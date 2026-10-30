Las películas de terror aprovechan el funcionamiento de la visión humana para lograr los mejores sustos del cine

Este artículo contiene revelaciones de tramas de películas y series populares de terror.

Imagina que estás en el cine viendo la película Hereditary, de 2018. Durante una de las secuencias más inquietantes de la película, el protagonista, Peter, se despierta en la cama desorientado. Cuando se incorpora, se escuchan un par de exclamaciones de sorpresa entre el público. La cámara se mantiene enfocada en Peter mientras recorre su casa y entra al salón, que está en penumbra.

Lo vuelves a escuchar: más exclamaciones de sorpresa. La iluminación es tenue, una banda sonora monótona aumenta la tensión y tu ritmo cardíaco se acelera. La gente a tu alrededor sigue reaccionando de manera audible. Todavía no has visto nada que dé miedo, así que, ¿a qué están reaccionando todos los demás?

La cámara se aleja lentamente y entonces la ves: Annie, la madre poseída de Peter, agazapada en el techo de una forma antinatural.

Vuelve a ver la escena y tal vez notes que Annie estuvo todo el tiempo en las sombras del techo, siguiendo a Peter por toda la casa.

¿Cómo es posible que no te hayas dado cuenta de que había una persona en el techo, a plena vista?

Como psicólogo cognitivo que estudia la percepción visual, he notado que las películas de terror suelen aprovechar la brecha entre lo que tienes frente a tus ojos y lo que ves conscientemente. Los directores y los directores de fotografía actúan como si fueran psicólogos cognitivos populares, dirigiendo intuitivamente tu atención exactamente hacia donde debe estar para provocar un susto.

Dirigiendo su atención

Los fanáticos de las películas de terror han señalado numerosos ejemplos de figuras espeluznantes y otros detalles que pasan desapercibidos en el fondo de las escenas.

Estos puntos ciegos existen porque tu sistema visual no puede procesar todo lo que hay en una escena al mismo tiempo. Solo extraes información detallada de aquello hacia donde diriges tu atención. Cualquier cosa que quede fuera del foco de tu atención puede pasar desapercibida, por muy extraña que sea.

La ceguera por falta de atención es la incapacidad de percibir algo que está a la vista porque la atención está enfocada en otra parte; es el fenómeno que explica el famoso experimento del gorila invisible, en el que aproximadamente la mitad de los participantes, ocupados en contar los pases de baloncesto, no se percataron de que una persona con un disfraz de gorila se paseaba en medio del juego.

El género de terror recurre con frecuencia a la ceguera por falta de atención, desde el niño fantasma en Insidious hasta los fantasmas de fondo que aparecen dispersos a lo largo de The Haunting of Hill House de Netflix. Hay algo que es claramente visible, aunque a menudo no lo notas hasta que vuelves a ver la película, y este descubrimiento tardío puede hacer que la escena resulte aún más espeluznante.

Un efecto relacionado, la «ceguera al cambio», es la incapacidad de notar que algo está cambiando justo frente a ti. La diferencia puede ser tan simple como el color de una camisa, o algo tan drástico como que Janet, la niña poseída de The Conjuring 2, se transforme en un anciano durante su entrevista con Ed Warren. La cámara se mantiene enfocada en Ed, mientras que Janet aparece ligeramente borrosa en el fondo, lo que hace que sea fácil pasar por alto la transformación hasta que, de repente, vuelve a su forma original.

Los directores también dirigen tu atención para crear un momento de susto, desviando tu mirada de algo espeluznante o enfocándola exactamente en el lugar adecuado justo antes de un susto repentino.

La coincidencia de la línea de la mirada es un ejemplo perfecto de esta estrategia. En The Conjuring, una niña se incorpora en la cama con la mirada aterrada fija hacia arriba. La película hace un corte para revelar que está mirando al fantasma de Bathsheba, agazapado encima de un armario.

Esta técnica de edición funciona porque es similar a algo que hace tu sistema visual: cuando alguien cerca de ti mira fijamente en una dirección, tus ojos lo siguen automáticamente. Los psicólogos llaman a esta tendencia “gaze cueing”, un efecto confiable en la investigación sobre la atención. La edición simplemente imita la versión de la vida real para crear tensión, la cual se resuelve en el momento en que finalmente ves lo que ve el personaje.

A veces, los directores hacen lo contrario, sin darte nada a lo que seguir la mirada. La secuencia inicial de It Follows es un plano general de una chica presa del pánico que entra y sale corriendo de su casa. Sin una línea de visión ni un corte que te guíe, el encuadre amplio te obliga a realizar una búsqueda visual, escaneando de esquina a esquina en busca de un peligro que tal vez ni siquiera esté ahí todavía. ¿Aparecerá algo en una ventana? ¿La seguirá al salir por la puerta? La incertidumbre y la búsqueda generan la tensión.

La distinción entre detectar e identificar

Tu campo visual no tiene el mismo rendimiento en todas las funciones: algunas partes de tu sistema visual se encargan de la detección inicial, mientras que otras identifican lo que se detectó. Por ejemplo, la fóvea, una pequeña hendidura en la retina que procesa el punto al que estás mirando directamente, contiene fotorreceptores llamados conos que procesan los detalles finos y el color.

Más allá de ese punto central se encuentra tu visión periférica, dominada por fotorreceptores llamados bastones, que son sensibles al movimiento y a la poca luz, más que a los detalles. En cierto sentido, tu visión periférica está diseñada para ayudarte a responder rápidamente a la pregunta: “¿Acaba de moverse algo?”

Cuando hay movimiento en el límite de tu campo visual, tu sistema periférico lo detecta casi al instante. Tus ojos realizan una sacada, un movimiento ocular rápido, para enfocar la fóvea en el objetivo y poder identificarlo. Ese lapso entre la detección y la identificación puede generar una sensación de inquietud, porque algo se ha registrado, algo está ahí, pero aún no puedes decir qué es.

Jugar con la visión periférica ya es casi un recurso típico en las películas de terror. Piensa en cualquier escena de pasillo o de espejo en la que estés concentrado en un personaje y algo se mueva detrás de él, llamando tu atención antes de que puedas darte cuenta de qué es.

Rostros donde no los hay

Los seres humanos evolucionaron para detectar, identificar y responder rápidamente ante amenazas potenciales, como los animales en movimiento. Esa es una de las razones por las que la visión es tan sensible a la detección del movimiento.

Esto también explica por qué las personas son propensas a la pareidolia: la tendencia humana a detectar rostros incluso donde no los hay. ¿Alguna vez has visto un rostro en tus cortinas o en una rebanada de pan tostado? No reconocer un rostro real puede ser mucho más costoso que percibir uno falso, por lo que es probable que nuestro cerebro haya evolucionado para responder incluso a patrones que se asemejan vagamente a rostros.

Midsommar aprovecha directamente la pareidolia. Cuando llevan a Dani hacia el banquete tras su coronación como Reina de Mayo, los espectadores han notado un rostro entre los árboles. The Night House utiliza un truco similar, en el que las configuraciones ambiguas de objetos se transforman en figuras y rostros que captan tu atención. La película de 1963 The Haunting hace lo mismo con un patrón en la pared durante una escena particularmente espeluznante.

Los directores deciden qué es lo que ves y qué es lo que ocultan, desde formas ambiguas hasta movimientos repentinos o figuras en las sombras al fondo. Parecen entender cómo funciona tu sistema visual y utilizan ese conocimiento para crear tensión en ese espacio entre la percepción y el reconocimiento, mientras tu cerebro intenta determinar qué es, exactamente, lo que estás viendo.