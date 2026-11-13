Pinball Wizard: Mari Grossmann y el poder de las óperas rock, el bilingüismo, convertirse en un niño británico y la representación diversa en el escenario

Arturo Hilario

El Observador

Mari Grossmann es una actriz, cantante y bailarina venezolano-estadounidense que debuta en una gira nacional con la innovadora ópera rock The Who’s Tommy, el aclamado musical basado en Tommy, un álbum conceptual icónico de 1969 de la banda británica de rock The Who.

Pete Townshend, cofundador de la influyente banda de rock, coescribió la obra teatral en los años 90 mientras se recuperaba de una lesión en la muñeca; el resultado fue una obra teatral emblemática que lleva casi 35 años en cartelera.

Tanto el álbum original como la adaptación cinematográfica, que se ha convertido en un clásico de culto, y el musical teatral son muy queridos por los fans de todo el mundo, y los más fervientes siguen la gira de la obra por todo el país para verla tantas veces como sea posible.

Grossmann, quien se graduó en 2024 de la Universidad Estatal de Connecticut Occidental, ha trabajado en producciones de menor escala desde que se graduó, por lo que no es ajena al magnetismo de este tipo de espectáculos. Anteriormente trabajó en una producción de la deliciosamente peculiar Rocky Horror Show en Maine y llegó a comprender el poder y el atractivo que un clásico de culto puede tener para el público.

Lo nuevo es la experiencia de trabajar en una gira nacional en toda regla y los viajes que eso conlleva.

Este es el primer viaje de Grossmann a la Costa Oeste y, al momento de escribir este artículo, se encontraba actuando en Los Ángeles, su primera experiencia en esta parte del país.

Mientras se dirige a la Área de la Bahía la próxima semana, se tomó un tiempo para hablar sobre la experiencia de conseguir su primer gran trabajo al terminar la universidad, lo que significa ser latina en el mundo de las artes escénicas, el gran apoyo que le brindan sus padres inmigrantes y su familia en su carrera, y cómo The Who’s Tommy, cautiva al público con su música memorable, su energía y su esplendor visual.

Quería empezar preguntándote cómo fue tu camino hacia las artes escénicas. ¿Qué te inspiró a dedicarte a esta carrera? Leí algo sobre que tal vez The Nutcracker fue tu punto de partida en el kínder.

Bueno, la verdad es que no crecí haciendo teatro. Mi familia es de Venezuela. Mis dos papás son de ahí. Nos mudamos a Maine, que es como el estado más frío que te puedas imaginar, cuando tenía 2 años. Y teníamos unos amigos de la familia que participaban en The Nutcracker. Eran unos chicos un poco mayores que nosotros, y fuimos a verlos, y recuerdo que, de niña, me enamoré de eso.

Y recuerdo que después me puse a bailar en la sala de mi casa, y mis papás dijeron: “Bueno, la vamos a inscribir en ballet”. Así que eso fue lo que pasó, y luego practiqué ballet desde el kínder hasta la prepa. En algún momento de la secundaria, cantaba en la iglesia, mis hermanos tocaban en una banda y vi a una de mis amigas en una producción de Guys and Dolls, y pensé: “Espera, un momento, ¿todo esto está conectado y puedo hacer todas esas cosas?”. Ella me convenció de que hiciera una audición con ella, y terminamos haciendo juntas una producción de Into the Woods.

El teatro comunitario necesitaba un coreógrafo y sabían que yo tenía experiencia en danza, así que me contrataron aunque solo había participado en un musical, pero fue una experiencia realmente maravillosa. Y supe desde muy temprano, al empezar en el teatro musical, que era lo que quería hacer. No estoy segura de por qué, ni cómo, ni qué me dio la audacia para hacerlo, ¡pero sentí que era lo correcto!

Y aquí estoy. Al principio fui a la universidad no para estudiar teatro musical, pero luego me cambié a la Universidad Estatal de Connecticut Occidental. ¡Vamos, Wolves! De ahí me gradué en 2024 y desde entonces he estado viviendo en Nueva York. De hecho, conseguí el papel en The Who’s Tommy a través de una audición abierta, lo cual fue muy divertido para mí. Hay algunas personas en la gira que fueron seleccionadas en la audición abierta, lo cual me parece genial. Y no sé, se siente un poco diferente.

En tu biografía para este programa dice, en español: “Muchas gracias a mi familia”. Mencionaste que tus papás son de Venezuela, ¿eres bilingüe?

Sí. El español es mi lengua materna. Crecí hablando español con mi familia y solo aprendí inglés en el jardín de niños. No sé, cuando iba a la escuela. Era un poco tímida de niña, y creo que tal vez por eso, porque estaba en Maine y en la zona donde vivíamos no había muchas otras familias hispanohablantes ni nada por el estilo.

Pero ahora que vivo en Nueva York, es genial poder hablar español con gente que no sea solo mi familia. Ahora vivo en Washington Heights, ¡es tan diferente!

Así puedes practicar mucho más.

Sí, sí. Obviamente, cuando llamo a mi mamá por teléfono. Pero hablo en español con toda mi familia, y creo que mis papás hicieron un gran trabajo en eso. Sé que no siempre es así.

¿Cómo crees que les habrá resultado a tus papás emigrar de otro país y verte crecer aquí y dedicarte a este tipo de carrera?

Mi papá es médico y viene de una larga estirpe de médicos en Venezuela, así que siempre quiso que alguno de nosotros fuera médico, lo cual es muy gracioso. O supongo que, no sé, tiene sentido. Pero ninguno de mis hermanos se dedica a eso tampoco.

Mis papás me apoyan mucho. Les encantan las artes. Yo diría que ellos mismos no son tan artísticos, pero creo que es realmente especial que me apoyen tanto y que también mi familia en Venezuela me apoye tanto. Todavía tengo mucha familia allá, así que supongo que lo único triste para mí es que no puedan venir a verlo, y el teatro es un medio tan en vivo que no se puede compartir de esa manera. Pero es algo muy especial.

¿Cómo ha sido para ti, como latina, tu experiencia al adentrarte en el mundo de las artes escénicas? Se ha vuelto mucho más diverso en las últimas dos décadas, pero ¿crees que es importante que los demás te vean y te escuchen?

Sí creo que la representación es muy importante. Y, en mi caso, he reflexionado mucho sobre mi identidad en el escenario y lo que eso significa, sobre todo al ser alguien que no es mestiza, sino blanca, pero que también es latina. Soy 100 % venezolana, pero también soy 100 % blanca, y en el escenario me presento de cierta manera.

Y eso ha sido tema de muchas pláticas entre mis agentes, el equipo de casting y yo, del tipo: “¿Cuáles son mis papeles y qué cosas no son para mí?”. Y es algo realmente especial. Este espectáculo, específicamente The Who’s Tommy, creo que es un espectáculo tan icónico, y el papel que interpreto específicamente… bueno, formo parte del elenco, pero también interpreto a Little Tommy, que es un papel muy icónico y que, además, no suele ser interpretado por una mujer. Y estoy interpretando tanto a la versión más joven de Tommy como a la versión de mediana edad. Así que eso también es nuevo en esta versión del espectáculo, a la que a los directores les gusta llamar “Tommy 3.0”.

Creo que es interesante porque es un papel tan icónico, pero en realidad tampoco importa tanto; o sea, sigo contando la historia, y creo que el hecho de que yo sea mujer y eso sea parte de lo que el público ve en el escenario, no le resta valor a la historia. Creo que tal vez pueda aportar un poco más de matiz que alguien mucho más joven que haya interpretado el papel, porque, por lo general, o en Broadway, lo interpretaban dos niños. Así que creo que le estoy aportando una experiencia diferente.

Mis papás me apoyan mucho. Les encantan las artes. Yo diría que ellos mismos no son tan artísticos, pero creo que es realmente especial que me apoyen tanto y que también mi familia en Venezuela me apoye tanto. Todavía tengo mucha familia allá, así que supongo que lo único triste para mí es que no puedan venir a verlo, y el teatro es un medio tan en vivo que no se puede compartir de esa manera. Pero es algo muy especial. -Mari Grossmann

Creo también que me he divertido mucho con este elenco, sobre todo porque el grupo de mujeres está compuesto principalmente por mujeres de color. Al dedicarme al teatro musical, muchas veces te encuentras rodeada de elencos que son específicamente o en su mayoría blancos. Y contar con tanta diversidad ha sido realmente divertido, obviamente en el escenario y al crear una imagen en la que el público de todo Estados Unidos pueda verse reflejado, pero también a nivel social.

Eso me divierte. Me encantan esas chicas. Y creo, no sé, creo que es especial llevar una historia tan icónica a un público mucho más diverso y también a un elenco realmente joven. Este elenco es súper joven. Tengo 25 años y pensé que sería una de las más jóvenes del elenco. Pero no es así en absoluto. Tenemos a algunos chicos que acaban de salir de la escuela. Tenemos a algunos que todavía están en la escuela. Tenemos a algunos jóvenes de 19 y 20 años con mucho talento, y creo que este espectáculo, este elenco, es bastante diverso en muchos sentidos, y me parece muy divertido contar con eso en un elenco de gira. Así que sí, en general, es bastante diverso en muchos aspectos.

El espectáculo se basa en la música de The Who, específicamente en su álbum “Tommy” de 1969. ¿Podrías darnos una breve introducción al mundo de The Who’s Tommy y contarnos cómo es la experiencia de ver este espectáculo?

Totalmente. Cada vez que trato de hablar con la gente sobre esto, les digo: “¿Conoces a la banda británica de rock The Who?”. Y por lo general me responden: “¡Sí!”. Y entonces les digo: “Bueno, pues esto se basa en un álbum conceptual, que es una ópera rock que salió en 1969. Y se hizo una película basada en el álbum, que es como una película de culto”. Me gusta compararla un poco con Rocky Horror, en el sentido de que es un poco alucinante. La trama no es lo principal de la historia, sino que es más bien una experiencia visual y auditiva con esta música increíble.

Está basado en la película, y luego, en los años 90, adaptaron la película para el teatro; hace un par de años se hizo una reposición, y esta es la versión más reciente del musical. Para explicar la trama, diría que la historia sigue al joven Tommy Walker, quien vive un suceso realmente traumático en su infancia que le hace perder el juicio.

Y la historia, en cierto modo, se centra en los papás. La señora Walker y el capitán Walker tratan de encontrar formas de sanar a su hijo y ayudarlo a recuperar el sentido común y superar este trauma. Así que, en realidad, es una historia sobre la familia y el trauma, y las formas en que lo enfrentamos. Además, también tenemos el lado rock and roll de Little Tommy, quien descubre que es muy bueno en el pinball, y luego recupera la cordura en cierto modo a través de eso, y al superar su trauma al, digamos, romper el espejo, con las icónicas canciones “Smash the Mirror” y “Pinball Wizard”.

Así que lo vemos superar este trauma y convertirse en una especie de estrella de rock gracias a su destreza en el pinball. Y ni siquiera una estrella de rock, sino más bien una figura divina, casi mesiánica. Lo vemos ganar todos estos seguidores y vemos qué pasa con él después, y damos un salto al futuro de cientos de años. Así que se vuelve un poco alucinante y futurista. La coreografía es increíble. Usamos muchas proyecciones para hacer avanzar la historia.

Así que realmente es una experiencia con luces y sonido, y una coreografía realmente intensa y hermosa de Lorin Latarro. Además, cuenta con la banda sonora de ese famoso álbum de The Who. Así que creo que el público reconocerá la música y lo sentirá de alguna manera. La verdad es que no estaba muy segura de estar tan familiarizada con la música antes, aparte de “Pinball Wizard”, pero durante el proceso de audición me di cuenta de que: “Espera, sí conozco esta canción. Espera, bueno, esta también la conozco”. Así que creo que esto ha quedado grabado en la mente de la gente, lo sepan o no.

En general, ¿cómo ha sido tu experiencia de subir al escenario todas las noches, semana tras semana, en diferentes escenarios y ciudades, y de estar en tu primera gira nacional?

Este es mi primer trabajo importante desde que me gradué, lo cual ha sido súper emocionante. Durante el proceso de audición, me presenté pensando en un papel de coro: primero bailé y luego canté. Y llegué pensando algo así como: “Ah, esta es solo otra audición abierta, ¿quién sabe?”. Ese fue más o menos mi mundo durante unos meses.

Pero recuerdo que aprendí la coreografía de inmediato gracias a nuestra coreógrafa asociada, Dee Tomasetta, y recuerdo que enseguida pensé: “Vaya, tengo que concentrarme a fondo”, porque ella era realmente impresionante y hablaba muy bien del material.

Además, fue suplente y capitana de baile en Broadway, así que conoce cada detalle de este espectáculo, y fue fundamental para que pudiéramos aprenderlo. Y, sinceramente, todos estamos locos por ella.

Cuando no estoy en el escenario, corro a toda prisa detrás del escenario para cambiarme rápido, y luego, en el escenario, todo es pura energía, y eso es realmente emocionante y muy divertido.

Pero además no tenemos un intermedio, así que el espectáculo es muy agotador, físicamente hablando, sobre todo estando de gira, viajando y adaptándonos a diferentes entornos y escenarios. Y cuando estuvimos en Colorado, la altitud es altísima; no había pensado en cómo eso afectaría nuestro espectáculo, pero todos nos quedamos sin aliento.

Ahora que estoy en Los Ángeles, en un lugar diferente, siento como: “Ay, Dios mío, ya puedo respirar de nuevo”. Y es que uno no se da cuenta de cómo te van a afectar esos factores.

Pero también en mi caso específico: formo parte del elenco de baile, pero pasé la primera mitad del espectáculo, principalmente la primera mitad, interpretando a Little Tommy, quien no tiene sus sentidos. Así que estoy en un estado casi disociativo en el escenario, lo cual es único. Paso mucho tiempo como si me estuvieran levantando o esperando a que me muevan, o sin poder ver, hablar ni oír, lo cual no es algo que haya hecho nunca en el escenario, especialmente en el contexto de un niño británico.

Pero además, soy muy consciente de cómo la coreografía se mueve a mi alrededor y de cómo las luces atraen la mirada del público hacia mí en el escenario. Por eso, para mí es muy importante honrar eso y contar esa historia. Sin embargo, para mí es una experiencia físicamente muy interesante pasar de eso a bailar luego con el grupo.

Cuando entro en escena en “Pinball Wizard” como parte del elenco, a mis compañeros de reparto y amigos les gusta bromear diciendo que ahí estoy yo, como «liberando al pequeño Tommy». Y es muy divertido. No sé, se siente muy bien, y siento que realmente puedo mostrar muchas cosas a nivel personal en este espectáculo. Además, paso por una amplia gama de dinámicas y expresiones en el escenario, lo cual es genial.

También es genial interpretar obras tan icónicas y ver cuánto han impactado a la gente. Y no sé, a veces uno puede pensar que el teatro musical es algo un poco “nerd”, pero no, especialmente en los musicales de rock, que son algunos de mis favoritos; siento que es un fenómeno cultural enorme. Y además, si nos fijamos en la historia, me voy a poner un poco nerd por un momento, si observamos la historia del teatro musical, todo ha reflejado la música y la cultura populares de cada época. Y creo que no nos hemos alejado de eso, y creo que sigue siendo muy relevante.

Y creo que ha habido un auge de eso y un aumento de personas que quieren ver música nostálgica que aman, con la que crecieron y que siguen amando hasta el día de hoy. Quieren verla presentada en el escenario en un medio nuevo o diferente al de escucharla en el auto.

Una última pregunta para ti, Mari. ¿Por qué recomendarías a la gente que fuera a ver The Who’s Tommy, la próxima semana en San José?

Lo recomendaría si quieres disfrutar del rock y también sentarte. El espectáculo no tiene intermedio, así que simplemente te sientas y puedes vivirlo al máximo. Y creo que el espectáculo logra muy bien lo que llamamos entre bastidores, como un “tren”: una vez que estás en el tren, ya no hay vuelta atrás. Y creo que eso es cierto tanto para nosotros en el escenario como para los espectadores.

Y te llevas toda esta experiencia de rock and roll con una explosión de baile, luces y sonido. Hay algunos momentos en los que el espectáculo es bastante ruidoso, pero es un musical de rock and roll, así que es normal que así sea. Así que creo que si la gente quiere escuchar estas canciones icónicas y vivirlas de una forma nueva, debería ir sin dudarlo a ver The Who’s Tommy y disfrutar de esta genial explosión sensorial durante una hora y cuarenta, más o menos. Así que ve al baño antes. Pero es muy entretenido, y debo decir que no se siente demasiado largo. Se pasa volando.

Más información y boletos disponibles en broadwaysanjose.com.