Jóvenes hispanos de Arizona fomentan la participación electoral

Los jóvenes hispanos residentes de Arizona están animando a sus compañeros a participar más en la vida cívica haciendo oír su voz en las próximas elecciones.

Los miembros de Poder Latinx dicen que es especialmente importante ahora, en un panorama político cada vez más tenso y polarizado.

Alrededor del 41% de los hispanos de Arizona están inscritos en el censo electoral, pero representan menos del 21% del total de votantes registrados en el estado.

Helen Romero, de Poder Latinx con sede en Tucson, está animando a inscribirse, a votar y a participar más en la vida cívica.

“La participación de las mujeres latinas es importante porque nuestras comunidades merecen estar representadas por personas que comprendan sus experiencias. Cuando los latinos nos involucramos, aportamos perspectivas diversas. La participación también sirve de inspiración para la próxima generación,” asegura Romero.

Poder Latinx ha creado una guía en línea para ayudar a los votantes a registrarse, encontrar su lugar de votación y estudiar la información de la boleta antes de las elecciones.

Romero afirma que también está ayudando a la comunidad hispana a comprender que sus voces se tienen en cuenta en las elecciones, contrarrestando una narrativa histórica arraigada en su comunidad según la cual sus votos no cuentan.

“No solo las mujeres latinas. Siento que toda la comunidad no es consciente de que su voz se está escuchando. Intentan alejarse de la política porque aprendimos desde pequeños que no debíamos involucrarnos en esas cosas,” explica Romero.

Casi el 15% de la población hispana dijo sentir que su voto no influiría en las elecciones generales de 2016 o que no estaba interesado en el resultado.

El apoyo para este reportaje fue proporcionado por la Fundación Andrew Carnegie, anteriormente Carnegie Corporation of New York.