. Y vamos a tener la presentación de Jim Gaffigan en vivo y en directo. Y Alison Brie, debido a su agenda, vamos a hacer una transmisión en vivo de su presentación y conversación justo antes de que comience la película y luego después de la película.

¿Hay alguna otra película destacada que quiera que la gente conozca?

Sí, he mencionado el estreno mundial de Montreal Girls. Hay una película, Our Words Collide, de una de nuestras artistas favoritas, Rosario Dawson, que es productora ejecutiva de esta película sobre poetas de la palabra hablada en Los Ángeles. Es sobre un grupo de jóvenes que en su año de escuela secundaria siguieron a cinco jóvenes que son poetas de la palabra hablada y tratar con todos los desafíos que enfrentan y sus aspiraciones para el futuro. Es una película muy interesante. Definitivamente es una de las que hay que tener en cuenta.

Hay muchas películas que me encantan. Para una película divertida Ghosting Gloria, y esa es una película que está en español con subtítulos en inglés. Es una película muy divertida. Esta mujer tiene que tratar de ponerse en contacto con sus deseos y las relaciones reales.

Me siento muy bien con una película llamada “Dealing With Dad”. Creo que es genial cuando vienen directores americanos de primera y segunda generación. Este es un director chino. Se trata de una película muy divertida sobre este grupo de hermanos que lidian con la última etapa de la vida de su padre, que de repente se vuelve muy depresivo y han intentado medicarlo, y es simplemente hilarante.

Es una película que se adentra en una cultura de una manera muy divertida. Es otra de las películas que están en mi lista.

Pero hay muchas películas que son muy inspiradoras para mí. Si eres una persona de tipo artístico o eres una persona creativa en tecnología, cualquier tipo de gente creativa, hay una película llamada Sonic Fantasy sobre posiblemente uno de los tres mejores ingenieros de sonido de todos los tiempos que trabajó con Quincy Jones y Michael Jackson y esta película realmente se mete en la creación del álbum Thriller. Salvó la escena musical y la industria en ese momento. Estaba empezando a morir después del movimiento disco, [que] no funcionó realmente para la escena musical. Sé que ahora pensamos que la música disco es divertida en plan retro, pero estaba acabando con las ventas de discos: no sabían qué hacer.

El hip hop aún no había empezado. No existían los nuevos movimientos del rap y el hip hop, que llegaron con Thriller. Y Michael Jackson estaba muy motivado para hacer un gran álbum que dejara a todo el mundo boquiabierto porque estaba muy cabreado por no haber ganado un montón de premios por su anterior álbum que, según él, debería haber ganado.

Así que estaba motivado. Quincy Jones estaba motivado, por la música y para salvar la industria musical y luego el ingeniero de sonido y toda la gente, las bandas que vinieron. Es muy inspirador cómo se unieron para hacer ese álbum y crear una sensación. Una película muy inspiradora.

¿Hay alguna otra cosa que le gustaría que la gente supiera sobre Cinequest este año?

Pueden esperar una experiencia que es más que una película. Y creo que mucha gente vendrá a ver las películas porque tenemos todos estos increíbles estrenos mundiales y estadounidenses que representan las mejores películas que se están haciendo. Pero van a ver mucho más que eso. Como has mencionado, lo que más te gusta es que, en la mayoría de las películas, los artistas estarán presentes para hablar después. Van a conocer a esos artistas. Pueden ir a la cervecería, comprar una cerveza artesanal de ocho dólares y sentarse a conversar con ellos.

Pueden conocer a otros miembros de la comunidad. Pueden traer a un amigo, o pueden venir solos y conocer a un amigo. Y es muy acogedor. Es una increíble celebración de la gente y la humanidad en torno a un interés común por el cine y la tecnología. Esta edición en particular se centra más en la película y en reunir a la gente y hacerlo de una manera realmente divertida y abierta.

Y todo lo que te puede disgustar de ver las noticias diarias o los políticos o la gente que nos divide y no nos une, bueno, en Cinequest cuentas con todo lo contrario. No nos importa lo que hayas votado, cómo piensas, tu identificación de género, tu orientación sexual, tu cultura, cuánto dinero tienes o no tienes. Nunca se ha tratado de eso. Es justo lo contrario. Queremos que todos los tipos de personas se presenten juntos, y que celebremos a estos artistas y este arte, y luego a los demás. Y eso es lo que es realmente impresionante, y es acogedor.

De nuevo, si tienes 21 años y piensas: ¿Debo ir a este evento? ¿Tengo que ponerme algún traje y hacer fila? No, vístete como quieras. Simplemente vienes y disfrutas, y es muy cool.