Xavier Becerra será el próximo gobernador de California: cinco cosas que debes saber.

Jeanne Kuang

CalMatters

El gobernador electo de California, Xavier Becerra, tomará las riendas en un momento delicado para California.

Se enfrenta a la perspectiva de recortes más profundos en la sanidad federal, un aumento vertiginoso de los costos de los incendios forestales y una persistente crisis del costo de la vida. Sin embargo, muchos de los detalles de sus políticas aún se desconocen, ya que llevó a cabo una discreta campaña como demócrata en un estado tradicionalmente demócrata, promoviendo pocos programas y evitando comprometerse.

Esto es lo que debes saber sobre los retos que abordará Becerra y cómo gobernará.

Está abierto a nuevos impuestos

Becerra se opuso a la propuesta de impuesto a los multimillonarios , argumentando que no cree que gravar los activos sea una forma estable de generar ingresos para el estado. Y si bien ha afirmado que cree que los ricos deberían pagar lo que les corresponde en impuestos, no ha respaldado explícitamente ningún nuevo impuesto sobre la renta.

Sin embargo, ha dado a entender que apoya la idea de gravar a las empresas cuyos trabajadores reciben salarios tan bajos que califican para beneficios públicos, o incluso de eliminar los créditos fiscales para dichas empresas. El Departamento de Finanzas del estado está estudiando cómo sería ese tipo de impuesto y se espera que presente recomendaciones a los legisladores el próximo año.

También ha declarado que está considerando una propuesta controvertida para que el estado grave a los conductores con un impuesto basado en los kilómetros recorridos, como forma de financiar la reparación de carreteras y autopistas. El estado recauda estos fondos mediante los impuestos a la gasolina, pero se prevé que esta fuente disminuya en 31,000 millones de dólares durante la próxima década, a medida que más conductores adopten vehículos eléctricos.

“No me complace decirle a la gente que los impuestos tienen un propósito”, dijo a los periodistas la semana pasada. “Creo que los usuarios deben pagar por las carreteras”.

Grandes decisiones sobre el clima y la energía

Becerra ha hecho hincapié en la necesidad de mantener la energía a precios asequibles mientras California continúa su transición hacia la energía limpia.

Un programa que está impulsando proporcionaría a los hogares de bajos ingresos dos horas de electricidad gratuita al día durante el día, cuando la energía solar es abundante y el consumo es bajo. El programa, al que llama “hora de energía”, estaría limitado a los clientes de la compañía eléctrica que ya cumplen los requisitos para recibir programas de asistencia.

Ha declarado que quiere “seguir avanzando hacia la energía limpia, pero mientras avanzamos en ese camino, debemos asegurarnos de estabilizar los precios”, incluso perforando más pozos petrolíferos en el estado, y decidirá si mantiene el plazo de 2030 de California para prohibir la venta de coches nuevos de gasolina en lo que respecta a la infraestructura de carga de vehículos eléctricos.

También tendrá que enfrentarse a la presión de las empresas de servicios públicos de propiedad privada, que han estado presionando a los legisladores y al gobernador saliente, Gavin Newsom, para que reduzcan lo que deben pagar a las compañías de seguros y a las víctimas de incendios cuando sus equipos provocan incendios forestales destructivos.

Si Newsom no resuelve el problema en los próximos dos meses, Becerra tendrá que ocuparse de él cuando asuma el cargo; hasta ahora se ha negado a tomar una postura, calificando el debate de “pelea campal” entre aseguradoras y empresas de servicios públicos.

Atención médica para inmigrantes indocumentados

En 1993, cuando era congresista por Los Ángeles en su primer mandato, Becerra causó revuelo en el Capitolio al debatir con un veterano político demócrata sobre un plan para recortar los programas de asistencia social a los inmigrantes legales; se opuso a él. Ha declarado que buscará revertir las restricciones a Medi-Cal que dejaron fuera del programa a decenas de miles de inmigrantes indocumentados en California.

La inmigración ha sido un tema clave a lo largo de su carrera. Como gobernador, ha prometido hacer cumplir las nuevas leyes estatales que buscan limitar el uso de la fuerza y las actividades de los agentes de inmigración en propiedades estatales.

Newsom había ampliado gradualmente la cobertura sanitaria para inmigrantes a todos los adultos que cumplían los requisitos de ingresos, pero el año pasado comenzó a reducir parte de la cobertura en medio de un déficit presupuestario y unos costes sanitarios inesperadamente altos.

“Mis valores y mis convicciones fiscales me dicen que cualquier persona que trabaje duro en California debería tener acceso a la atención médica que necesita para sí misma y para su familia, y que debería poder pagarla, y eso incluye a las personas indocumentadas”, dijo Becerra a KQED .

Continuar con la moratoria de Newsom sobre la pena de muerte

Newsom impuso una moratoria a la pena de muerte en 2019 al asumir el cargo, alegando su oposición moral a las ejecuciones, y durante su mandato comenzó a desmantelar el corredor de la muerte del estado en San Quentin. Desde entonces, los presos condenados a muerte han sido trasladados a otras prisiones.

California no ha ejecutado a ningún recluso desde 2006. Newsom está considerando la posibilidad de conmutar las sentencias de muerte de más de 560 presos por cadena perpetua sin libertad condicional, pero incluso si no lo hace, no se espera que Becerra reanude las ejecuciones.

Como fiscal general, Becerra defendió las sentencias de muerte y dijo que las apoyaba en principio, pero durante la campaña afirmó que mantendría la moratoria de California debido a la preocupación por los prejuicios raciales y las condenas injustas.

Se autodenomina un “progresista pragmático”

En un partido que atraviesa una crisis de identidad desde hace años sobre hasta qué punto debe inclinar sus políticas hacia la izquierda, Becerra opta por el cambio gradual en lugar de las grandes hazañas progresistas.

Durante sus más de dos décadas en el Congreso, contó con el apoyo tanto de los defensores progresistas como de la cúpula demócrata establecida, y fue un estrecho aliado de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, aunque ambos tuvieron un momento tenso en 2009 cuando Becerra quiso que ella presionara más para incluir una opción pública en la Ley de Cuidado de Salud Asequible.

Este año, se retractó de su antiguo apoyo a un sistema de salud de pagador único, diciendo que es una posibilidad remota para California, ya que es poco probable que la administración Trump le dé al estado permiso para implementarlo.

Incluso antes de eso, afirmó que valoraba más la experiencia que las grandes promesas como Medicare para Todos. Como secretario de salud del presidente Joe Biden, por ejemplo, dijo que se centró en ampliar la cobertura.

“Cuando ayudaba a Hillary Clinton en 2016, mis hijas querían votar por Bernie Sanders”, dijo en una entrevista. “Y yo les repetía: lo entiendo, lo comprendo. Quiero un sistema de salud universal… Pero tenemos que lograr resultados, y quiero a alguien que haya estado realmente involucrado en la situación”.