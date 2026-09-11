Mensajes de tu Ángel  Guardián

Aries

Tu Ángel de la guarda te protegerá de peligros y asechanzas, también se comunicará contigo de manera telepática para mostrarte el camino correcto. Durante los próximos tres meses, haz el bien sin mirar a quien. Gozarás de buena compañía y romance. Lo que más deseas se te concederá.

Tauro

Zadquiel el Ángel de la bondad infinita te acompañará durante cuatro meses. Es muy probable que durante el mes de octubre te sientas más fatigado y sufras de estrés. La energía benevolente de tu Ángel protector, te avisa que habrá obstáculos en el camino, aún así lograrás darle solución a todo. Recuperarás el sitio que te pertenece.

Géminis

El Ángel de la eterna primavera aparecerá en tu horizonte lleno de luz y energía celestial. Las próximas semanas pueden traer tempestades, obstáculos o pesares. La gratitud de tu Ángel protector creará a tu alrededor un escudo que te protegerá de energías adversas, padecimientos y problemas. Los meses de octubre y noviembre requerirán de toda tu paciencia.

Cáncer

San Gabriel Arcángel el portador de buenas noticias, hace acto de presencia en tu porvenir. Situaciones o asuntos que estaban detenidos, muy pronto llegarán a una conclusión satisfactoria. Enfrentarás retos y momentos complicados, especialmente entre el 15 de octubre y el 15 de noviembre. Tu renovada energía vencerá cualquier percance.

Leo

Metatrón Arcángel viene a llenar tu vida de vigor y de energía. Él es un Ángel muy portentoso y cuando se hace presente en el destino de una persona, el cambio es total, benéfico y permanente. Además, te ayudará a fortalecer tus relaciones con seres queridos, y a lograr alianzas que te beneficiarán económicamente.

Virgo

Uriel el Arcángel de la luz y la sabiduría te envía un menaje esperanzador. Has estado esperando que tu situación mejore y que tu economía resurja. A pesar de que vienen épocas complicadas es augurio de que estarás protegido. Los dos próximos meses no adquieras deudas ni te arriesgues en tratos o situaciones que no ofrecen garantías.

Libra

La luz benefactora de los Ángeles Querubines estará contigo cuando más lo necesites. Durante las próximas siete semanas trata de ser paciente, moderado, tolerante y amable. Ocurrirá un poco de caos a tu alrededor durante el mes de octubre, pero si mantienes la calma y eres precavido, no tendrás nada de qué preocuparte. Evita vicios y excesos.

Escorpión

San Rafael Arcángel se hará presente en tu destino durante los próximos meses. Recuperarás la buena salud tanto física como emocionalmente. Éste es el lapso más adecuado para que te pongas en forma y hagas de tu cuidado personal una de tus principales prioridades. Un enjuague con hierbas amargas te hará lucir jovial y radiante.

Sagitario

Muy pronto vendrá una época llena de desafíos, especialmente durante el mes de octubre y la primera mitad de noviembre. El Ángel de la misericordia vendrá a cubrirte con su manto que está lleno de bondades, satisfacciones y protección. Apacigua el carácter y conviértete en un ser que irradie paz y serenidad.

Capricornio

La luz de los Ángeles y Serafines traerá calma y serenidad a tu vida presente. Busca la relajación por medio de actividades sanas y de pasatiempos que te provoquen gozo y alegría. Los Ángeles traerán consigo nuevos conocidos, nuevas metas que cumplir, y aventuras románticas necesarias para tu corazón.

Acuario

El mensaje angelical para ti es extraordinario, ya que serás tú quien se convierta en un Ángel para otras personas y para el mundo que te rodea. Activa y expresa todos los buenos sentimientos que tienes, al hacerlo podrás mejorar la vida de otras personas. Es un momento para dar, tu recompensa llegará cuando finalice el 2026.

Piscis

Toda la fuerza poderosa de los siete Arcángeles cubrirá tu entorno de bendiciones, tanto para ti como para tu familia. Sigue manteniendo encendida la llama de la fe, porque eso que tanto deseas que suceda, lo obtendrás gracias a las potestades angelicales. Sigue orando con fe porque muy pronto el milagro será concedido.