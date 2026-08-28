Horóscopo de Septiembre

Aries

Tienes a dos planetas y tres asteroides navegando por tu signo, muchas miradas estarán puestas en ti. Sé prudente y discreto en todo lo que hagas y en todo lo que digas. Estás en el momento adecuado para renovar tu vibra, mejorar tu salud, y también para nutrir tu mundo espiritual.

Números de la suerte: 4-9-23-24-45-54

Tauro

Trata de economizar durante este mes ya que los meses venideros septiembre y octubre, traerán consigo muchos desafíos, gastos imprevistos, y demoras con el dinero. Busca la relajación, ponte

en forma, y evita tomar riesgos en cuanto a la economía se refiere. No es el mejor momento para invertir.

Números de la suerte: 12-18-30-32-33-68

Géminis

Trata de ser más precavido con nuevos conocidos durante este periodo. Existen un par de personas que se acercarán a ti con el propósito de sacarte ventaja. No comentes tus logros ni tus planes con desconocidos. Podría presentarse un negocio o un acuerdo laboral que debes de aprovechar.

Números de la suerte: 20-36-41-51-62-70

Cáncer

El planeta Marte está navegando en tu signo y durante esta temporada lograrás vencer todas las dificultades. Es quizá el momento preciso para iniciar una rutina de ejercicios, y una dieta alimenticia más saludable. No permitas que recuerdos del pasado empañen la buena suerte que llegará a tu vida.

Números de la suerte: 5-13-14-19-40-44

Leo

Júpiter continúa trayendo a tu destino situaciones inconclusas, no obstante su proyección astral, hará que ganes una a una todas tus batallas. En este lapso descubrirás quiénes son las personas que de verdad te aprecian, te quieren y te valoran. Podrás resolver con prontitud un asunto judicial.

Números de la suerte: 17-18-21-27-30-53

Virgo

Durante las próximas seis semanas se aconseja que te dediques a hacer una limpieza astral. Organiza tus espacios, desecha lo que ya no es útil y da un toque novedoso y fresco a tu hogar. También prepara un enjuague con flores aromáticas y úsalo los primeros tres días del mes. Tu suerte se multiplicará.¡Feliz cumpleaños!

Números de la suerte: 1-12-30-44-65-56

Libra

Existe una energía potente en tu sector romántico y social. No es el momento adecuado para tomar decisiones definitivas con respecto a tus relaciones. Deja pasar un poco el tiempo y escucha consejos y sugerencias. Durante este mes sucederán un par de situaciones que te darán alegría y satisfacción.

Números de la suerte: 15-22-23-33-34-39

Escorpión

Viene en camino una renovación en tu mundo social y también en el sector salud. Tendrás los medios y la energía suficiente para mejorar tu apariencia y lucir de maravilla. No se observan pesares ni problemas en tu futuro cercano. Tus acciones y comentarios ayudarán a otras personas a mejorar su situación actual.

Números de la suerte: 6-10-11-27-38-41

Sagitario

En septiembre debes de cambiar tus tácticas, y especialmente debes mostrarte más cordial y paciente. En ocasiones pequeñas cosas te provocan quebrantos, pero ahora decidirás vivir en el presente y no en el pasado. El romance puede traer sorpresas, encuentros o reconciliaciones.

Números de la suerte: 16-21-24-53-55-57

Capricornio

Tu vida romántica comenzará a navegar por el camino que más deseas. Tendrás un sueño o una premonición que se cumplirá totalmente en tiempo real. En tu profesión te destacas por ser de los mejores, y durante este mes tendrás la oportunidad de ser el mejor de los mejores. ¡Enhorabuena!

Números de la suerte: 4-13-17-27-37-45

Acuario

Comenzarás a liberarte de cargas ajenas, de estrés, y de momentos difíciles. Este mes traerá paz y calma en tu hogar y a tu alrededor. Si has estado enfermo o no te has sentido bien, el augurio es de total recuperación. Un enjuague con hierbas amargas renovará tu energía totalmente.

Números de la suerte: 8-12-24-32-48-56

Piscis

Tienes mucho poder religioso en tu interior, pero no trates de imponerle tus creencias a todo el mundo. Recuerda que hay muchos caminos que llevan a Dios. Haz que la tolerancia se convierta en tu don más preciado. Es probable que te reconcilies con alguien con quien tuviste rencillas en meses o años anteriores.

Números de la suerte: 31-38-39-40-50-62