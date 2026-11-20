Arturo Hilario

El Observador

Flor de Toloache es un grupo de mariachi compuesto exclusivamente por mujeres, fundado en 2008 y con sede en la ciudad de Nueva York. En 2017 ganaron un Grammy Latino al Mejor Álbum de Ranchero/Mariachi y siguieron desarrollando su enfoque contemporáneo y único de este género clásico mexicano.

El grupo se presentará en SFJAZZ, en el Miner Auditorium de San Francisco, el sábado 21 de noviembre, con su ecléctico sonido mariachi al estilo neoyorquino y acompañado por la música solista de la miembro fundadora Mireya Ramos, que en esencia es una serenata al feminismo y a la memoria cultural.

Fundada por Mireya Ramos y Shae Fiol, Flor de Toloache era un reflejo del mundo diverso, pero también escaso, de la representación de la música mexicana en la ciudad de Nueva York, un lugar que con el tiempo vería crecer su diáspora mexicana y su alcance cultural, pero donde también resultaba difícil formar un grupo de mariachis compuesto exclusivamente por mujeres en la era de Obama, como puede atestiguar Ramos.

Ella es la visionaria y polifacética artífice de la creación de la banda y, aunque sigue formando parte del grupo, también se ha aventurado en una carrera solista que se remonta a sus raíces mexicanas, al tiempo que mantiene un toque contemporáneo y un enfoque feminista.

Recientemente habló sobre los retos y las satisfacciones de fundar Flor de Toloache, su evolución, la explosión de la cultura y los sonidos latinos en el panorama mediático estadounidense, así como sobre la exploración de su propia historia familiar y su inmersión en el lado mexicano de su cultura como artista solista a través de la naturaleza terapéutica de las rancheras, esas baladas que reafirman el alma, que llegan a lo más profundo de tus emociones y, en esencia, te obligan a sacarlas a la superficie.

Las entradas y la información sobre el espectáculo de este fin de semana están disponibles en www.sfjazz.org.

Quería empezar preguntándote sobre Flor de Toloache y su vertiente mariachi; hay tantos matices y tanta diversidad en tu sonido y tus raíces, en comparación con la historia y la trayectoria de muchos otros grupos famosos de mariachi tradicional. ¿Podrías contarnos más sobre cómo surgió tu sonido, al mezclar estos sonidos de América Latina, la ciudad de Nueva York y el mundo?

Personalmente, provengo de la tradición del mariachi. Mi papá era mariachi y es originario de Michoacán, y yo toqué mariachi tradicional durante muchos años, más de siete años antes de fundar Flor de Toloache. Y, de hecho, esa experiencia en sí misma me inspiró la idea de crear un mariachi compuesto exclusivamente por mujeres en Nueva York, porque durante muchos años solo éramos dos mujeres en la escena del mariachi de Nueva York.

Fue una experiencia increíble tocar mariachi y conectarme con la comunidad de esa manera, tocar en las fiestas tradicionales y ver cómo la gente se identifica con el mariachi y cómo les trae recuerdos, cómo los transporta al pasado y todo eso. Esa es la belleza de la tradición, ¿no?

Pero a veces tenía experiencias negativas con algunos mariachis porque eran bastante machistas. Y muchos de ellos siguen siéndolo hasta el día de hoy. Es algo que, en cierto modo, forma parte del género, y estamos tratando de cambiar eso. Pero fue precisamente por esa experiencia que terminé creando Flor de Toloache.

Quería empezar a hacer mis propios arreglos y a componer mis propias rancheras, entre otras cosas. Y era una excusa para conocer a otras mujeres del ambiente, o al menos conocer a otras mujeres con las que crear música, así que fundé Flor de Toloache con esa intención.

En esa época, es decir, en 2008, la comunidad mexicana apenas comenzaba a crecer rápidamente. No había, como en California, donde hay varias generaciones, y donde ya existía una comunidad mexicana antes de eso en gran parte de la Costa Oeste. Pero aquí no había raíces profundas, así que era muy difícil encontrar mujeres que tocaran el guitarrón o la vihuela; de hecho, era imposible. Así que tuve que aprender. Decidí aprender a tocar el guitarrón por necesidad.

Entonces empecé a invitar a diferentes mujeres de distintos ámbitos y géneros a que vinieran a tocar y, si les interesaba, a que formáramos este grupo juntas. Y creo que eso es simplemente lo que hace que Nueva York sea Nueva York: la accesibilidad que hay aquí, la diversidad que existe aquí y también la falta de… Creo que eso es lo que creó este nuevo sonido que surgió de Nueva York, que es Flor de Toloache.

Y fue una época maravillosa porque, obviamente, Nueva York era muy diferente a lo que es ahora. Fuimos parte de ese proceso en el que la cultura mexicana comenzó a integrarse a la cultura neoyorquina. Hoy en día, no se puede pensar en Nueva York sin pensar en cómo la cultura mexicana ha influido en la ciudad, así que creo que nosotros también formamos parte de ese movimiento.

Así que todo eso, creo, influyó mucho en nuestro sonido y en nuestra forma de abordar el mariachi. Yo mismo, aunque provengo de esa tradición, soy medio dominicano, me crié en Puerto Rico y mi experiencia con México viene de mi papá y de la música. Nunca había vivido en México, así que solo tengo una idea romántica de cómo era eso.

Eso es lo que les compartí a todas las que se unieron a Flor de Toloache. Algunas mujeres ya habían tocado en un mariachi, otras nunca lo habían hecho, así que esa fue su primera experiencia. Pero me aseguré de que tocáramos con otros mariachis para que aprendieran el estilo, e incluso nos uníamos a un mariachi con el que yo solía tocar en algunas fiestas, para que se acostumbraran a la tradición y al repertorio tradicional.

Pero la intención siempre fue hacer lo nuestro y ser fieles a quienes éramos, lo cual no se ajusta al mariachi tradicional. Así que creo que todo eso contribuyó al resultado de esta fusión y a ese sonido de Flor de Toloache, que refleja tanto a Nueva York. Y contábamos con un espacio muy abierto y seguro para hacerlo.

Flor de Toloache se fundó en el verano de 2008; desde entonces, no solo ha crecido la cultura mexicana en la Costa Este, sino que, en todo Estados Unidos, la música en español y la música latinoamericana también han experimentado un crecimiento y una mayor presencia en el panorama cultural general de Estados Unidos.

Ustedes hicieron un Tiny Desk Concert en 2015, incluso antes de que existiera el concepto de la serie de conciertos “El Tiny”, dedicada a la cultura hispana. ¿Cómo ha sido estar ahí, en ese momento clave en el que la música en español comenzó a ganar terreno en los medios estadounidenses, y ver cómo esta exploración de la música y la cultura ha florecido gracias a bandas como Flor de Toloache, que sentaron las bases?

Es maravilloso ver que formamos parte de esa contribución al auge de la celebración de nuestra cultura. Y también es genial poder decir: “Ah, seguimos siendo una banda independiente y logramos todo eso en aquel entonces por nuestra cuenta”. Pero, ya sabes, obviamente hay ventajas y desventajas en ser una banda independiente y, además, una banda de aquella época.

Es difícil porque estás compitiendo con estos nuevos artistas que están surgiendo y, a veces, no se nos reconoce como los pioneros de algo. Y creo que muchas bandas de esa época, muchos de nosotros, luchamos con eso. Aunque diría que esa sería una de las desventajas, por otro lado, es muy gratificante y es realmente genial ser testigo y vivir esta época, y ver cómo nuestro trabajo ha influido en lo que es la música latina hoy en día, especialmente para las mujeres.

Es más difícil reconocer eso a las mujeres. Si fuéramos un grupo de hombres, creo que la cosa sería diferente.

Si hay algo que se puede destacar de todo esto es el avance y la lucha constante por el empoderamiento de las mujeres en la industria musical. Acabas de colaborar en una canción con la artista y activista mexicana Vivir Quintana que se llama “Mi Raíz”. ¿Podrías contarnos cómo surgió esa colaboración?

Sí, como decía al principio, para mí, mi única ventana a la cultura mexicana, que llevo muy cerca de mi corazón, es a través de mi papá y la música. Nunca he vivido en México, pero siempre he querido hacerlo, y este año, por fin, me mudé y ya llevo seis meses ahí.

Y mi primera colaboración, que surgió de esta nueva etapa de mi vida, fue con Vivir Quintana, lo cual es perfecto para mí porque la admiro mucho. Ella no tiene reparos en manifestarse como feminista, realmente vive de acuerdo con lo que dice y siempre está contribuyendo a la comunidad; por eso creo que no podría haber sido una colaboración más perfecta.

Además, nos reunimos simplemente para escribir sin ningún plan. Fue algo así como: “Veamos qué pasa”. Y esto fue en septiembre; de repente, ella me preguntó si tenía una relación cercana con mi abuela. Y yo acababa de soñar con mi abuela la noche anterior. Así que, para mí, fue como: “¡Vaya!, qué pregunta tan inesperada. Está bien. Pero, ¿qué probabilidades había de que me preguntaras eso?”.

Quiero decir, obviamente, es genial ganar un Grammy y todo eso, pero, en realidad, al final del día, es mucho más significativo llegar al corazón de alguien y darle alegría o sanarlo a través de la música. Y por eso creo que eso no tiene precio y que, si puede inspirar a la próxima generación a querer seguir haciendo música como la hacemos nosotros, ahí es también donde está nuestro corazón, y eso es lo que esperamos. -Mireya Ramos

Mi abuela era como mi mamá. Ella me crió. Así que terminamos escribiendo la canción que se convirtió en una especie de carta de amor a nuestras antepasadas maternas y una celebración de nuestras raíces y de cómo queremos transmitirlas, y me pareció perfecto. Al principio quería lanzarla para el Día de Muertos, pero no se dio así; sin embargo, salió el 13 de noviembre. Y fue algo muy especial. Vivir también está arrasando en este momento como artista, así que es genial colaborar con ella en este momento como artista solista.

Sí, sí. Y hablando de artistas solistas, tu último lanzamiento fue Besos y Copas, y me preguntaba si podrías contarme un poco sobre cómo exploraste tu propia vida y tu sonido con ese álbum, y en qué se diferencia de tu trabajo con Flor de Toloache.

Bueno, para mí, las rancheras son una de las principales razones por las que me dedico a la música. Crecí viendo a mi papá cantar y observando cómo la gente reaccionaba ante la forma en que él realmente los transportaba a la canción y a la emoción, y cómo pintaba esa hermosa imagen de lo que fuera que estuviera cantando. Para mí, era tan mágico que soñaba con hacer eso algún día y, con el tiempo, escribir mis propias rancheras.

Y por eso las rancheras siempre están muy presentes para mí, sin importar qué género esté haciendo o qué esté interpretando. Y este año quería sacar un álbum de cumbia, pero no se concretó. Entonces, uno de mis mejores amigos, un trombonista con quien colaboro mucho, Trevor Turla, que no es latino y no tenía ni idea de lo que eran las rancheras antes de conocerme. Pero me ha visto actuar en diferentes formaciones y en diferentes escenarios con diferentes personas. Y me dijo: “Necesitas hacer un álbum íntimo solo de rancheras, muy sencillo: guitarra, tu voz, captura eso”. Así que decidimos a última hora hacer este álbum, Besos y Copas, y fue simplemente perfecto porque creativamente lo necesitaba.

Necesitaba esa válvula de escape. Y las rancheras son, sin duda, una sesión de terapia para mí en todos los sentidos. Aunque no tenga el corazón roto o sea lo que sea por lo que esté pasando, sigue siendo muy terapéutico. Así que disfruté muchísimo armar ese álbum; literalmente, lo hicimos en dos días en el estudio de un amigo en Nueva York y simplemente lo lanzamos. Fue muy divertido, fue un trabajo hecho con amor. Además, quería basarlo en la canción ranchera que Jenni Rivera hizo famosa, “Besos y Copas”, porque ella también es una mujer increíble y pionera en un género mexicano que, hasta el día de hoy, suele estar muy dominado por los hombres, como el mariachi. Pero ella se impuso y siguió su camino, muy enérgica, y fue fiel a sí misma. Y yo también quería celebrar eso a través de esa canción.

Y ahora que vives en México, ¿crees que habrá más colaboraciones de este tipo con artistas mexicanos en el futuro?

Claro que sí. Tengo muchas ganas de observar todo lo que pasa en la Ciudad de México, que es realmente increíble desde el punto de vista creativo. Y existe esta cultura de componer todo el tiempo. Todos los días, literalmente, la gente se reúne y compone. Y yo nunca… No creo haber visto algo así en ningún otro lugar en mi vida. Me refiero a que ahí pasa con tanta frecuencia. Así que creo que eso es realmente inspirador y refrescante. Y es genial ver cómo la gente toma las raíces de cualquier género que estén creando y luego lo hace suyo con instrumentos, ritmos o sonidos mexicanos. Así que sí, estoy disfrutando mucho esta nueva etapa, observando todo y absorbiéndolo todo. Y espero que el hecho de estar ahí físicamente, conectarme y formar parte de la escena me permita colaborar con más artistas mexicanos.

Sí, y es que… O sea, me encanta la Ciudad de México. La Ciudad de México es increíble. Y es genial saber que ahí se está dando esa colaboración. Y, como dijiste, todo ese proceso constante de composición y exploración artística.

Flor de Toloache se presentará en el Auditorio Miner este sábado, y me preguntaba: ¿qué puede esperar el público de ustedes en este show de SFJAZZ?

Estoy súper emocionada porque, en primer lugar, me encanta ese lugar. Nos hemos presentado ahí varias veces y siempre es algo muy especial. Además, es la primera vez que presento mis dos proyectos en la misma noche como parte de un espectáculo completo, así que será un placer para mí y, espero, también para el público, poder llevar a la gente a mi mundo y mostrarles en qué he estado trabajando, como una pequeña ventana a mi trayectoria.

Pero también para mostrar cómo Flor de Toloache es realmente un colectivo de mujeres de todas partes, y no solo Shae Fiol y yo. Todo empezó ahí, pero ahora se ha convertido en algo más que eso, y es hermoso ver que hay una nueva generación de Flor de Toloache, que están emocionadas de ser parte de este movimiento y de este colectivo, y que están emocionadas por impulsar el género y preservarlo, pero también por hacerlo suyo e incorporar su propia historia al proyecto. Así que creo que va a ser una noche hermosa y muy especial.

Hablando de legado y del futuro, desde que fundaste Flor de Toloache has tocado en la Casa Blanca con motivo del Mes de la Herencia Hispana, has colaborado con leyendas del mundo de la música y cuentas con un premio Grammy Latino y varias nominaciones. Ahora estás colaborando con artistas mexicanos emergentes y explorando diferentes géneros latinoamericanos. ¿Cuáles son tus aspiraciones tanto con Flor de Toloache como con tus propios proyectos? ¿Hacia dónde te gustaría que se dirigieran?

Espero que nuestra música siga teniendo un impacto en las mujeres del mariachi y en las mujeres de la industria. Espero que la gente haga versiones de nuestras canciones; siempre es muy especial ver eso. Espero que tanto Flor de Toloache como mi proyecto solista lleguen a más rincones del mundo y que las cosas cambien para las mujeres en la industria. Y espero que realmente sigamos inspirando a la gente.

Quiero decir, obviamente, es genial ganar un Grammy y todo eso, pero, en realidad, al final del día, es mucho más significativo llegar al corazón de alguien y llevar alegría o sanar a alguien a través de la música. Y por eso creo que eso no tiene precio y que, si puede inspirar a la próxima generación a querer seguir haciendo música como la hacemos nosotros, ahí es también donde está nuestro corazón, y eso es lo que esperamos. Ah, y también nos encantaría hacer una gira por Latinoamérica, algo que nunca hemos podido hacer, así que ojalá eso suceda pronto.

¿Y podemos esperar que salga pronto ese álbum de cumbia del que hablaste antes?

Sí, saldrá el próximo año. Creo que el primer sencillo saldrá en febrero, y todo el álbum estará compuesto por colaboraciones. Cada canción cuenta con una colaboración, y el objetivo de este álbum también es mostrar y celebrar cómo la cumbia ha viajado por América Latina y cómo ha sido adoptada por cada país y expresada de manera diferente en cada uno de ellos. Probablemente sea uno de los únicos ritmos que proviene de un lugar en América Latina y que luego se ha convertido en algo distinto en cada país.

Un álbum de cumbia sería la transición perfecta para dar inicio a una gira por América Latina con toda tu música.

¡Claro que sí! Eso creo.