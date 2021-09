VACUNARSE CONTRA EL MIEDO

Todos sabemos que la constante es el cambio y el COVID-19 no ha terminado, la pandemia sigue. La variante Delta ha creado muchos estragos porque está contagiando a muchas más personas. Con anterioridad si yo estaba enfermo podía contagiar a dos o tres personas. Hoy en día, si yo tengo la variante Delta puedo contagiar a seis o siete personas.

Lo cierto es que el virus está siendo mucho más agresivo y vemos desgraciadamente a personas no vacunadas terminando en hospitales, con complicaciones o muriendo. Por eso es sumamente importante en este momento tratar de frenar y crear la mayor cantidad de barreras entre nosotros y el virus.

Las nuevas directrices de los Centros para el Control de Enfermedades (CDC) de usar mascarillas en espacios públicos interiores significan que estamos creando muchas más barreras entre nosotros y el virus.

Y es que el virus funciona de una manera muy específica: nos utiliza a nosotros los humanos como una fábrica. Al momento entra en nuestro cuerpo, se empieza a replicar. Pero cuando se replica puede tener errores y lo que pueda pasar es que esta variante Delta es que aprenda cómo evitar las vacunas. Entre más personas se enfermen de COVID, aumenta la posibilidad de que esto ocurra y estamos en pánico.

Mi mensaje como médico y padre de familia es muy claro. Tienen la oportunidad de protegerse a ustedes y a su familia de una manera muy específica: las vacunas están funcionando y tenemos tres vacunas aquí en los Estados Unidos que salvan vidas, Pfizer, Moderna y Johnson y Johnson. Póngase la mascarilla y definitivamente vacúnese.

Como doctor en el este de Los Ángeles, veo que las tres principales razones de indecisión en nuestra comunidad para vacunarse es que muchas personas piensan que no es gratis, que necesitan seguro y que si uno no tiene documentos es un problema. Déjenme darles la buena noticia: es gratis para todos, no necesitan seguro y no importa si tienen documentos o no. Las vacunas son para todos. Igual que el virus no discrimina, las vacunas tampoco.

Entiendo que tenemos mucho miedo y se vale tener miedo. Han cambiado las cosas, se nos han ido seres queridos, algunos de nosotros hemos experimentado el COVID en carne propia. Pero en este momento tenemos que quitarnos todos los miedos, porque hay miedos que nos ayudan y hay miedos que son tóxicos. El miedo que nos ayuda es cuando tenemos un león, un tiburón detrás de nosotros y nos hace correr más rápido y sobrevivimos.

El miedo tóxico no nos deja pensar, no nos deja ver la información. Me vacuné porque me estaba dando cuenta de cómo aquí en mi comunidad el virus estaba matando a muchísima gente, cómo las familias y mis compañeros médicos estaban sufriendo. Y en estos momentos la realidad es que las personas que están sufriendo son personas no vacunadas.

Como padre, mi reflexión es que todos queremos defender la parte más querida de nuestra vida que son nuestros hijos, podemos dar hasta la vida por ellos. En este momento una de las mejores decisiones que yo voy a tomar por mis hijos es crear esa barrera con una vacuna para que vayan y regresen a la escuela de una manera segura.

Sé que hay personas que dudan si las vacunas pueden provocar infertilidad, hasta el momento no hay ninguna evidencia de eso. Yo le voy a poner las vacunas a mis hijos lo antes posible, para que regresen protegidos a la escuela con su mascarilla. Si tienen dudas hablen con su doctor o con una persona a quien le tengan confianza.

Definitivamente estamos luchando contra un virus horrible que está dando muchas sorpresas. En este momento, tenemos que luchar contra la pandemia de la desinformación, tenemos que vacunarnos contra el miedo, con una dosis de verdad.

Para encontrar una vacuna, visite vacunas.gov o llame al 1-800-232-0233. También puede unirse al grupo de chat de WhatsApp poniendo el número 1-833-636-1122.

El Dr. Ilan Shapiro, MD FAAP FACHE, es director médico de educación para la salud y bienestar en una clínica calificada a nivel federal en AltaMed en Los Ángeles, California.