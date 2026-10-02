California concentra una cuarta parte de todas las condenas a muerte del país. ¿Las conmutará Newsom?

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CalMatters

En 2019, el gobernador de California, Gavin Newsom, calificó el sistema de pena de muerte del estado como un fracaso y emitió una orden ejecutiva que suspendía las ejecuciones. Su orden, junto con la imagen de la camilla de inyección letal y la silla de la cámara de gas siendo retiradas de la prisión estatal de San Quentin, dio la impresión de que la pena capital en California estaba prácticamente extinta.

No es así: Hay 546 hombres y 18 mujeres que aún podrían ser ejecutados en el estado. Si bien algunos estados han abolido la pena de muerte y otros realizan ejecuciones con regularidad, California ha terminado con un sistema inflado y disfuncional que prácticamente no satisface a nadie. El enfrentamiento entre fiscales locales agresivos que siguen buscando la pena de muerte y líderes estatales más liberales ha provocado dos décadas sin ejecuciones y una enorme acumulación de apelaciones.

Mientras Newsom se prepara para dejar el cargo en enero, enfrenta peticiones de activistas en California y grupos internacionales de derechos humanos para que conmute todas las sentencias de muerte del estado, lo que permitiría a cientos de personas pasar el resto de sus vidas en prisión en lugar de ser ejecutadas si un candidato a favor de la pena de muerte llegara a ser gobernador. Se trata de una oportunidad única en la carrera política de Newsom: una conmutación tan masiva tendría un profundo impacto en la pena capital en Estados Unidos, reduciendo en más de una cuarta parte el número total de personas condenadas a muerte en todo el país. Superaría con creces medidas similares adoptadas por otros gobernadores e incluso por el presidente Joe Biden, quien conmutó 37 sentencias de muerte antes de dejar el cargo.

A diferencia de Biden, Newsom no puede actuar por su cuenta: la Corte Suprema de California tendría que aprobar las conmutaciones de penas para personas con múltiples condenas por delitos graves (más de la mitad de los casos relevantes). Pero el mayor dilema para Newsom es político, dado que se espera que aspire a la nominación demócrata a la presidencia en 2028.

Newsom se negó a responder preguntas sobre las conmutaciones de penas. La portavoz Diana Crofts-Pelayo escribió en un correo electrónico: «El gobernador Newsom ha sido claro sobre su postura respecto a la pena de muerte desde su primer año en el cargo, cuando ordenó una moratoria sobre las ejecuciones. Él cree que matar intencionalmente a otra persona es un acto reprobable».

El Proyecto Marshall y CalMatters analizaron datos sobre 9000 condenas a muerte en Estados Unidos y detectaron desigualdades en California que se remontan a 50 años atrás. El propio Newsom denunció algunos de estos problemas en declaraciones a lo largo de su mandato como gobernador. Los tribunales de California han exonerado o conmutado las penas a un porcentaje mucho menor de personas, imponiéndoles castigos menores —como cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional—, en comparación con otros estados. Las condenas a muerte son más frecuentes entre la población negra e hispana, y suelen estar motivadas por los fiscales de distrito de determinados condados, y no solo por la gravedad del delito.

Justo antes de convertirse en gobernador, Newsom declaró a CalMatters, en respuesta a una pregunta sobre la pena de muerte, que le había pedido a su predecesor, Jerry Brown, que “resolviera este problema”. Brown no lo hizo, por lo que ahora Newsom se encuentra en la misma situación, ante una difícil decisión que podría tener consecuencias negativas independientemente de la que tome.

La proporción de condenas a muerte en California aumenta drásticamente.

Ningún gobernador de California ha concedido clemencia a una persona condenada a muerte desde Ronald Reagan en 1967. En la década de 1970, la Corte Suprema de Estados Unidos obligó a los estados de todo el país a reformar sus leyes sobre juicios y apelaciones de pena de muerte, y la sentencia volvió a aplicarse en California en 1977. Durante las siguientes cinco décadas, los fiscales del estado convencieron a los jurados para condenar a muerte a más de 1000 personas, pero las autoridades estatales solo llevaron a cabo 13 ejecuciones.

Esa brecha se puede explicar en parte por la política: los condados mayoritariamente republicanos votan por fiscales de distrito que solicitan la pena de muerte, pero las ejecuciones son competencia de los gobernadores, que tienen un electorado más demócrata.

A pesar de las impugnaciones legales y la moratoria de Newsom, algunos condados han seguido tramitando casos de pena de muerte. Más de 200 personas han sido condenadas a muerte en California desde la última ejecución en el estado en 2006.

Los votantes de California rechazaron por un estrecho margen dos propuestas electorales, en 2012 y 2016 , que habrían abolido la pena de muerte por completo. Otra propuesta, también en 2016, buscaba acelerar las ejecuciones acortando el proceso de apelaciones, pero no proporcionaba la financiación suficiente para que los abogados defensores pudieran gestionar todos los casos . En medio de este tira y afloja, el creciente número de condenas a muerte provocó que muchos casos quedaran sin resolver durante años, a la vez que mermaban el presupuesto estatal.

El estado gasta alrededor de 200 millones de dólares anuales en gastos legales en casos de pena capital, incluso cuando la mayoría de las personas que enfrentan la ejecución están esperando un abogado, según un informe de 2025 del Habeas Corpus Resource Center , que representa a personas en apelaciones de pena de muerte. El costo de proporcionar abogados en cada caso de pena capital probablemente superaría los quinientos millones de dólares.

Sin ejecuciones y con relativamente pocas apelaciones exitosas, la proporción de personas condenadas a muerte en California con respecto al total nacional ha aumentado drásticamente a lo largo de las décadas, y hoy en día tiene más personas con este tipo de condenas que cualquier otro estado.

Newsom se ha manifestado abiertamente en contra de la pena de muerte durante muchos años, señalando las disparidades raciales, el alto costo de los juicios y las apelaciones, y el riesgo de ejecutar a personas inocentes.

En 2022, firmó una nueva ley que facilitaba a las personas encarceladas cuyos casos se vieron afectados por prejuicios raciales la posibilidad de solicitar la anulación de sus sentencias. Anteriormente había declarado : «El sistema de pena capital de California está, y siempre ha estado, contaminado por el racismo». Durante los años siguientes, la Fiscalía del Condado de Alameda llevó a cabo una investigación exhaustiva sobre casos de pena capital que se remontaban a la década de 1980, y descubrió que, en muchos de ellos, los fiscales locales habían excluido sistemáticamente a personas negras y judías de los jurados por considerarlas contrarias a la pena de muerte. Veinte de estos acusados han recibido nuevas sentencias, y al menos dos de ellos están demandando por millones de dólares en juicios civiles.

Al mismo tiempo, una coalición de grupos de derechos civiles ha alegado en una demanda que las disparidades raciales en las sentencias de muerte violan la constitución estatal. A principios de este año, la Corte Suprema de California ordenó a un tribunal inferior en Sacramento que evaluara los argumentos, los cuales se basan en una serie de estudios que revelan que las personas negras tienen hasta 8,7 veces más probabilidades de ser condenadas a muerte que otras personas condenadas por cargos similares, y que las personas latinas tienen hasta 6,2 veces más probabilidades de recibir una sentencia de muerte que otras personas en casos similares.

Newsom también ha expresado una preocupación común sobre la arbitrariedad geográfica de la pena de muerte: recibir una sentencia de muerte depende menos de la naturaleza del delito que de la probabilidad de que determinados fiscales de distrito opten por aplicarla. Un análisis del Proyecto Marshall y CalMatters reveló que, desde 1987, cuando el estado comenzó a recopilar datos sobre homicidios a nivel de condado, una persona que cometía un homicidio en el condado de Riverside tenía cuatro veces más probabilidades de recibir una sentencia de muerte que si hubiera cometido el delito en el vecino condado de Los Ángeles.

Al menos 25 personas han sido condenadas a muerte desde la moratoria de Newsom, 11 de ellas en el condado de Riverside. Los fiscales de distrito pueden seguir presentando nuevos casos de pena capital a menos que los votantes deroguen la pena de muerte en un referéndum.

La oficina del fiscal de distrito del condado de Riverside, Mike Hestrin, no respondió a la solicitud de comentarios. Sin embargo, en el pasado, ha manifestado su apoyo a la toma de decisiones a nivel local.

“La política de justicia penal debería reflejar, en la medida de lo posible, a la comunidad, porque es algo personal”, declaró a The Sacramento Bee en 2016. Más recientemente, Hestrin, republicano, ha emitido declaraciones argumentando que la moratoria del gobernador “subvirtió la voluntad expresa del pueblo” y “reabrió nuevas heridas para las familias de las víctimas de homicidio”.

Las declaraciones de Hestrin son un anticipo de lo que le espera al gobernador si conmuta un gran número de sentencias de muerte, especialmente si se postula a la presidencia. Algunos de los crímenes de esas personas podrían servir de pretexto para anuncios de ataque, como el de Richard Allen Davis, quien asesinó a Polly Klaas, de 12 años, en 1993. Su padre, Marc Klaas, ha sido un destacado crítico de la moratoria de Newsom.

“Creo que sí debe considerar cómo se vería en otras partes del país si concediera el indulto”, dijo Garry South, estratega político californiano con larga trayectoria que trabajó en la primera campaña de Newsom para gobernador en 2008. “No quiere crear un problema, ni siquiera uno falso, que permita a sus oponentes, de cara a 2028, usar la demagogia en el resto del país y afirmar que dejó en libertad a asesinos en su propio estado”. (Si Newsom solo conmuta las penas de muerte, nadie saldrá de prisión. Cumplirán cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional).

Por otro lado, podría conceder el indulto a hombres cuyas alegaciones de inocencia cuentan con numerosos partidarios. Uno de ellos es Kevin Cooper, condenado a muerte por un cuádruple asesinato en Chino Hills en 1983. Celebridades como Kim Kardashian y Nicholas Kristof han respaldado las afirmaciones de Cooper de que fue víctima de una conspiración por parte de las fuerzas del orden del condado de San Bernardino, algo que las autoridades locales han negado. Newsom ordenó pruebas de ADN, que no resolvieron definitivamente el caso. Una revisión externa realizada por un bufete de abogados reafirmó la culpabilidad de Cooper, pero a su vez fue objeto de acusaciones de parcialidad y otras deficiencias.

Expertos en pena de muerte afirman que Newsom no tiene tiempo suficiente para revisar cada caso individualmente, lo que sugiere que su decisión sobre la clemencia será total o inapelable. Biden, en cambio, concedió la clemencia a 37 personas, pero no a tres condenadas por asesinatos en masa de gran repercusión.

Los opositores a la pena de muerte argumentan que conmutarla podría beneficiar a Newsom en una reñida contienda por la nominación presidencial. “Los votantes a los que necesita atraer en las primarias demócratas verían esto como una medida audaz y positiva, y buscan personas que actúen de acuerdo con sus valores y que no parezcan políticos”, afirma Natasha Minsker, exabogada de la ACLU que ejerce presión contra la pena de muerte en el estado.

Si Newsom no concede indultos, dejará el problema de la pena de muerte en California al próximo gobernador. El favorito, Xavier Becerra, demócrata, apoyó la pena capital cuando era fiscal general del estado, pero ha declarado que extendería la moratoria si resulta elegido. Su oponente, el republicano Steve Hilton, ha afirmado que revocaría la moratoria , a pesar de oponerse personalmente a la pena de muerte. Por lo tanto, no está claro si se reanudarán las ejecuciones ni cuándo.

Si Newsom decide no actuar, dejaría insatisfechas a ambas partes del debate, ya que cientos de casos de pena de muerte siguen sin resolverse.

Este artículo se publicó en colaboración con The Marshall Project , una organización de noticias sin fines de lucro que cubre el sistema de justicia penal de Estados Unidos.